Juventud Unida arma su plantel para el desafío del Regional Federal Amateur

Juventud Unida de Gualeguaychú confirmó a Daniel Waldner como entrenador y anunció sus primeras incorporaciones para afrontar la competencia nacional.

Daniel Waldner encabeza el cuerpo técnico de Juventud Unida de Gualeguaychú que competirá en el Torneo Regional Amateur.

Juventud Unida de Gualeguaychú empezó a darle forma al proyecto con el que afrontará una nueva edición del Torneo Regional Federal Amateur. El Decano confirmó oficialmente a Daniel Waldner como entrenador, además de avanzar en la conformación de su cuerpo técnico y anunciar las primeras incorporaciones para la competencia nacional.

Si bien el nombre de Waldner ya era conocido, faltaba el anuncio formal por parte del club. La confirmación llegó a través de las redes sociales de la institución. El entrenador paranaense viene de celebrar la obtención de la Copa Gualeguaychú y, en la actualidad, mantiene al Albiceleste en lo más alto del Torneo Apertura.

Waldner tendrá como asistente técnico a Adriel Bulay, con quien compartió equipo durante su etapa en Belgrano de Paraná. En tanto, Francisco Cirigliano continuará desempeñándose como preparador físico. El profesional ya integró el cuerpo de trabajo durante el último Regional y actualmente permanece vinculado al plantel que disputa la competencia doméstica.

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Las incorporaciones de Juventud Unida

Con el cuerpo técnico definido, Juventud Unida también comenzó a mover piezas en el mercado. Entre las primeras caras nuevas aparece Julián Viollaz, delantero que viene de defender la camiseta de Defensores de Pronunciamiento.

La zona defensiva también sumó nombres. Tomás López, marcador central proveniente de FADEP de Mendoza, es una de las incorporaciones, mientras que Facundo Maldonado reforzará el mediocampo. El volante central llega después de su paso por Gimnasia de Jujuy, equipo que compite en la Primera Nacional.

La dirigencia y el cuerpo técnico todavía tienen algunos casilleros por completar. Para el próximo lunes está prevista la llegada de un arquero que actualmente disputa el Torneo Federal A. Además, se aguarda por la incorporación de un lateral.

Más nombres para competir en el Regional Amateur

Otro nombre que se sumará al proyecto es Patricio Pizarro. El defensor de 25 años surgió de las divisiones inferiores de Huracán de Parque Patricios y posteriormente tuvo una experiencia en Deportivo Cuenca de Ecuador. Allí atravesó una situación familiar que lo llevó a regresar a la Argentina y alejarse temporalmente del fútbol.

Con posterioridad, Pizarro retomó la actividad en Almirante Brown de Isidro Casanova. Actualmente se encuentra sin club y todo indica que este fin de semana arribará a Gualeguaychú para convertirse en nuevo jugador de Juventud Unida.

Mientras Waldner y sus colaboradores terminan de definir la estructura, el objetivo está claro: conformar un plantel competitivo para el Regional Federal Amateur. La idea es incorporar, al menos, un delantero más y completar así un grupo que buscará trasladar al plano nacional el buen presente que el Albiceleste atraviesa en el ámbito local.