Inundaciones en Corrientes: grave situación social y falta de obras provinciales

Hay más de 400 evacuados por inundaciones en Corrientes. En San Luis del Palmar cayeron más de 400 mm en pocas horas. Monitorean crecidad del Uruguay y Paraná

30 de diciembre 2025 · 11:00hs
Al menos 413 vecinos debieron ser evacuados por las inundaciones que se registraron en la provincia de Corrientes. Oficiales de la Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina tuvieron que intervenir para las tareas de evacuación tras la crecida de los ríos Uruguay y Paraná. Los efectivos llevaron a los habitantes evacuados a gimnasios municipales y escuelas, en medio de circunstancias críticas.

La caída de 300 milímetros provocó el colapso de los desagües pluviales, cortes en el suministro eléctrico y el transporte, saturación en el suelo y anegaciones.

Personal de Defensa Civil, Bomberos y Policía de las distintas localidades llevaron víveres y materiales hacia los albergues. Además, se efectuaron tareas de seguridad ciudadana en las zonas afectadas al igual que acciones de prevención y seguridad vial.

Por la falta de obras hídricas, los vecinos de San Luis del Palmar y otras localidades de la provincia responsabilizaron a la gestión de Gustavo Valdés, que ahora es continuada por su hermano, Juan Pablo Valdés.

La situación generó enojo entre la población, que cuestionó la falta de planificación y políticas para evitar este tipo de situaciones, en las que más de 400 personas perdieron todas sus pertenencias.

En San Luis del Palmar, la zona más afectada por el temporal, cayeron más de 400 milímetros, al tiempo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció tormentas para el martes y el miércoles, por lo que la situación podría empeorar con el paso de las horas.

