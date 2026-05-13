El Gobierno de Entre Ríos redujo los costos de las multas por exceso de velocidad

Debido al precio de las naftas, el Gobierno de Entre Ríos redujo las multas por exceso de velocidad. Además, habrá sanciones escalonadas.

El Gobierno de Entre Ríos redujo las multas por exceso de velocidad.

El Gobierno de Entre Ríos modificó el esquema de multas por exceso de velocidad y redujo las sanciones previstas para las infracciones graves de tránsito, en el marco de una reforma que busca adecuar el sistema sancionatorio al actual contexto económico y social.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Nº 1009/26, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia.

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Los cambios en Entre Ríos

Según se informó, la norma sustituye el punto 29 del artículo 3° del Decreto Nº 863/24 y establece una nueva escala progresiva de multas para quienes excedan los límites de velocidad establecidos por la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449.

Según el nuevo esquema, las sanciones quedarán determinadas de acuerdo con el porcentaje de exceso respecto del límite permitido en cada tipo de vía.

Así quedaron las nuevas multas

-Hasta el 10% de exceso: 200 Unidades Fijas (UF), equivalentes a $450.800.

-Del 11% al 30%: 250 UF ($563.500).

-Del 31% al 50%: 300 UF ($676.200).

-Del 51% al 100%: 350 UF ($788.900).

-Más del 100%: 400 UF ($901.600).

Cada Unidad Fija equivale a $2.254: el valor del litro de nafta Infinia al 13 de mayo. El decreto 863/24 que reglamenta las sanciones indica que debe calcularse según el “menor precio de venta al público de un litro de nafta especial”.

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo provincial argumentó que el aumento sostenido del precio de los combustibles -valor de referencia para calcular las Unidades Fijas- generó un fuerte incremento en el costo de las multas, provocando un desfasaje respecto de la evolución de los salarios reales.

El texto sostiene que, frente a ese escenario, era necesario “preservar la finalidad educativa y preventiva” de las sanciones, evitando que resultaran “desproporcionadas o confiscatorias”.

Asimismo, remarca que la reforma apunta a garantizar criterios de razonabilidad y proporcionalidad en la aplicación de las penalidades administrativas.

Más datos para tener en cuenta

El decreto también señala que el nuevo esquema busca diferenciar con mayor precisión la gravedad de las infracciones, aplicando sanciones progresivas según el nivel de exceso de velocidad. De acuerdo con la argumentación oficial, esto permitirá una respuesta “más justa, razonable y eficaz” por parte del sistema de control vial.

Otro de los objetivos explicitados por el Gobierno es reducir la litigiosidad administrativa y judicial vinculada a multas consideradas excesivas, promoviendo al mismo tiempo el pago voluntario de las infracciones y una mayor aceptación social del régimen sancionatorio.

En el expediente tomó intervención la empresa Brocart SA, concesionaria del sistema de control y gestión de infracciones de tránsito, que propuso un esquema de graduación de sanciones compatible con los lineamientos finalmente adoptados por la Provincia.

La iniciativa contó además con dictámenes favorables de distintas áreas jurídicas de la Policía de Entre Ríos y del Ministerio de Seguridad y Justicia, que concluyeron que no existían objeciones legales para avanzar con la modificación normativa.