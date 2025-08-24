Becas Progresar: recuerdan requisitos y pasos para inscribirse en la segunda convocatoria

Inició la segunda convocatoria para las Becas Progresar, que ofrecen un apoyo económico a estudiantes de distintos niveles. Será hasta el 1 de septiembre.

El Ministerio de Capital Humano habilitó la segunda convocatoria de las Becas Progresar 2025. El programa ofrece un acompañamiento económico mensual a estudiantes de distintos niveles y modalidades educativas. La inscripción estará disponible hasta el 1 de septiembre.

Es de recordar que para acceder al beneficio, los aspirantes deberán cumplir con ciertas condiciones administrativas y académicas.

La justicia paraguaya autorizó la extradición de Kueider y Guinsel a Argentina

Indec: una encuesta muestra que siete de cada 10 argentinos desconfían de la inflación

Datos sobre las Becas Progresar

Entre los requisitos establecidos para la segunda convocatoria de las Becas Progresar figuran:

* Contar con un usuario en la aplicación Mi Argentina.

* Declarar un CBU o CVU que esté a nombre del solicitante.

* Tener los datos personales actualizados en Anses.

Cómo inscribirse paso a paso

El trámite de inscripción se realiza de manera digital. Los pasos son los siguientes:

- Ingresar al sitio oficial de las Becas Progresar o descargar la aplicación Progresar+, disponible para dispositivos Android.

- Iniciar sesión con usuario y contraseña, o registrarse si es la primera vez.

- Completar los datos personales, académicos y socioeconómicos requeridos.

- Seleccionar la línea de beca a la que se desea aplicar: Obligatorio, Superior, Trabajo o Enfermería.

- Revisar toda la información cargada y enviar la solicitud.

- Consultar el estado de la postulación desde la web oficial o la aplicación.