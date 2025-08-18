Cacho Garay tuvo que ser internado de urgencia en Mendoza debido a complicaciones en su salud que arrastra desde hace algún tiempo

En medio de los problemas judiciales que enfrenta Cacho Garay hace años tras ser acusado por 10 delitos, el artista generó preocupación por un problema de salud que viene acarreando desde hace algunos años.

El humorista de 62 años quedó internado de urgencia el viernes 8 de agosto en el hospital Italiano de Mendoza tras sufrir una descompensación provocada por un problema arterial. Según trascendió desde el centro de salud, ingresó con un cuadro que se complejizó a causa de los antecedentes de diabetes y enfermedades vasculares que ya tenía desde hace un tiempo.

En el último parte médico emitido por los profesionales de la salud el jueves 14 de agosto, solicitaron la limpieza o amputación del cuarto dedo del pie izquierdo y explicaron que el cómico tendrá una limpieza quirúrgica profunda en el cuarto dedo del pie izquierdo, el cual está afectado. Los médicos advirtieron que, en caso de que la intervención no tenga resultados favorables, deberían avanzar con una amputación para evitar posibles infecciones futuras.

Luego de la primera operación a la que se sometió el humorista para poder mejorar su salud, fue trasladado a una sala común, a pesar de que continúa bajo observación.

Los problemas en la Justicia de Cacho Garay

Luego de obtener la prisión domiciliaria, Cacho Garay irá a juicio oral en breve para poder aclarar si es responsable de los 10 delitos por los que fue acusado.

Entre los conflictos legales, están las acusaciones de presunto abuso sexual y violencia de género. Por este motivo, el cómico podría recibirla sentencia de hasta 20 años de prisión, lo cual generó que se aislara del mundo del espectáculo para poder transitar estos momentos.

cacho garay Internaron de urgencia a Cacho Garay y podrían amputarlo

El humorista fue denunciado también por violencia de género por su expareja, Verónica Macías. En 2024 recibió el beneficio de prisión domiciliaria a raíz de su estado de salud y el 30 de abril pasado, la jueza Natacha Cabeza (Juzgado Penal Colegiado Nº 1) dictó el cese de la prisión domiciliaria, analizando el mismo motivo y el hecho de que la denunciante vive en Córdoba.

Aunque la causa avanza, el mendocino recuperó su libertad, aunque con la prohibición de salir del país y de la provincia de Mendoza, la obligación de acudir de manera semanal a la Unidad Fiscal, mas el incremento de la fianza de 5 millones a 7 millones de pesos.

De su lado, busca evitar que el trámite legal se extienda y acusa a la fiscalía de demorarlo de manera intencional.

Desde la defensa del humorista señalaron que "quiere llegar con vida a probar su inocencia", además de que reconocieron que hicieron varios pedidos de autorización judicial para trabajar, a pesar de su estado.