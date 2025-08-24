Becas Progresar: recuerdan requisitos y pasos para inscribirse en la segunda convocatoria

El Ministerio de Capital Humano habilitó la segunda convocatoria de las Becas Progresar 2025. El programa ofrece un acompañamiento económico mensual a estudiantes de distintos niveles y modalidades educativas. La inscripción estará disponible hasta el 1 de septiembre.
Es de recordar que para acceder al beneficio, los aspirantes deberán cumplir con ciertas condiciones administrativas y académicas.
Datos sobre las Becas Progresar
Entre los requisitos establecidos para la segunda convocatoria de las Becas Progresar figuran:
* Contar con un usuario en la aplicación Mi Argentina.
* Declarar un CBU o CVU que esté a nombre del solicitante.
* Tener los datos personales actualizados en Anses.
Cómo inscribirse paso a paso
El trámite de inscripción se realiza de manera digital. Los pasos son los siguientes:
- Ingresar al sitio oficial de las Becas Progresar o descargar la aplicación Progresar+, disponible para dispositivos Android.
- Iniciar sesión con usuario y contraseña, o registrarse si es la primera vez.
- Completar los datos personales, académicos y socioeconómicos requeridos.
- Seleccionar la línea de beca a la que se desea aplicar: Obligatorio, Superior, Trabajo o Enfermería.
- Revisar toda la información cargada y enviar la solicitud.
- Consultar el estado de la postulación desde la web oficial o la aplicación.