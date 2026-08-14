La flexibilización permite a los bancos ampliar los préstamos en dólares a empresas hasta ahora excluidas, con un límite sobre los depósitos de cada banco.

Bancos analizan ampliar los créditos en dólares para empresas con un tope del 15%.

Los bancos comenzaron a analizar la flexibilización que habilita una mayor oferta de créditos en dólares para empresas, una posibilidad que no se registraba desde hace 25 años, tras el fin de la convertibilidad. Mientras las entidades de capital nacional celebraron la medida, otras optaron por esperar la reglamentación del Banco Central (BCRA) para conocer en detalle su alcance.

La decisión del Gobierno no implica una apertura irrestricta del financiamiento en moneda extranjera. La nueva normativa permite ampliar los destinos de los préstamos fondeados con depósitos en dólares, pero establece que las financiaciones a clientes hasta ahora excluidos no podrán superar, en conjunto, el 15% de los depósitos en moneda extranjera de cada entidad.

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Un cupo para los nuevos destinos

El límite no alcanza a la totalidad de los créditos en dólares. Los préstamos que ya estaban permitidos por la regulación, como aquellos destinados a empresas que generan ingresos genuinos en moneda extranjera, continuarán bajo las reglas vigentes y quedarán fuera del cupo.

La novedad alcanza a firmas que, pese a contar con capacidad de pago e historial crediticio, hasta ahora no podían acceder a este tipo de financiamiento. Con el nuevo esquema podrán tomar deuda en dólares dentro del límite establecido para cada banco.

La discusión sobre la flexibilización llevaba tiempo dentro del sistema financiero. ADEBA, que representa a los bancos privados de capital nacional, sostenía que cada entidad debía evaluar el riesgo de sus clientes y determinar quiénes estaban en condiciones de asumir una deuda en moneda extranjera.

En cambio, ABA, que agrupa principalmente a bancos de capital extranjero, mantenía una postura más prudente y advertía sobre los riesgos de prestar dólares a empresas cuyos ingresos se generan en pesos.

ADEBA destacó el cambio

Tras el anuncio del Gobierno, ADEBA destacó que la modificación permitirá acceder al crédito en moneda extranjera a empresas que hasta ahora estaban excluidas, incluso cuando contaran con un buen historial crediticio y capacidad de pago.

La entidad consideró que las empresas tendrán más alternativas para elegir la moneda en la que decidan financiarse y sostuvo que la flexibilización favorece una intermediación financiera más eficiente de los ahorros en dólares hacia el sector privado.

Según ADEBA, el nuevo esquema podría generar efectos positivos tanto sobre la captación de depósitos en moneda extranjera como sobre el crecimiento de los préstamos destinados al sector productivo.

La cámara también remarcó que las nuevas financiaciones estarán sujetas a un marco prudencial específico. Además del tope del 15% por banco, los créditos tendrán mayores requerimientos de capital, computarán en mayor medida para los límites de exposición crediticia y exigirán que las entidades evalúen la capacidad de repago de los tomadores frente a distintos escenarios cambiarios.