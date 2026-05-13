Uno Entre Rios | Ovación | Corinthians

Fallo inédito: el motivo por el que Corinthians deberá pagarle a un jugador hasta que cumpla 75 años

El Tribunal Regional de Trabajo de Brasil condenó al Timao a abonar indemnizaciones y una pensión mensual por cinco décadas al ex juvenil Kaue Moreira de Souza.

13 de mayo 2026 · 22:43hs
Fallo inédito: el motivo por el que Corinthians deberá pagarle a un jugador hasta que cumpla 75 años.

Fallo inédito: el motivo por el que Corinthians deberá pagarle a un jugador hasta que cumpla 75 años.
Fallo inédito: el motivo por el que Corinthians deberá pagarle a un jugador hasta que cumpla 75 años

La Justicia de Brasil condenó a Corinthians a pagar una indemnización total de 2,5 millones de reales y una pensión mensual al ex futbolista Kaue Moreira de Souza hasta que el jugador cumpla 75 años, según el fallo del Tribunal Regional de Trabajo de la Segunda Región (TRT-2). El ex volante, que nunca llegó a debutar en el plantel profesional del club paulista, demandó a la institución por negligencia médica durante el tratamiento de una lesión de rodilla que terminó con su carrera a los 24 años.

La resolución, dictada en segunda instancia, modifica parcialmente la sentencia de octubre de 2025 del 8° Panel del TRT-2. Los magistrados elevaron la indemnización por daños morales de 50.000 a 200.000 reales y fijaron el pago por daños materiales equivalente a un año del salario que Moreira percibía en 2021, cuando cobraba 12.000 reales mensuales. Aunque el tribunal redujo en un 15% la cuota mensual de la pensión —que queda en torno a los 1.800 reales—, extendió el plazo de pago a las próximas cinco décadas, con base en la esperanza de vida masculina promedio en Brasil según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). El monto total deberá abonarse en un único pago.

Lionel Messi convirtió otro hat trick en su carrera y llegó a los 910 goles oficiales.

Con tres goles de Messi, Inter Miami venció 5-3 a FC Cincinnati y es segundo en la MLS

Escándalo: hasta 11 años de suspensión para jugadores de Georgia por doping sistemático

Escándalo: hasta 11 años de suspensión para jugadores de Georgia por "doping sistemático"

Kaue Moreira de Souza llegó a Corinthians en 2019, tras pasos por las inferiores de Taboao da Serra, Sao Bernardo y Sao Paulo. Disputó 13 partidos en la base del Timao sin llegar a entrenarse con el primer equipo. En abril de 2021, durante una práctica, sufrió una lesión en la rodilla derecha que fue diagnosticada como tendinopatía rotuliana y engrosamiento del ligamento colateral medial.

Corinthians deberá pagarle a un jugador hasta que cumpla 75 años

corinthians 2

Según la demanda judicial, el club le suministró infiltraciones y tratamientos de fisioterapia que no resolvieron el problema de fondo. Moreira fue cedido a préstamo a otros dos clubes, aunque no logró volver a competir con normalidad. Su primera cirugía se realizó en marzo de 2022, pero los dolores persistieron. La defensa del jugador sostiene que una segunda intervención, necesaria antes de esa fecha, no se practicó en el momento oportuno, lo que agravó el cuadro clínico. Una segunda operación se llevó a cabo en julio de 2023, sin resultados favorables.

En abril de 2024, Corinthians no le renovó el contrato. Moreira tenía 24 años. Actualmente, a los 25, el ex futbolista asegura tener limitaciones físicas para realizar actividades cotidianas como subir escaleras, manejar, andar en bicicleta o practicar cualquier tipo de ejercicio. Entre 2021 y 2024 no disputó ningún partido profesional.

Corinthians deberá pagarle a un jugador hasta que cumpla 75 años

corinthians 1
Fallo inédito: el motivo por el que Corinthians deberá pagarle a un jugador hasta que cumpla 75 años.

Fallo inédito: el motivo por el que Corinthians deberá pagarle a un jugador hasta que cumpla 75 años.

El club paulista todavía puede recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Trabajo (TST) y ya anticipó que presentará una apelación. El fallo llega en un momento de fragilidad económica para la institución: Corinthians arrastra deudas vinculadas al contrato del delantero neerlandés Memphis Depay y enfrenta diversas inhibiciones que complican sus finanzas.

El caso podría sentar un precedente en el fútbol brasileño sobre la responsabilidad médica de los clubes hacia sus divisiones inferiores, al tiempo que reaviva el debate sobre los protocolos de atención y seguimiento de lesiones en las categorías formativas.

