Uno Entre Rios | El País | Indec

Indec: una encuesta muestra que siete de cada 10 argentinos desconfían de la inflación

Una encuesta de la consultora Zentrix revela que el 67,4% de la población cree que los datos oficiales del Indec no reflejan la suba de su costo de vida.

24 de agosto 2025 · 17:58hs
Una encuesta muestra que siete de cada 10 argentinos desconfían de la inflación del Indec. 

Una encuesta muestra que siete de cada 10 argentinos desconfían de la inflación del Indec. 

Una nueva encuesta nacional revela un alto nivel de desconfianza de la población hacia los datos oficiales de inflación. Según un sondeo de la consultora Zentrix, casi siete de cada 10 argentinos consideran que las cifras que informa el Indec no reflejan adecuadamente la variación real de su costo de vida.

LEER MÁS: Indec: la inflación fue del 1,9% en julio y acumula un 17,3% en lo que va del año

Datos de la encuesta sobre el Indec

La desconfianza general alcanza al 67,4% de los encuestados, frente a un 29,9% que sí confía en las mediciones del organismo estadístico. Esta percepción está fuertemente atravesada por la identidad política.

El Indec informó que los salarios crecieron por encima de la inflación, aunque persiste la pérdida del poder de compra en los últimos años.

Los salarios crecieron sobre los precios pero de manera diferenciada según rubros

Un informe de Celag Data, con cifras del INDEC, revela los productos básicos cuyos precios se dispararon hasta un 334% desde noviembre de 2023

Precios: estos son los productos básicos que más aumentaron

El estudio muestra que la credibilidad de las estadísticas oficiales está fuertemente politizada, funcionando más como un reflejo de la alineación electoral que de una valoración técnica. La diferencia entre los votantes del oficialismo y la oposición es abrumadora.

Encuesta

Entre los votantes de Sergio Massa, la desconfianza en el Indec trepa hasta el 94,4%. En contraste, entre los electores de Javier Milei, la desconfianza se reduce al 43,8%, mientras que un 52,2% respalda los números oficiales.

Esta marcada polarización en la percepción de un dato técnico como la inflación se da en un contexto de malestar económico general. El mismo sondeo revela que el 64% de los argentinos considera que la situación económica del país es negativa, y más del 40% califica su situación personal como mala o muy mala, lo que alimenta el escepticismo sobre las cifras oficiales.

Indec encuesta Inflación
Noticias relacionadas
becas progresar: recuerdan requisitos y pasos para inscribirse en la segunda convocatoria

Becas Progresar: recuerdan requisitos y pasos para inscribirse en la segunda convocatoria

La justicia paraguaya autorizó la extradición de Kueider y Guinsel a Argentina.

La justicia paraguaya autorizó la extradición de Kueider y Guinsel a Argentina

Coimas: el Gobierno nacional analiza denunciar a Diego Spagnuolo tras filtración de audios.

Coimas: el Gobierno nacional analiza denunciar a Diego Spagnuolo tras filtración de audios

medios del mundo reflejan el mani pulite en la argentina del gobierno de javier milei

Medios del mundo reflejan el "Mani pulite en la Argentina" del gobierno de Javier Milei

Ver comentarios

Lo último

Becas Progresar: recuerdan requisitos y pasos para inscribirse en la segunda convocatoria

Becas Progresar: recuerdan requisitos y pasos para inscribirse en la segunda convocatoria

Boca empata sin goles con Banfield en La Bombonera

Boca empata sin goles con Banfield en La Bombonera

Indec: una encuesta muestra que siete de cada 10 argentinos desconfían de la inflación

Indec: una encuesta muestra que siete de cada 10 argentinos desconfían de la inflación

Ultimo Momento
Becas Progresar: recuerdan requisitos y pasos para inscribirse en la segunda convocatoria

Becas Progresar: recuerdan requisitos y pasos para inscribirse en la segunda convocatoria

Boca empata sin goles con Banfield en La Bombonera

Boca empata sin goles con Banfield en La Bombonera

Indec: una encuesta muestra que siete de cada 10 argentinos desconfían de la inflación

Indec: una encuesta muestra que siete de cada 10 argentinos desconfían de la inflación

Crespo se prepara para recibir a Monseñor Raúl Martín

Crespo se prepara para recibir a Monseñor Raúl Martín

Chajarí: se dictó la resolución judicial para los cuatro imputados en el robo a la estación de servicio

Chajarí: se dictó la resolución judicial para los cuatro imputados en el robo a la estación de servicio

Policiales
Chajarí: se dictó la resolución judicial para los cuatro imputados en el robo a la estación de servicio

Chajarí: se dictó la resolución judicial para los cuatro imputados en el robo a la estación de servicio

Ruta 11: tras vuelco de un auto bomberos debieron rescatar a un joven entre los hierros

Ruta 11: tras vuelco de un auto bomberos debieron rescatar a un joven entre los hierros

Ex policía de Entre Ríos reconoció que filtraba datos y protegía a un narco

Ex policía de Entre Ríos reconoció que filtraba datos y protegía a un narco

Concordia: en dos allanamientos se detuvieron a cuatro personas

Concordia: en dos allanamientos se detuvieron a cuatro personas

Bovril: siete allanamientos por droga, 18 personas identificadas y dos detenidos

Bovril: siete allanamientos por droga, 18 personas identificadas y dos detenidos

Ovación
Boca empata sin goles con Banfield en La Bombonera

Boca empata sin goles con Banfield en La Bombonera

Ganó Agustín Canapino y Mariano Werner ingresó a la Copa

Ganó Agustín Canapino y Mariano Werner ingresó a la Copa

Argentina debutó en la AmeriCup 2025 con una sólida victoria ante Nicaragua

Argentina debutó en la AmeriCup 2025 con una sólida victoria ante Nicaragua

La concordiense Elvira Mendiburu se destacó en el Mundial para Personas Trasplantadas en Alemania

La concordiense Elvira Mendiburu se destacó en el Mundial para Personas Trasplantadas en Alemania

El gualeguaychuense Sebastián Vega será el nuevo capitán de Boca Juniors

El gualeguaychuense Sebastián Vega será el nuevo capitán de Boca Juniors

La provincia
Crespo se prepara para recibir a Monseñor Raúl Martín

Crespo se prepara para recibir a Monseñor Raúl Martín

Chajarí: se dictó la resolución judicial para los cuatro imputados en el robo a la estación de servicio

Chajarí: se dictó la resolución judicial para los cuatro imputados en el robo a la estación de servicio

Falleció Enzo Imvinkelried, ex intendente de Hernandarias

Falleció Enzo Imvinkelried, ex intendente de Hernandarias

Imanol Zapico y Lara Zanutti: el desafío de dejar Argentina para recorrer el mundo juntos

Imanol Zapico y Lara Zanutti: el desafío de dejar Argentina para recorrer el mundo juntos

Trabajo para vivir: la filosofía de vida de Alcides Balla, fundador de Selplast

"Trabajo para vivir": la filosofía de vida de Alcides Balla, fundador de Selplast

Dejanos tu comentario