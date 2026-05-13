El Tribunal Regional de Trabajo de Brasil condenó al Timao a abonar indemnizaciones y una pensión mensual por cinco décadas al ex juvenil Kaue Moreira de Souza.

Fallo inédito: el motivo por el que Corinthians deberá pagarle a un jugador hasta que cumpla 75 años.

La Justicia de Brasil condenó a Corinthians a pagar una indemnización total de 2,5 millones de reales y una pensión mensual al ex futbolista Kaue Moreira de Souza hasta que el jugador cumpla 75 años, según el fallo del Tribunal Regional de Trabajo de la Segunda Región (TRT-2). El ex volante, que nunca llegó a debutar en el plantel profesional del club paulista, demandó a la institución por negligencia médica durante el tratamiento de una lesión de rodilla que terminó con su carrera a los 24 años.

La resolución, dictada en segunda instancia, modifica parcialmente la sentencia de octubre de 2025 del 8° Panel del TRT-2. Los magistrados elevaron la indemnización por daños morales de 50.000 a 200.000 reales y fijaron el pago por daños materiales equivalente a un año del salario que Moreira percibía en 2021, cuando cobraba 12.000 reales mensuales. Aunque el tribunal redujo en un 15% la cuota mensual de la pensión —que queda en torno a los 1.800 reales—, extendió el plazo de pago a las próximas cinco décadas, con base en la esperanza de vida masculina promedio en Brasil según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). El monto total deberá abonarse en un único pago.

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Kaue Moreira de Souza llegó a Corinthians en 2019, tras pasos por las inferiores de Taboao da Serra, Sao Bernardo y Sao Paulo. Disputó 13 partidos en la base del Timao sin llegar a entrenarse con el primer equipo. En abril de 2021, durante una práctica, sufrió una lesión en la rodilla derecha que fue diagnosticada como tendinopatía rotuliana y engrosamiento del ligamento colateral medial.

Corinthians deberá pagarle a un jugador hasta que cumpla 75 años

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Según la demanda judicial, el club le suministró infiltraciones y tratamientos de fisioterapia que no resolvieron el problema de fondo. Moreira fue cedido a préstamo a otros dos clubes, aunque no logró volver a competir con normalidad. Su primera cirugía se realizó en marzo de 2022, pero los dolores persistieron. La defensa del jugador sostiene que una segunda intervención, necesaria antes de esa fecha, no se practicó en el momento oportuno, lo que agravó el cuadro clínico. Una segunda operación se llevó a cabo en julio de 2023, sin resultados favorables.

En abril de 2024, Corinthians no le renovó el contrato. Moreira tenía 24 años. Actualmente, a los 25, el ex futbolista asegura tener limitaciones físicas para realizar actividades cotidianas como subir escaleras, manejar, andar en bicicleta o practicar cualquier tipo de ejercicio. Entre 2021 y 2024 no disputó ningún partido profesional.

Corinthians deberá pagarle a un jugador hasta que cumpla 75 años

corinthians 1 Fallo inédito: el motivo por el que Corinthians deberá pagarle a un jugador hasta que cumpla 75 años.

El club paulista todavía puede recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Trabajo (TST) y ya anticipó que presentará una apelación. El fallo llega en un momento de fragilidad económica para la institución: Corinthians arrastra deudas vinculadas al contrato del delantero neerlandés Memphis Depay y enfrenta diversas inhibiciones que complican sus finanzas.

El caso podría sentar un precedente en el fútbol brasileño sobre la responsabilidad médica de los clubes hacia sus divisiones inferiores, al tiempo que reaviva el debate sobre los protocolos de atención y seguimiento de lesiones en las categorías formativas.