 Pa-Kua conmemora este sábado 50 años de historia.

La Liga Internacional de Pa-Kua festejará este sábado su aniversario con clases, exhibiciones y distintas actividades en Paraná.

La Liga Internacional de Pa-Kua cumplirá mañana 50 años de historia y lo celebrará con una jornada abierta y gratuita para toda la comunidad en Paraná. La actividad se desarrollará de 14.30 a 18.30 en la Escuela Técnica N.º 1 “General Francisco Ramírez”, ubicada en Martín Zapata 1045.

La propuesta incluirá clases abiertas, exhibiciones y espacios para conocer las distintas disciplinas que forman parte de este sistema de formación de origen chino. Habrá actividades vinculadas al Pa-Kua Ritmo, Tai-Chi Cosmodinamia, Yoga Sintonía y Arte Marcial, además de arquería, armas de corte y acrobacia.

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El encuentro tendrá como objetivo conmemorar el aniversario de una institución fundada el 8 de agosto de 1976 y, al mismo tiempo, acercar Pa-Kua a quienes todavía no conocen la disciplina. La entrada será libre y gratuita y podrán participar niños, jóvenes y adultos, sin experiencia previa.

En diálogo con UNO, los maestros Pablo Ríos y Nicolás Álvarez contaron cómo se vive este aniversario, explicaron qué propone Pa-Kua y remarcaron la importancia de abrir las puertas de la escuela.

Cinco décadas

La Liga Internacional de Pa-Kua fue fundada en 1976 por el Maestro Rogelio I. M. Magliacano y actualmente cuenta con más de 200 escuelas y presencia en distintos países de América y Europa. En Paraná comenzó a desarrollarse hacia finales de la década del 70.

Para Ríos, llegar a este aniversario representa mucho más que cumplir una cifra. “Es una fecha importante. La escuela se fundó en 1976, el 8 de agosto. Nuestro logo significa 8, 8, camino, transformación, mutación, y la escuela se fundó en una cuestión mística de un 8 del 8 del 76”, explicó.

Durante estas cinco décadas, Pa-Kua fue modificando su manera de enseñar sin perder el conocimiento tradicional. “La escuela ha ido mutando, ha ido cambiando, mejorando en el tiempo y buscando ser más accesible al practicante”, señaló.

En Paraná y Oro Verde actualmente cuentan con alrededor de 100 alumnos distribuidos entre las diferentes disciplinas.

Ocho disciplinas

Uno de los aspectos que los integrantes de Pa-Kua buscan mostrar durante la celebración es la amplitud de su propuesta. No se trata únicamente de un espacio dedicado a las artes marciales.

El sistema está compuesto por ocho maestrías: Arte Marcial, Armas de Corte, Acrobacia, Arquería, Tai-Chi Cosmodinamia, Yoga Sintonía, Pa-Kua Ritmo y Pa-Kua Chi.

“Nosotros damos ocho disciplinas”, explicó Ríos. Y allí aparece uno de los motivos centrales de la jornada: que quienes ya forman parte de la comunidad puedan descubrir otras posibilidades dentro de la institución.

“Hay alumnos que vienen solamente a Ta-Chi y no conocen las otras disciplinas porque vienen en un horario en el que no hay nadie. La idea es justamente mostrarles eso, para que vean que hay otras disciplinas y otros alumnos”, explicó.

Álvarez coincidió: “La idea es que toda la gente conozca un poco lo que es Pa-Kua y las disciplinas que hacemos”.

Pa-Kua para todas las edades

Uno de los conceptos que remarcan desde la Liga Internacional de Pa-Kua es que su objetivo no está puesto en competir contra otra persona, sino en avanzar sobre las propias capacidades.

Por eso, quienes quieran acercarse por primera vez no necesitan conocimientos previos. Cada alumno desarrolla las actividades de acuerdo con su propio nivel y atraviesa un proceso progresivo de aprendizaje.

“Todas las disciplinas son sin competencia y abiertas a todo público. No se requiere experiencia previa. Uno puede empezar a practicar hoy y, aunque haya personas más avanzadas, cada uno va a su nivel”, explicó Álvarez.

La propuesta contempla además una amplia variedad de edades. Ríos contó que pueden comenzar desde los cuatro años y que también existen adultos que encuentran en disciplinas como el Tai-Chi una posibilidad para mantenerse activos.

“Muchas veces se tiene en la mente que hacer arte marcial o acrobacia va a ser algo imposible, porque vemos reflejos en las propagandas o en la televisión. Pero acá puede empezar desde los cuatro hasta los 100 años, mientras esté más o menos bien físicamente”, señaló.

Para el maestro, dar ese primer paso puede generar cambios que van más allá del entrenamiento. “Se animaron y vieron que pueden, y eso les mejora el ánimo, los fortalece mentalmente y les cambia la actitud”, afirmó.

Cuerpo y mente

La filosofía de Pa-Kua parte de un conocimiento tradicional de origen chino que estudia las leyes del cambio y su aplicación al desarrollo integral del ser humano. Su práctica busca trabajar el cuerpo, la mente y el carácter.

En ese sentido, Ríos entiende que las diferentes disciplinas pueden brindar herramientas para afrontar situaciones de la vida cotidiana. “Si algo hace bien, tenemos que difundirlo. En la escuela se encuentran distintas formas de entrenamiento que dan soluciones a muchos problemas, tanto físicos como mentales”, explicó.

Esa mirada también forma parte del recorrido personal de ambos maestros. Álvarez lleva alrededor de 15 años dentro de la institución. Comenzó como alumno y luego se formó como instructor.

“Hay una gratificación y una posibilidad que nos da la escuela de poder enseñar y dedicarnos a lo que nos gusta”, destacó.

Ríos, en tanto, lleva 19 años vinculado a Pa-Kua y también comenzó como alumno.

Una fiesta abierta

El aniversario será conmemorado por distintas escuelas de la Liga alrededor del mundo. En Paraná, la intención será generar un encuentro entre alumnos, familiares y personas que quieran conocer la disciplina.

“Es un evento a nivel internacional. La idea es celebrar y difundir lo que es Pa-Kua junto con alumnos, familiares y el entorno más cercano, pero también está abierto a todo público”, dijeron.

La jornada de mañana, además, permitirá también mostrar cómo cambió la actividad en la ciudad. Durante años, el conocimiento de Pa-Kua estuvo más relacionado con la parte marcial. Actualmente, sus ocho disciplinas cuentan con grupos de alumnos y nuevos instructores.