Rafael Nadal publicó un mensaje en sus redes sociales donde asegura que las "informaciones no son ciertas" tras el llamado a elecciones de Florentino Pérez.

En la tarde del martes, Florentino Pérez sorprendió a todo el mundo del fútbol al convocar a una inesperada conferencia de prensa en la que pidió elecciones anticipadas en Real Madrid. En medio de las críticas y las diferentes versiones, aunque le quedan tres años de mandato, decidió adelantar los comicios y presentarse para reafirmar su poder. Rápidamente comenzaron a surgir nombres de posibles postulantes y Rafael Nadal desmintió que fuera uno de ellos.

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rafael nadal 1 Rafael Nadal desmintió su candidatura como presidente de Real Madrid

"He leído informaciones que me relacionan con posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid. Me gustaría aclarar que estas informaciones no son ciertas", escribió la leyenda de tenis español, ganador de 22 Grand Slam y un ícono del deporte mundial, que, si bien ha visitado en varias oportunidades el Santiago Bernabéu y es confeso hincha Merengue, también tiene cariño por Mallorca, club de su ciudad de nacimiento.

Así anunció Florentino Pérez las elecciones en Real Madrid

El anuncio principal fue claro desde el arranque. "Les he pedido a la junta electoral que inicie el proceso para las elecciones a la junta directiva, a la que nos vamos a presentar esta Junta Directiva", declaró Florentino Pérez, cerrando así las especulaciones sobre una posible renuncia que habían proliferado en los días previos.

Además, reconoció el mal momento por la temporada sin títulos pero la puso en perspectiva: "Comparto la frustración, porque este año no hemos podido ganar nada. Pero tengo que decirles y demostrarles que conmigo como presidente hemos ganado 66 títulos en fútbol y baloncesto, entre ellos siete Copas de Europa de fútbol". Un palmarés que usó como escudo ante las críticas.