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Buenos Aires instalará un gift shop en el Cementerio de la Recoleta y permitirá la venta de comida y bebida

En paralelo, el proyecto en Buenos Aires contempla un servicio de tours nocturnos, que funcionará de jueves a domingo para grupos de hasta 40 personas.

14 de agosto 2026 · 14:43hs
Buenos Aires instalará un gift shop en el Cementerio de la Recoleta y permitirá la venta de comida y bebida

Buenos Aires instalará un gift shop en el Cementerio de la Recoleta y permitirá la venta de comida y bebida
Buenos Aires instalará un gift shop en el Cementerio de la Recoleta y permitirá la venta de comida y bebida

Buenos Aires instalará un gift shop en el Cementerio de la Recoleta y permitirá la venta de comida y bebida

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires abrió una licitación para explotar un sector del Cementerio de la Recoleta, donde instalarán un gift shop con venta de comidas y bebidas al paso. La iniciativa se suma a un nuevo servicio de turismo nocturno que permitirá realizar recorridos guiados por el histórico cementerio.

El llamado a licitación pública fue oficializado el jueves 6 de agosto. La Ciudad habilitó al adjudicatario a utilizar y explotar, “con carácter oneroso”, un espacio que hasta ahora ocupaba una bóveda antigua y abandonada.

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Tienda de regalos

Con un canon base de $1.600.000, la licitación se extenderá durante cinco años. A su vez, la empresa que gane la licitación deberá entregar al organismo licitante —como mínimo— el 20% de los ingresos brutos que obtenga por explotar el servicio de tours nocturnos.

La bóveda, de 24,55 metros cuadrados cubiertos, fue recientemente restituida al gobierno porteño luego de un procedimiento administrativo. Está ubicada en la sección 17, tablón 201, sepulturas 1 a 12 del cementerio, cerca de la calle Junín. No hay información sobre quiénes fueron los antiguos propietarios del espacio.

A pocos metros del espacio se encuentran el obelisco y el cóndor de bronce que coronan el mausoleo del expresidente Domingo Faustino Sarmiento, junto con el libro Facundo. En la misma sección descansan también otro expresidente, Nicolás Avellaneda, y el escritor Adolfo Bioy Casares.

La tienda de regalos, en tanto, ofrecerá “artículos institucionales, publicaciones, piezas gráficas y objetos conmemorativos o turísticos vinculados con la identidad cultural del lugar”, explicaron desde la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano, de la que depende la Dirección General de Cementerios. Una vez adjudicado el espacio, será esa dirección la encargada de aprobar los productos que se comercialicen.

En paralelo, el proyecto contempla un servicio de tours nocturnos, que funcionará de jueves a domingo para grupos de hasta 40 personas. Los recorridos estarán a cargo de guías profesionales inscriptos en el Registro de Guías del Ente de Turismo de la Ciudad o que cuenten con un título habilitante.

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