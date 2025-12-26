Uno Entre Rios | El País | Indec

Indec: las ventas en supermercados crecieron 1,6% en octubre

El Indec informó que las ventas en supermercados crecieron 1,6% en el mes de octubre. También los autoservicios registraron suba de 4,2%.

26 de diciembre 2025 · 18:32hs
Según el Indec las ventas en supermercados crecieron 1

Según el Indec las ventas en supermercados crecieron 1,6% en octubre. 

Las ventas de supermercados registraron un marcador positivo en octubre, con un crecimiento de 1,6% respecto del mes anterior, de acuerdo con un relevamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

LEER MÁS: Indec: la actividad económica creció 3,2% interanual en octubre

Más datos del Indec

En octubre, el índice de ventas totales a precios constantes mostró un aumento de 2,7% respecto a igual mes de 2024. Asimismo, el acumulado enero-octubre de 2025 presenta una variación positiva de 2,7% respecto a igual período de 2024.

Según el Indec, la actividad económica creció 3,2% interanual en octubre.

Indec: la actividad económica creció 3,2% interanual en octubre

el trabajo informal y los monotributistas crecieron 12%

El trabajo informal y los monotributistas crecieron 12%

El relevamiento del Indec arrojó que en octubre el índice tuvo un incremento de 1,6% respecto al mes anterior, luego de seis meses de caída intermensual.

Autoservicios también recuperaron ventas

Por otra parte, en autoservicios mayoristas el índice de ventas totales a precios constantes registró una disminución de 9,3% en octubre respecto a igual mes de 2024.

El acumulado enero-octubre de 2025 registró una caída de 7,6% respecto a igual período de 2024.

Pese a la caída interanual, las ventas en autoservicios tuvieron un incremento de 4,2% respecto al mes anterior, luego de una caída de 4,9% mensual en septiembre, informó el organismo.

Indec ventas supermercados Octubre
Noticias relacionadas
Según datos de Indec 8 de cada 10 personas ganan menos de $1 millón y el 70% de los hogares no alcanza los $2 millones mensuales.

Indec: 40% de la población tiene ingresos promedio menores a $350.000

Según el Indec, bajó la desocupación y el empleo creció levemente. 

Indec: bajó la desocupación y el empleo creció levemente durante el tercer trimestre del año

El Indec informó que la inflación mayorista se aceleró al 1,6% en noviembre. 

Indec: la inflación mayorista se aceleró al 1,6% en noviembre

El Indec informó que el PBI creció 3,3% interanual en el tercer trimestre y mostró una leve mejora. 

Indec: el PBI creció 3,3% interanual en el tercer trimestre y mostró una leve mejora

Ver comentarios

Lo último

La sesión de Diputados se cayó y se dilata el tratamiento del Juicio Político a Susana Medina

La sesión de Diputados se cayó y se dilata el tratamiento del Juicio Político a Susana Medina

Indec: las ventas en supermercados crecieron 1,6% en octubre

Indec: las ventas en supermercados crecieron 1,6% en octubre

Un nene de Chajarí pidió asado para Navidad y Papá Noel cumplió

Un nene de Chajarí pidió asado para Navidad y Papá Noel cumplió

Ultimo Momento
La sesión de Diputados se cayó y se dilata el tratamiento del Juicio Político a Susana Medina

La sesión de Diputados se cayó y se dilata el tratamiento del Juicio Político a Susana Medina

Indec: las ventas en supermercados crecieron 1,6% en octubre

Indec: las ventas en supermercados crecieron 1,6% en octubre

Un nene de Chajarí pidió asado para Navidad y Papá Noel cumplió

Un nene de Chajarí pidió asado para Navidad y Papá Noel cumplió

Alcoholizado impactó a un auto detenido, se dio a la fuga y fue retenido

Alcoholizado impactó a un auto detenido, se dio a la fuga y fue retenido

El entrerriano Milton Casco podría continuar su carrera en Atlético Nacional

El entrerriano Milton Casco podría continuar su carrera en Atlético Nacional

Policiales
Alcoholizado impactó a un auto detenido, se dio a la fuga y fue retenido

Alcoholizado impactó a un auto detenido, se dio a la fuga y fue retenido

Violencia de género: le quemó la ropa y la dejó afuera

Violencia de género: le quemó la ropa y la dejó afuera

Un joven deportista de Concordia murió ahogado en un camping

Un joven deportista de Concordia murió ahogado en un camping

Chajarí: robaron más de $4 millones de una casa en Nochebuena

Chajarí: robaron más de $4 millones de una casa en Nochebuena

Volcaron cuando volvían de una fiesta en Concordia

Volcaron cuando volvían de una fiesta en Concordia

Ovación
El entrerriano Milton Casco podría continuar su carrera en Atlético Nacional

El entrerriano Milton Casco podría continuar su carrera en Atlético Nacional

Emiliano Stang ratificó su buen año con la oficialización de continuidad

Emiliano Stang ratificó su buen año con la oficialización de continuidad

Pilotos entrerrianos fueron habilitados para ascender al TC Pista y TC Mouras

Pilotos entrerrianos fueron habilitados para ascender al TC Pista y TC Mouras

Falleció José Antonio Venturino, histórico comentarista deportivo

Falleció José Antonio Venturino, histórico comentarista deportivo

Ranking ATP: un argentino entre los que más recaudaron en 2025

Ranking ATP: un argentino entre los que más recaudaron en 2025

La provincia
La sesión de Diputados se cayó y se dilata el tratamiento del Juicio Político a Susana Medina

La sesión de Diputados se cayó y se dilata el tratamiento del Juicio Político a Susana Medina

Un nene de Chajarí pidió asado para Navidad y Papá Noel cumplió

Un nene de Chajarí pidió asado para Navidad y Papá Noel cumplió

Bomberos Voluntarios de Paraná salvaron la vida de una perra que se ahogó en Nochebuena

Bomberos Voluntarios de Paraná salvaron la vida de una perra que se ahogó en Nochebuena

Agua potable: piden hacer uso responsable durante el verano

Agua potable: piden hacer uso responsable durante el verano

Banco Pelay: advierten por presencia de verdín en el río

Banco Pelay: advierten por presencia de verdín en el río

Dejanos tu comentario