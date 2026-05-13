El crack argentino tuvo una soberbia actuación. Las Garzas golearon en Ohio y se afirmaron en la parte alta de la Conferencia Este.

Lionel Messi convirtió otro hat trick en su carrera y llegó a los 910 goles oficiales.

El Inter Miami de Lionel Messi goleó 5-3 al FC Cincinnati en el TQL Stadium , en uno de los duelos más atractivos de la semana 13 de la Major League Soccer (MLS). El crack argentino descolló con un hat-trick y una asistencia. Las Garzas se consolidaron en la tabla de la Conferencia Este y se ubican en el segundo puesto.

El conjunto de la Florida arrancó mejor y antes de los cinco minutos Messi se mostró muy activo ya que a pura velocidad colaboró en la recuperación, cedió y cuando recibió la devolución definió en posición adelantada.

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El guante zurdo de Leo también se distinguió en pelota parada ya que ejecutó un tiro de esquina perfecto a la cabeza de Gonzalo Luján que exigió a Roman Celentano y la pelota luego rozó el travesaño.

Messi siguió buscando y a los 26 minutos capitalizó un error de Matt Miazga, que de espaldas y dentro del área tocó de forma displicente y fue sorprendido por el anticipo del delantero argentino.

Todo pareció estar bajo control para el equipo de la Florida, pero antes del descanso el equipo local tuvo un penal a favor que capitalizó. El propio Luján -sin pelota- lo tomó dentro del área a Kevin Denkey. El juez sancionó de inmediato y el propio punta togolés firmó la igualdad.

En una de las últimas del primer tiempo Messi tuvo el segundo con un tiro cruzado que pasó muy cerca del palo derecho y con el arquero Roman Celentano vencido.

Con tres goles de Messi, Inter Miami venció 5-3 a FC Cincinnati y es segundo en la MLS

messi inter miami 1 Lionel Messi convirtió otro hat trick en su carrera y llegó a los 910 goles oficiales.

En el amanecer de la segunda mitad el elenco local se puso en ventaja gracias a una gran jugada del ecuatoriano Bryan Ramírez, que llegó al fondo y su centro lo conectó el checo Pavel Bucha.

Sin embargo, el Inter Miami reaccionó rápido y luego de una gran triangulación entre el propio Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, que mandó un centro perfecto y Leo concretó la igualdad.

El equipo de Messi estuvo a punto de volver a ponerse en ventaja, primero con una en la que Leo no llegó a conectar al lado del arco y al ceder para Suárez que enganchó y su remate fue desviado por dos rivales antes de que la pelota pegue en el travesaño.

Aunque FC Cincinnati golpeó pronto y otra vez pasó a liderar el marcador con un tanto de alta factura del brasileño Evander que trasladó hasta la medialuna del área y sin marca sacó un misil de derecha que fue imposible para el golero Dayne St Clair.

El trámite mantuvo su intensidad y se quebró sin ninguna táctica. Ambos buscaron y en ese afán Messi asistió al juvenil Mateo Silvetti, que concretó un lindo tanto luego de dos enganches y un tiro a colocar.

Lejos de conformarse con la igualdad el Inter Miami fue por más. Messi ejecutó un tiro libre desde afuera del área y un choque entre los jugadores de FC Cincinnati, Miazga y Celentano le permitió al mexicano Germán Berterame poner a Las Garzas otra vez arriba en el marcador.

Las emociones siguieron y Silvetti llegó al fondo por la banda izquierda, lo vio a Messi, que desde el piso firmó su hat-trick para el 5-3 de Inter Miami. El crack rosarino llegó a 12 goles en la temporada, 90 en la franquicia de la Florida y 910 en su campaña.

Con esta victoria Inter Miami se ubica segundo en la Conferencia Este con 25 puntos, a 2 del líder Nashville SC que aún no jugó en este fecha. Lo propio Revolutions, con 22 unidades, que es tercero en la tabla.

En la próxima jornada el Inter Miami jugará de local ante Portland Timbers, desde las 19.00.