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YPF confirmó un aumento del 1% en los combustibles

La petrolera YPF confirmó que la empresa ajustará en un 1% el precio de los combustibles, al tiempo que alargó el congelamiento de los mismos por 45 días más.

13 de mayo 2026 · 19:55hs
El aumento lo confirmó el CEO y presidente de YPF

El aumento lo confirmó el CEO y presidente de YPF, Horacio Marín, en sus redes sociales.

La petrolera YPF confirmó que la empresa ajustará en un 1% el precio de los combustibles, al tiempo que alargó el congelamiento de los mismos por 45 días más. Así lo confirmó el CEO y presidente de la compañía, Horacio Marín, en sus redes sociales.

El aumento de YPF

"A partir del jueves 14 de mayo, YPF ajustará el precio de los combustibles en un 1% tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda. De igual manera, continuaremos aplicando el sistema de “buffer de precios” por hasta 45 días adicionales, con el propósito de no trasladar sobresaltos en el surtidor", explicó.

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En la nota con Eduardo Feinmann, el CEO de YPF relató la situación del combustible desde el momento en que se profundizó la guerra en Medio Oriente.

"Cuando comenzó la guerra, el precio era un precio libre", comenzó y continuó: "Lo que dijimos fue que no íbamos a especular. Todos los analistas decían que iban a ser 14 días. Lo que fuimos haciendo nosotros fue ir aumentando solamente el impacto que tenía YPF, que era el 20% de todo el petróleo. Todo lo demás no, porque era especulativo y nosotros tenemos un acuerdo honesto y moral con los consumidores".

"A mitad de marzo empezamos a ver que, si bien el consumo estaba 6,5% arriba del año anterior, se empezó a ir para abajo. Cuando llegamos a fin de marzo estaba igual que el año anterior", continuó Marín, quien profundizó: "Eso significa que la demanda agregada, la demanda marginal, era negativa. Es decir que el precio pasó a ser elástico".

Horacio Marín insistió en que el buffer no tiene que ver con "ningún tipo de regulación", aunque remarcó: "¿Qué hicimos nosotros? No te vamos a poner todas estas fluctuaciones, porque si no tengo que subir, bajar, todos los días. Te vuelvo loco. Aparte los aumentos eran muy grandes y demanda estaba hacia abajo. Hicimos el primer buffer, que fueron los 45 días iniciales, donde no se tocó el precio. Si hay un aumento de impuestos se toca, pero nada más que eso".

"Dijimos 'yo te ayudo, vos después me ayudás'. YPF te cobró el combustible menos de lo que tendría que haber cobrado", prosiguió el CEO y agregó: "Analizando la demanda con mucho detalle, y viendo cómo es en todo el país, nosotros consideramos que 1% es lo lógico para que no haya una caída del consumo".

YPF Combustibles Horacio Marín
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