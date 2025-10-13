Uno Entre Rios | El País | Javier Milei

Javier Milei en campaña: "Nos van a salir dólares por las orejas"

El presidente Javier Milei se mostró optimista de cara al futuro, dijo que el plan económico no cambiará tras la elección y cuestionó al kirchnerismo.

13 de octubre 2025 · 17:43hs
El presidente Javier Milei se mostró muy optimista con el futuro económico del país en la previa de su reunión con Donald Trump, donde se espera que haya nuevos anuncios sobre la asistencia financiera de la Casa Blanca a la Argentina.

En ese contexto, el mandatario estimó que habrá una “avalancha de dólares” gracias a las fortalezas naturales y productivas del país: “Nos van salir dólares por las orejas”. Esa situación provocará -proyectó- un aumento “fenomenal” de los ingresos de los argentinos.

Javier Milei encabezó este sábado mitines en Resistencia, Chaco y en Corrientes junto a Virginia Gallardo. Manifestantes fueron retenidos por un cordón de seguridad.

Javier Milei de campaña en Chaco y Corrientes

Lla inversión de OpenIA en la Ptagonia Argentina podría interpretarse como un reacomodamiento geopolítico instrumental donde la ubicación de la infraestructura digital se convierte en un instrumento de alineamiento internacional. En la foto: el CEO de Open IA Sam Altman con Donald Trump.

Inversión de OpenAI en Argentina genera interrogantes políticos y geopolíticos

JAVIER MILEI: En qué consiste la reforma laboral que anunció Javier Milei

Las declaraciones de Javier Milei

El mandatario fundamentó su optimismo en el potencial de sectores como la minería, el campo y la energía: enumeró recursos como el cobre, el oro, el litio, las tierras raras, el uranio, la energía nuclear, el petróleo y el gas. También remarcó la capacidad del país para generar una “avalancha de dólares” que tendrá un impacto directo en el empleo y los salarios, publicó Infobae.

En concreto, Milei sostuvo que este flujo de divisas tendrá un efecto multiplicador en un área específica: “El sector servicios es intensivo en mano de obra, con lo cual los salarios en Argentina se van a disparar fuertemente. Si seguimos adelante, nos espera un futuro maravilloso”.

El mandatario dijo además que el programa económico no se moverá un “ápice” incluso con una eventual derrota electoral el próximo 26 de octubre. Y aclaró que están preparados “para lo peor”, si es que la población no acompaña en las urnas.

A lo largo de una extensa entrevista, Milei enfatizó la importancia de tener el apoyo de Estados Unidos para neutralizar la inestabilidad de los mercados. En ese sentido, el jefe de Estado aseguró que el país cuenta con el respaldo internacional necesario y herramientas preventivas para enfrentar posibles episodios de volatilidad cambiaria o ataques especulativos.

Luego Milei afirmó que su administración está lista para eventuales situaciones críticas en el mercado. “Nosotros estamos preparados siempre para el peor de los casos. A todos los que apostaron en contra de Argentina les está yendo muy mal”, sostuvo, refiriéndose a los actores que auguraban una rápida devaluación del peso o un colapso macroeconómico. Se refirió, además, a la caída del dólar paralelo y al descenso progresivo del riesgo país.

De acuerdo con el mandatario, la alianza con Trump juega un papel central en la estrategia de defensa frente a turbulencias externas o internas. “Estados Unidos ha decidido liderar el continente americano y define a Argentina como su aliado”, analizó antes de de remarcar que la administración norteamericana fue clave al ofrecer apoyo financiero y político cuando “la franquicia local del socialismo del siglo XXI” (en referencia al kirchnerismo) puso presión sobre el sistema económico nacional. Entre las herramientas disponibles -enumeró- hay líneas de crédito, swap de monedas e intervención directa en los mercados cuando sea necesario.

El Presidente en modo campaña

Por otra parte, el Presidente descartó la posibilidad de modificar el rumbo económico del país por motivos electorales o presión de la oposición. “No voy a cambiar la política. La dirección es la correcta”, enfatizó varias veces durante la charla. “¿Quiere que abandonemos el equilibrio fiscal? De ninguna manera”, insistió, al justificar la continuidad de la apuesta por el ajuste, la desregulación y el alineamiento internacional.

También remarcó que existe un consenso amplio sobre las reformas estructurales necesarias en el país y aseguró que está dispuesto a trabajar con todos los actores del espectro político interesados en este programa, independientemente de sus diferencias. “Todos los técnicos que puedan ayudarnos a mejorar la productividad de la gestión, lo voy a hacer”, explicó, abriendo la puerta a incorporaciones y cambios en el gabinete siempre que, según sus palabras, respondan al objetivo de mejorar la eficiencia estatal y potenciar el desarrollo económico.

El Presidente consideró después que ninguna coyuntura electoral debe apartar al país de las reformas iniciadas y reiteró que la continuidad del rumbo económico está asegurada, siempre acompañado por el respaldo internacional y un gabinete en permanente fortalecimiento.

Javier Milei Campaña dólares Donald Trump Casa Blanca