Corinthians Brasil Justicia jugador
Noticias relacionadas
Rafael Nadal desmintió su candidatura como presidente de Real Madrid

Rafael Nadal desmintió su candidatura como presidente de Real Madrid

VAR, roja y polémica expulsión de Maravilla Martínez en Rosario

VAR, roja y polémica expulsión de Maravilla Martínez en Rosario

Lucas Martínez Quarta marcó el segundo de River ante el Lobo.

River Plate le ganó con autoridad a Gimnasia y accedió a la semifinal

torneo apertura: rosario central vencio a racing y es semifinalista

Torneo Apertura: Rosario Central venció a Racing y es semifinalista

Ver comentarios

Lo último

Con tres goles de Messi, Inter Miami venció 5-3 a FC Cincinnati y es segundo en la MLS

Con tres goles de Messi, Inter Miami venció 5-3 a FC Cincinnati y es segundo en la MLS

Fallo inédito: el motivo por el que Corinthians deberá pagarle a un jugador hasta que cumpla 75 años

Fallo inédito: el motivo por el que Corinthians deberá pagarle a un jugador hasta que cumpla 75 años

Escándalo: hasta 11 años de suspensión para jugadores de Georgia por doping sistemático

Escándalo: hasta 11 años de suspensión para jugadores de Georgia por "doping sistemático"

Ultimo Momento
Con tres goles de Messi, Inter Miami venció 5-3 a FC Cincinnati y es segundo en la MLS

Con tres goles de Messi, Inter Miami venció 5-3 a FC Cincinnati y es segundo en la MLS

Fallo inédito: el motivo por el que Corinthians deberá pagarle a un jugador hasta que cumpla 75 años

Fallo inédito: el motivo por el que Corinthians deberá pagarle a un jugador hasta que cumpla 75 años

Escándalo: hasta 11 años de suspensión para jugadores de Georgia por doping sistemático

Escándalo: hasta 11 años de suspensión para jugadores de Georgia por "doping sistemático"

Rafael Nadal desmintió su candidatura como presidente de Real Madrid

Rafael Nadal desmintió su candidatura como presidente de Real Madrid

Quini 6: los pozos millonarios otra vez quedaron vacantes

Quini 6: los pozos millonarios otra vez quedaron vacantes

Policiales
Concepción del Uruguay: murió una persona en un incendio en barrio La Tablada

Concepción del Uruguay: murió una persona en un incendio en barrio La Tablada

Otra denuncia contra una constructora de Paraná: sacó un préstamo por una casa que nunca terminaron

Otra denuncia contra una constructora de Paraná: sacó un préstamo por una casa que nunca terminaron

Trabajan para esclarecer el origen del incendio que mató a dos niños en Concordia

Trabajan para esclarecer el origen del incendio que mató a dos niños en Concordia

Concordia: murieron dos niños tras un incendio en un departamento en La Bianca

Concordia: murieron dos niños tras un incendio en un departamento en La Bianca

Indignación en Paraná: un operativo policial contra un vendedor de libros en la plaza

Indignación en Paraná: un operativo policial contra un vendedor de libros en la plaza

Ovación
River Plate le ganó con autoridad a Gimnasia y accedió a la semifinal

River Plate le ganó con autoridad a Gimnasia y accedió a la semifinal

Con tres goles de Messi, Inter Miami venció 5-3 a FC Cincinnati y es segundo en la MLS

Con tres goles de Messi, Inter Miami venció 5-3 a FC Cincinnati y es segundo en la MLS

Fallo inédito: el motivo por el que Corinthians deberá pagarle a un jugador hasta que cumpla 75 años

Fallo inédito: el motivo por el que Corinthians deberá pagarle a un jugador hasta que cumpla 75 años

Rafael Nadal desmintió su candidatura como presidente de Real Madrid

Rafael Nadal desmintió su candidatura como presidente de Real Madrid

Escándalo: hasta 11 años de suspensión para jugadores de Georgia por doping sistemático

Escándalo: hasta 11 años de suspensión para jugadores de Georgia por "doping sistemático"

La provincia
El Gobierno de Entre Ríos redujo los costos de las multas por exceso de velocidad

El Gobierno de Entre Ríos redujo los costos de las multas por exceso de velocidad

Paraná: preocupación por hechos de vandalismo contra colectivos

Paraná: preocupación por hechos de vandalismo contra colectivos

Los deudores alimentarios no podrán obtener licencias de conducir profesionales en Entre Ríos

Los deudores alimentarios no podrán obtener licencias de conducir profesionales en Entre Ríos

Islas del Ibicuy: decomisan un cargamento ilegal con casi 200 piezas de pescado

Islas del Ibicuy: decomisan un cargamento ilegal con casi 200 piezas de pescado

Entre Ríos duplicó sus ventas en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Entre Ríos duplicó sus ventas en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Dejanos tu comentario