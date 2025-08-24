El gualeguaychuense Sebastián Vega será el nuevo capitán de Boca Juniors.

El gualeguaychuense Sebastián Vega fue elegido capitán de Boca Juniors tras la salida de Vildoza. Liderará al equipo en la Liga Nacional 2025/26.

El gualeguaychuense Sebastián Vega fue designado capitán de Boca Juniors para afrontar la temporada 2025/26 de la Liga Nacional de Básquet (LNB). El alero de 37 años asume el liderazgo tras la partida a España de José Pepe Vildoza, quien ejercía la capitanía.

Recién reincorporado al plantel después de las vacaciones, Vega recibió la confianza del cuerpo técnico para comandar al equipo en lo que resta de la campaña. "Señoras y señores, tenemos el enorme agrado de anunciar que Sebastián Vega será el capitán del Club Atlético Boca Juniors para la temporada 2025/2026", publicó Boca Básquet en sus redes sociales.

Figura clave en los títulos obtenidos por el club en 2023/24 y 2024/25, además de las conquistas de la Supercopa y la Copa Súper 20, Vega no solo se destaca por su aporte dentro de la cancha, sino también por su compromiso social y su rol como referente inclusivo.

El primer gran desafío del nuevo capitán será la Liga Nacional, que comenzará el 24 de septiembre con un formato de dos rondas todos contra todos. Cada equipo disputará 36 partidos en la fase regular, que se extenderá hasta fines de abril.

Además, Boca Juniors tendrá otra cita importante en enero de 2026, cuando enfrente a Instituto de Córdoba, subcampeón de la última edición, en la final de la Supercopa a partido único.