Inicia una semana clave en el Congreso con reforma laboral y Régimen Penal Juvenil

En el Senado, el miércoles el oficialismo buscará darle media sanción a la modernización laboral. El jueves, la Cámara baja avanzará con el proyecto que lleva a 14 la edad de imputabilidad

Con el período de sesiones extraordinarias en marcha, La Libertad Avanza se prepara para atravesar dos pruebas de fuego al hilo. En el Senado, el miércoles el oficialismo buscará darle media sanción a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. La versión final del texto se conocerá recién al momento de la votación. Al día siguiente será el turno de la Cámara de Diputados, donde se debatirá el nuevo Régimen Penal Juvenil, que tiene a la senadora Patricia Bullrich como principal impulsora.

Los tiempos apremian y el oficialismo quiere anotarse algunos puntos antes de que llegue el feriado XXL de Carnaval. Esa semana, se da por perdida en el ámbito legislativo. Por eso, La Libertad Avanza puso un pie en el acelerador en la Cámara de Diputados. De manera sorpresiva, el miércoles pasado las autoridades de los bloques “afines” al Gobierno aceptaron la propuesta que les hizo el presidente de la Cámara, Martín Menem. Esta fue avanzar con la aprobación del nuevo Régimen Penal Juvenil.

Según destaca Ambito.com, se trata del texto que reflotó Bullrich tras el asesinato de Jeremías Monzón en Santa Fe, que involucra a menores de edad que, por ser inimputables, quedaron libres de toda pena. Luego de tantear el terreno, los intentos de la ahora senadora por llevar la edad de imputabilidad a los 13 años cayeron en saco roto. Ni siquiera el PRO se mostró dispuesto a ceder. Así fue que La Libertad Avanza optó por retomar el texto que había sido dictaminado en mayo del año pasado, que lleva a 14 la edad de imputabilidad.

Asimismo, establece una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves y un sistema escalonado donde la privación de la libertad quedaba reservada para casos de alta gravedad, con alojamiento en institutos especializados sin contacto con adultos.