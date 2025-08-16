Uno Entre Rios | Economia | precios

Precios: estos son los productos básicos que más aumentaron

Un informe de Celag Data, con cifras del INDEC, revela los productos básicos cuyos precios se dispararon hasta un 334% desde noviembre de 2023

16 de agosto 2025 · 10:43hs
Un informe de Celag Data

Un informe de Celag Data, con cifras del INDEC, revela los productos básicos cuyos precios se dispararon hasta un 334% desde noviembre de 2023

El precio de una canasta de productos básicos de consumo masivo registró aumentos de hasta un 334% en el Gran Buenos Aires entre noviembre de 2023 y julio de 2025. El dato surge de un informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), elaborado en base a las cifras oficiales del INDEC.

Según supo Noticias Argentinas, el relevamiento expone que no se trata de casos aislados, sino de una suba generalizada y contundente que afecta directamente el poder de compra de los consumidores en alimentos y artículos de limpieza esenciales, superando ampliamente el 200% en la mayoría de los casos.

El presidente de la UIA alertó por el sobrecosto estructural que atraviesa a toda la economía argentina

El presidente de la UIA alertó por el "sobrecosto estructural que atraviesa a toda la economía argentina"

La petrolera Shell dispuso desde este viernes, un nuevo aumento de combustibles, que trepó al 1,5%.

Shell aumentó sus combustibles un 1,5% promedio

precios productos básicos indec

El ranking de los productos que más aumentaron

El producto que lidera la suba es la sal fina, cuyo precio se más que cuadruplicó en los últimos 20 meses. Le siguen de cerca otros alimentos y productos de primera necesidad, con subas que reflejan un panorama crítico para la economía familiar.

  • Sal fina (500g): 334% (pasó de $302 a $1311)
  • Pan de mesa (390g): 270% (pasó de $805 a $2977)
  • Jabón en pan (200g): 262% (pasó de $325 a $1176)
  • Aceite de girasol (1,5 litros): 250% (pasó de $1273 a $4450: 270% (pasó de $805 a $2977)
  • Leche fresca en sachet (litro): 250% (pasó de $1273 a $4450)
  • Pollo entero (kg): 262% (pasó de $325 a $1176)
  • Carne picada común (kg): 247% (pasó de $457 a $1584)

El informe se completa con el aumento en productos como los huevos de gallina, que subieron un 189% (de $1397 a $4032), y la harina de trigo, con un 180% (de $323 a $905), lo que demuestra que toda la cadena de alimentos básicos ha sufrido un fuerte impacto inflacionario.

precios productos Alimentos Indec
Noticias relacionadas
El Gobierno eliminó las retenciones a la minería. El Ejecutivo dijo que esta medida no afectará significativamente la recaudación tributaria ni el equilibrio fiscal.

El Gobierno eliminó las retenciones a la minería

La visión de Ulises Cavenaghi sobre las criptomonedas: Ya no es solo una herramienta de especulación.

La visión de Ulises Cavenaghi sobre las criptomonedas: "Ya no es solo una herramienta de especulación"

dinamismo financiero: san salvador y tala son las ciudades donde mas crecio el credito

Dinamismo financiero: San Salvador y Tala son las ciudades donde más creció el crédito

la importacion de carne desde brasil supera niveles de 2019

La importación de carne desde Brasil supera niveles de 2019

Ver comentarios

Lo último

Minería: instan a inscribirse en el Registro de Actividades Mineras

Minería: instan a inscribirse en el Registro de Actividades Mineras

Juan Cruz Scacchi analizó el arranque de Sionista en la Liga Provincial

Juan Cruz Scacchi analizó el arranque de Sionista en la Liga Provincial

Con el regreso del concordiense Marcos Kremer, Los Pumas reciben a los All Blacks en Córdoba

Con el regreso del concordiense Marcos Kremer, Los Pumas reciben a los All Blacks en Córdoba

Ultimo Momento
Minería: instan a inscribirse en el Registro de Actividades Mineras

Minería: instan a inscribirse en el Registro de Actividades Mineras

Juan Cruz Scacchi analizó el arranque de Sionista en la Liga Provincial

Juan Cruz Scacchi analizó el arranque de Sionista en la Liga Provincial

Con el regreso del concordiense Marcos Kremer, Los Pumas reciben a los All Blacks en Córdoba

Con el regreso del concordiense Marcos Kremer, Los Pumas reciben a los All Blacks en Córdoba

Taekwon-do: ATOER dirá presente en el Torneo Interprovincial

Taekwon-do: ATOER dirá presente en el Torneo Interprovincial

Youtuber japonés hizo reír, bailar y bromear a presidentes argentinos desde Rivadavia a Milei

Youtuber japonés hizo reír, bailar y bromear a presidentes argentinos desde Rivadavia a Milei

Policiales
Paraná: fue detenido tras robar elementos de un boliche

Paraná: fue detenido tras robar elementos de un boliche

Dos trabajadores admitieron fraude al Estado por más de $2,5 millones

Dos trabajadores admitieron fraude al Estado por más de $2,5 millones

Un motociclista murió al chocar contra un camión en la Ruta 1

Un motociclista murió al chocar contra un camión en la Ruta 1

Jurado popular de Paraná declaró culpable a un hombre por abuso sexual

Jurado popular de Paraná declaró culpable a un hombre por abuso sexual

Detienen a un hombre armado tras intentar huir de la policía en Paraná

Detienen a un hombre armado tras intentar huir de la policía en Paraná

Ovación
Se juega la segunda fecha del Clausura de la Liga Paranaense

Se juega la segunda fecha del Clausura de la Liga Paranaense

Juan Cruz Scacchi analizó el arranque de Sionista en la Liga Provincial

Juan Cruz Scacchi analizó el arranque de Sionista en la Liga Provincial

Con el regreso del concordiense Marcos Kremer, Los Pumas reciben a los All Blacks en Córdoba

Con el regreso del concordiense Marcos Kremer, Los Pumas reciben a los All Blacks en Córdoba

El Torneo Oficial de Damas de la FEH continúa con su desarrollo

El Torneo Oficial de Damas de la FEH continúa con su desarrollo

Taekwon-do: ATOER dirá presente en el Torneo Interprovincial

Taekwon-do: ATOER dirá presente en el Torneo Interprovincial

La provincia
Minería: instan a inscribirse en el Registro de Actividades Mineras

Minería: instan a inscribirse en el Registro de Actividades Mineras

Proteccionistas presentaron amparo para prohibir festival de jineteada en Oro Verde

Proteccionistas presentaron amparo para prohibir festival de jineteada en Oro Verde

Paraná Lee 2025: celebran la promoción de la lectura y de políticas culturales

Paraná Lee 2025: celebran la promoción de la lectura y de políticas culturales

Directora de Tránsito municipal manejaba alcoholizada y fue desplazada del cargo

Directora de Tránsito municipal manejaba alcoholizada y fue desplazada del cargo

SMN: inicia semana inestable con probabilidad de tormentas

SMN: inicia semana inestable con probabilidad de tormentas

Dejanos tu comentario