Becas Progresar: recuerdan requisitos y pasos para inscribirse en la segunda convocatoria

Inició la segunda convocatoria para las Becas Progresar, que ofrecen un apoyo económico a estudiantes de distintos niveles. Será hasta el 1 de septiembre.

24 de agosto 2025 · 18:56hs
Becas Progresar: recuerdan requisitos y pasos para inscribirse en la segunda convocatoria

El Ministerio de Capital Humano habilitó la segunda convocatoria de las Becas Progresar 2025. El programa ofrece un acompañamiento económico mensual a estudiantes de distintos niveles y modalidades educativas. La inscripción estará disponible hasta el 1 de septiembre.

Es de recordar que para acceder al beneficio, los aspirantes deberán cumplir con ciertas condiciones administrativas y académicas.

Datos sobre las Becas Progresar

Entre los requisitos establecidos para la segunda convocatoria de las Becas Progresar figuran:

* Contar con un usuario en la aplicación Mi Argentina.

* Declarar un CBU o CVU que esté a nombre del solicitante.

* Tener los datos personales actualizados en Anses.

Cómo inscribirse paso a paso

El trámite de inscripción se realiza de manera digital. Los pasos son los siguientes:

- Ingresar al sitio oficial de las Becas Progresar o descargar la aplicación Progresar+, disponible para dispositivos Android.

- Iniciar sesión con usuario y contraseña, o registrarse si es la primera vez.

- Completar los datos personales, académicos y socioeconómicos requeridos.

- Seleccionar la línea de beca a la que se desea aplicar: Obligatorio, Superior, Trabajo o Enfermería.

- Revisar toda la información cargada y enviar la solicitud.

- Consultar el estado de la postulación desde la web oficial o la aplicación.

