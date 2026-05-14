Libertador San Martín  apuesta al trail running

El 14 de junio, la segunda edición del Desafío del Plata reunirá cerca de 300 participantes en circuitos de 7K, 12K y 21K por senderos, arroyos y barrancas.

El próximo 14 de junio, Libertador San Martín volverá a recibir una de las competencias de trail running que más crecimiento mostró en el último tiempo dentro de Entre Ríos. Se trata del Desafío del Plata, que desarrollará su segunda edición con recorridos por senderos naturales, arroyos y barrancas en una propuesta que combina deporte, turismo, naturaleza y conciencia ambiental.

La carrera, organizada por Costa Río Paraná junto a la Universidad Adventista del Plata, espera reunir a cerca de 300 corredores de distintos puntos del país y también del exterior, consolidándose como uno de los eventos más convocantes de la región en la disciplina. Con distancias de 7, 12 y 21 kilómetros, además de una modalidad trekking, la competencia atravesará distintos sectores naturales de la localidad, incluyendo el emblemático Parque Klaiber, caminos rurales, barrancas y sectores de arroyo que ofrecen un paisaje diferente al habitual circuito urbano.

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En diálogo con UNO, la presidenta de Costa Río Paraná, Lucrecia Castro, destacó el crecimiento de la prueba y el entusiasmo que genera entre los corredores. “La gente sigue apostando por Costa Río Paraná y esta segunda edición tiene recorridos realmente hermosos. Hemos armado circuitos con lugares que muchos no conocían y eso hace que la carrera tenga una identidad distinta”, expresó.

El auge del trail running en Entre Ríos permitió el crecimiento de numerosas competencias en distintos puntos de la provincia, aunque el Desafío del Plata apuesta a diferenciarse a partir de sus escenarios naturales y de una impronta sustentable que atraviesa toda la organización. “Hay sectores donde parece que estuviéramos corriendo en Córdoba. Tenemos senderos con piedra, barrancas, arroyitos y lugares muy distintos a los que habitualmente se encuentran en la región”, contó Castro.

Libertador San Martín apuesta al trail running

desafio del plata 1 Libertador San Martín apuesta al trail running Gentileza: Costa Río Paraná

La organizadora remarcó que el recorrido fue uno de los aspectos más valorados por quienes participaron en 2025, cuando más de 250 corredores formaron parte de la primera edición. “El corredor busca experiencias nuevas y acá encuentra algo diferente. Hay mucha naturaleza y mucha aventura en cada tramo del circuito”, señaló.

Además del desafío deportivo, el evento mantiene una fuerte línea de trabajo vinculada al cuidado ambiental. Desde su creación, Costa Río Paraná impulsó distintas acciones sustentables en cada competencia y esta edición no será la excepción. “Nosotros nacimos con una visión muy fuerte relacionada al cuidado del medio ambiente. Tratamos de generar pequeñas acciones que ayuden a crear conciencia”, explicó.

En ese sentido, volverán a entregarse medallas confeccionadas con materiales reciclados y habrá puntos ecológicos distribuidos en distintos sectores de la carrera. “Muchas veces cuesta que el corredor entienda por qué usamos materiales reciclados y no medallas tradicionales de hierro o fundición. Pero nosotros creemos que es el camino correcto”, sostuvo.

La intención de los organizadores es que el compromiso ambiental también alcance a los propios participantes durante el recorrido. “Vamos a implementar una propuesta para que los corredores no arrojen residuos en el circuito. Por ejemplo, quienes entreguen los envoltorios de geles o residuos que utilicen durante la carrera participarán de sorteos”, explicó Castro.

La idea apunta a preservar los senderos y espacios naturales por donde transitará la competencia. “Queremos que los lugares queden exactamente igual a como los encontramos. El deporte también puede servir para generar conciencia ambiental”, agregó.

El Desafío del Plata logró instalarse rápidamente dentro del calendario provincial gracias a una combinación de factores: organización, paisajes y un formato pensado tanto para corredores experimentados como para quienes recién se inician. La prueba contará con modalidades competitivas en 7K, 12K y 21K, mientras que también habrá una alternativa trekking para quienes quieran participar sin la exigencia de la competencia. “Puede correr cualquiera. Tenemos distancias para todos los niveles y también mucha gente que se anima por primera vez”, explicó la organizadora.

Incluso, varios estudiantes y trabajadores de la Universidad Adventista del Plata tendrán beneficios especiales para sumarse a la experiencia. “Como hacemos la carrera junto con la universidad, los alumnos y el personal cuentan con un precio diferencial”, indicó.

El crecimiento de la competencia también se refleja en la diversidad de participantes que llegarán a Entre Ríos. Según comentó Costa, habrá corredores de distintas provincias argentinas e incluso extranjeros vinculados a la universidad. “Tenemos gente de distintos puntos del país y también corredores de otras nacionalidades. Ayer, por ejemplo, se anotó una chica de Nicaragua que hará su primera carrera”, relató.

La expectativa es que el Desafío del Plata continúe expandiéndose en los próximos años y se transforme en una referencia dentro del trail running nacional. “Nos gustaría que cada vez más corredores conozcan los lugares increíbles que tiene Entre Ríos. Tenemos barrancas y paisajes espectaculares para ofrecer”, afirmó Castro.

Una experiencia integral

Además de la competencia, la jornada incluirá actividades recreativas y de bienestar impulsadas por la Universidad Adventista del Plata a través de la Expo Salud. Durante el evento habrá chequeos médicos, charlas de nutrición, masajes recuperadores y distintas propuestas orientadas a promover hábitos saludables tanto para corredores como para acompañantes.

La intención es que el Desafío del Plata trascienda lo estrictamente deportivo y se convierta en una experiencia integral vinculada al bienestar y la vida sana. “El objetivo es que la gente disfrute todo el día. No solamente correr, sino vivir una experiencia distinta”, señaló Castro.

La organizadora también valoró el acompañamiento de la Universidad Adventista del Plata y destacó el trabajo conjunto realizado desde la primera edición. “El año pasado era la primera vez que la universidad abría sus espacios para una carrera tan grande. Respetamos mucho su forma de trabajo y quedaron muy conformes con el resultado”, recordó. Por ese motivo, la institución volvió a apostar por la continuidad del evento en 2026.