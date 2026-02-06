Uno Entre Rios | El País | CGT

Reforma laboral: la CGT anunció que se movilizará al Congreso, pero descartó convocar a un paro

La CGT decidió salir a la calle nuevamente para protestar contra la reforma laboral: el miércoles próximo, desde el mediodía, se movilizará ante el Congreso.

6 de febrero 2026 · 17:49hs
La CGT se movilizará el miércoles.

La CGT se movilizará el miércoles.

La Confederación General del Trabajo (CGT) decidió salir a la calle nuevamente para protestar contra la reforma laboral: el miércoles próximo, desde el mediodía, se movilizará ante el Congreso cuando los senadores comiencen el debate sobre el proyecto oficial.

La resolución de la CGT

Lo resolvió este mediodía el Consejo Directivo cegetista, que se reunió en la sede de Azopardo 802 y mantuvo una discusión interna: a la propuesta de hacer la movilización, efectuada por el triunvirato, hubo otras de sumar un paro de 12 horas para favorecer la asistencia de los manifestantes, efectuada por los sindicatos del transporte de la CATT, e incluso una para realizar un paro de 48 horas, como planteó Sebastián Maturano (La Fraternidad).

reforma laboral: la cgt evalua medidas y crece la tension con el gobierno

Reforma laboral: la CGT evalúa medidas y crece la tensión con el Gobierno

las provincias perdieron mas de $500.000 millones en el ultimo trimestre, por la caida de la coparticipacion y la recaudacion

Las provincias perdieron más de $500.000 millones en el último trimestre, por la caída de la coparticipación y la recaudación

Sergio Palazzo (bancarios), por su parte, pidió que la CGT avale el cese de actividades para que participe más gente de la concentración y, además, que se anuncie que la movilización del miércoles próximo será parte de un plan de lucha que irá creciendo en intensidad.

De todas formas, pese a que se decidió una movilización ante el Congreso sin paro, cada sindicato quedó facultado para disponer un cese de actividades para permitir que los trabajadores puedan concurrir a la movilización.

Al encuentro de la CGT concurrieron sus cotitulares, Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio); Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), Osvaldo Lobato (UOM), Héctor Daer (Sanidad), Sergio Romero (UDA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Sergio Palazzo (bancarios), Sebastián Maturano (La Fraternidad) y Horacio Calculli (aeronavegantes), entre otros.

Las propuestas de hacer paros no lograron suficiente consenso en la conducción de la CGT, donde predomina el sector dialoguista, que sigue negociando en varios frentes para introducir cambios en la reforma laboral.

En el debate de los dirigentes cegetistas hubo quejas contra el Gobierno por la reforma laboral y también contra los gobernadores, que, con la excepción de algunos del PJ, eludieron reunirse con los sindicalistas en sus provincias para hablar del tema y parecen dispuestos a votar el proyecto en sintonía con la Casa Rosada.

Más allá de las críticas, los gremialistas ya dan por descontado que la reforma laboral se convertirá en ley y los esfuerzos ahora se dirigen a conseguir respaldos para que se modifiquen en el recinto algunos puntos que ponen en jaque el financiamiento de los sindicatos.

Sin embargo, las versiones que circulan sobre los cambios aceptados por el Gobierno apuntan, sobre todo, a congraciarse con los gobernadores, cuyo apoyo es clave para la sanción de la iniciativa y a la CGT sólo le darían un alivio a dos de sus demandas vinculadas con “la caja sindical”, indicó Infobae.

La nueva versión de la reforma laboral, según trascendió, incluiría una fórmula para conformar a los gobernadores por la baja de impuestos que contempla el proyecto: postergar para más adelante la reducción de alícuotas de impuestos, como Ganancias para grandes empresas, que afectarán la masa de recursos coparticipables que reciben las provincias.

CGT Congreso Reforma laboral
Noticias relacionadas
Las carnes del cerdo y el pollo siguen ganando espacio en la mesa de los argentinos.

Aumentó el consumo de carnes en 2025 con mayor peso de la aviar y porcina

el oficialismo lleva la ley penal juvenil al recinto de diputados el jueves 12

El oficialismo lleva la Ley Penal Juvenil al recinto de Diputados el jueves 12

Este jueves no habrá paro de trenes por la medida del Gobierno nacional.

El Gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria y este jueves no habrá paro de trenes

Más de 2.000 conductores positivos en alcoholemia durante enero en el país

Más de 2.000 conductores positivos en alcoholemia durante enero en el país

Ver comentarios

Lo último

Este domingo llegará a Entre Ríos el fenómeno Therian

Este domingo llegará a Entre Ríos el fenómeno Therian

Santa Elena: ampliaron la imputación de Benítez y lo trasladaron a la Jefatura de La Paz

Santa Elena: ampliaron la imputación de Benítez y lo trasladaron a la Jefatura de La Paz

Una avioneta aterrizó de emergencia en Victoria por falta de combustible

Una avioneta aterrizó de emergencia en Victoria por falta de combustible

Ultimo Momento
Este domingo llegará a Entre Ríos el fenómeno Therian

Este domingo llegará a Entre Ríos el fenómeno Therian

Santa Elena: ampliaron la imputación de Benítez y lo trasladaron a la Jefatura de La Paz

Santa Elena: ampliaron la imputación de Benítez y lo trasladaron a la Jefatura de La Paz

Una avioneta aterrizó de emergencia en Victoria por falta de combustible

Una avioneta aterrizó de emergencia en Victoria por falta de combustible

La Unión sufrió los triples de Lanús y cayó como visitante por la Liga Argentina

La Unión sufrió los triples de Lanús y cayó como visitante por la Liga Argentina

Reforma laboral: la CGT anunció que se movilizará al Congreso, pero descartó convocar a un paro

Reforma laboral: la CGT anunció que se movilizará al Congreso, pero descartó convocar a un paro

Policiales
Santa Elena: ampliaron la imputación de Benítez y lo trasladaron a la Jefatura de La Paz

Santa Elena: ampliaron la imputación de Benítez y lo trasladaron a la Jefatura de La Paz

Colón: Prefectura rescató a cuatro personas que cayeron al río Uruguay

Colón: Prefectura rescató a cuatro personas que cayeron al río Uruguay

Con un QR, la Policía pide a los vecinos que se animen a denunciar al narco de su barrio

Con un QR, la Policía pide a los vecinos que se animen a denunciar al narco de su barrio

Cuerpo calcinado: secuestraron una camioneta en Cerrito y detuvieron a un joven en Paraná

Cuerpo calcinado: secuestraron una camioneta en Cerrito y detuvieron a un joven en Paraná

Se incendió la planta de clasificación de residuos de Urdinarrain

Se incendió la planta de clasificación de residuos de Urdinarrain

Ovación
Giuliano Galoppo podría recibir una durísima sanción

Giuliano Galoppo podría recibir una durísima sanción

La Unión sufrió los triples de Lanús y cayó como visitante por la Liga Argentina

La Unión sufrió los triples de Lanús y cayó como visitante por la Liga Argentina

Tomás de Rocamora sumó una nueva derrota en la Liga Femenina

Tomás de Rocamora sumó una nueva derrota en la Liga Femenina

Ojalá podamos llevar a Peñarol a lo más alto

"Ojalá podamos llevar a Peñarol a lo más alto"

Argentina inicia su camino en la Copa Davis

Argentina inicia su camino en la Copa Davis

La provincia
Este domingo llegará a Entre Ríos el fenómeno Therian

Este domingo llegará a Entre Ríos el fenómeno Therian

Una avioneta aterrizó de emergencia en Victoria por falta de combustible

Una avioneta aterrizó de emergencia en Victoria por falta de combustible

¿Cómo estará el tiempo durante la Fiesta Nacional del Mate en Paraná?

¿Cómo estará el tiempo durante la Fiesta Nacional del Mate en Paraná?

Brasil encabeza la demanda de viajes para el fin de semana extra largo de Carnaval

Brasil encabeza la demanda de viajes para el fin de semana extra largo de Carnaval

Prisión domiciliaria para el joven acusado de violar a una adolescente en Santa Elena

Prisión domiciliaria para el joven acusado de violar a una adolescente en Santa Elena

Dejanos tu comentario