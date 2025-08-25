Uno Entre Rios | El País | Coimas

Coimas en ANDIS: la Justicia también investiga posibles sobreprecios

La Justicia investiga posibles sobreprecios y coimas en contrataciones entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la droguería Suizo Argentina.

25 de agosto 2025 · 07:28hs
La Justicia comenzó a analizar si hubo sobreprecios vinculados a la compra de medicamentos en la causa en la que se investigan posibles “coimas” y que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la droguería Suizo Argentina.

El fiscal federal Franco Picardi ya comenzó a analizar los expedientes administrativos secuestrados en los allanamientos sobre la compra de medicamentos.

El presidente de la cámara de Diputados, Martín Menem denunció una operación política tras el escándalo: “Pongo las manos en el fuego por Karina y Lule”

Lule Menem calificó la denuncia como una burda operación política del kirchnerismo y negó haber intervenido en las contrataciones de la ANDIS.

Si bien la denuncia se basa en principio en audios que se atribuyen al desplazado titular de ANDIS Diego Spagnuolo, la Justicia comenzó a investigar si hubo irregularidades en las licitaciones, como direccionamiento en las contrataciones y la posibilidad de sobreprecios.

El juez Sebastián Casanello delegó en el fiscal Picardi la investigación que alcanza a la droguería Suizo Argentina, y sus vínculos con el Estado, en particular con ANDIS.

El caso sigue escalando tras la difusión de los escandalosos audios que involucran a funcionarios públicos, entre ellos a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem.

LEER MÁS: Coimas: el Gobierno nacional analiza denunciar a Diego Spagnuolo tras filtración de audios

Según consignó Ámbito Financiero, la droguería dirigida por Eduardo Kovalivker y sus hijos ya había quedado en la mira de la justicia por contrataciones millonarias con el Estado que fue archivada el año pasado.

Suizo Argentina es la principal proveedora de ANDIS en el marco del contrato Incluir Salud; y tiene contratos además con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa que no forman parte de la investigación de los audios.

En el expediente se analizan los contratos con ANDIS que en menos de un año llegaron a una cifra cercana a los 55 mil millones de pesos, según fuentes consultadas. Los investigadores analizan con lupa esas contrataciones y si hubo sobreprecios.

Coimas compras medicamentos Lule Menem Karina Milei Ausio Diego Spagnuolo

Pericias a los teléfonos celulares

En tanto, en la fiscalía aguardan los resultados de las pericias de los teléfonos secuestrados en la causa que ya están en poder de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) que depende del Ministerio Público Fiscal.

El organismo ya está en el proceso de extracción, que puede demorar algún tiempo, según indicaron las fuentes consultadas.

Dos de los teléfonos que los especialistas analizan son los de Diego Spagnuolo, el desplazado titular de ANDIS, uno encontrado en su casa de Altos de Campo Grande en Pilar y otro en un automóvil.

LEER MÁS: Coimas: secuestraron el celular de Diego Spagnuolo y más de 260.000 dólares al dueño del laboratorio

Otro teléfono celular secuestrado es el de Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina, quien fue interceptado cuando intentaba abandonar su domicilio en Nordelta. Se le incautó su teléfono, 266 mil dólares y 7 millones de pesos, más anotaciones que también están siendo evaluadas.

También se secuestró el teléfono de Daniel Garbellini, desplazado director de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis, señalado como nexo entre la empresa distribuidora de medicamentos y la agencia estatal. Spagnuolo no lo nombra, pero se referiría a él cuando en los audios se los escucha decir “Me pusieron un tipo que maneja todo lo que es la caja mía. Es un delincuente…”.

Coimas Sobreprecios Justicia
