Crespo se prepara para recibir a Monseñor Raúl Martín

Monseñor Raúl Martín visitará la parroquia Nuestra Señora del Rosario el domingo 31 para presidir las confirmaciones de 130 jóvenes de la comunidad.

24 de agosto 2025 · 16:40hs
El Padre Rubén Schmidt, párroco de Nuestra Señora del Rosario, anunció que el próximo domingo 31 la comunidad recibirá por primera vez al nuevo Arzobispo de Paraná, Monseñor Raúl Martín.

En diálogo con Estación Plus Crespo, el Padre Schmidt explicó: "Monseñor Raúl Martín vendrá para las confirmaciones. Se celebrarán dos misas, una a las 11 de la mañana y la otra a las 5 de la tarde, con la participación de alrededor de 130 chicos de la parroquia y las capillas. Será un momento muy especial, ya que nuestro nuevo arzobispo estará con nosotros para presidir estas celebraciones".

Esta visita marcará un hito importante para la comunidad pastoral local. Monseñor Raúl Martín asumió oficialmente como Arzobispo de Paraná el sábado 26 de julio, en una solemne misa presidida por el nuncio apostólico, Mons. Mirosaw Adamczyk, y concelebrada por autoridades eclesiásticas y civiles, en una catedral colmada de fieles. El Papa León XIV dispuso su nombramiento el miércoles 28 de mayo, tras aceptar la renuncia de su predecesor, el arzobispo emérito Juan Alberto Puiggari.

La presencia de Monseñor Martín será una ocasión única para la comunidad de Crespo, ya que al menos 130 jóvenes vivirán un momento trascendental en su camino de fe.

