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Reabrieron la Biblioteca y Sala de Lectura del Museo Histórico de Entre Ríos

La Biblioteca está ubicada en el subsuelo del Museo Histórico de Entre Ríos Martiniano Leguizamón (Buenos Aires 286, Paraná).

14 de agosto 2026 · 14:47hs
Reabrieron la Biblioteca y Sala de Lectura del Museo Histórico de Entre Ríos

Reabrieron la Biblioteca y Sala de Lectura del Museo Histórico de Entre Ríos

La Biblioteca y Sala de Lectura del Museo Histórico de Entre Ríos Martiniano Leguizamón (Buenos Aires 286, Paraná) reabrió sus puertas este jueves. El espacio fue recuperado después de un deterioro de años, gracias a obras edilicias que demandaron una inversión de más de $21 millones provenientes de las arcas provinciales. Guarda patrimonio esencial y está abierto para consultas.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, agradeció a los ministerios de Planeamiento y de Gobierno por la gestión y realización de las obras que resolvieron, principalmente, problemas de filtración y humedad. "La recuperación de este espacio es muy importante para cuidar el patrimonio y seguir promoviendo el acceso de la ciudadanía a los bienes culturales e históricos de la provincia", sostuvo.

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Museo histórico

La coordinadora del Museo Histórico, Gisela Correa, valoró el trabajo del personal del organismo e invitó a visitar el lugar. "Esperamos a estudiantes, investigadores, docentes y público en general a venir, de martes a viernes, de 8 a 13 y de 15 a 20".

El lugar está ubicado en el subsuelo del Museo. Alberga más de 10 mil volúmenes de libros además de los que conforman la colección del Dr. Martiniano Leguizamón. Se comparte también espacio con Hemeroteca, que contiene más de dos mil diarios y periódicos históricos; Mapoteca; Reserva Técnica; Fondos Documentales; Musicales; revistas; videos; entre otras colecciones.

Los trabajos de recuperación del espacio fueron ejecutados por la firma Doph Constructora. Se realizó la impermeabilización de un sector de la cubierta del techo y el reemplazo de las cañerías de desagüe en esa misma zona. Además, se hicieron revoques impermeables sobre los muros y se colocaron nuevas placas de yeso en el subsuelo. En total, se intervinieron 37 mt2 en la terraza y 102 mt2 en el subsuelo.

biblioteca Museo Lectura
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