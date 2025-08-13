Indec: la inflación fue del 1,9% en julio y acumula un 17,3% en lo que va del año El Indec informó que la inflación de julio fue 1,9%, con acumulado anual de 17,3%. Recreación y cultura fue el rubro con mayor suba mensual (4,8%). 13 de agosto 2025 · 16:13hs

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió este miércoles el índice de precios al consumidor correspondiente a julio de 2025, que registró un aumento del 1,9% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación acumulada en lo que va del año llegó al 17,3%.

El rubro que mostró la mayor suba en julio fue Recreación y cultura, con un incremento del 4,8%, mientras que Prendas de vestir y calzado presentó la única caída mensual, con una baja del 0,9%.

En la comparación interanual, la inflación acumuló un alza del 36,6%. Las consultoras habían previsto que la inflación de julio se mantendría por debajo del 2%, al igual que en los dos meses previos, y los datos oficiales confirmaron esta tendencia de desaceleración.