Indec: las ventas en supermercados crecieron 1,6% en octubre

El Indec informó que las ventas en supermercados crecieron 1,6% en el mes de octubre. También los autoservicios registraron suba de 4,2%.

En octubre, el índice de ventas totales a precios constantes mostró un aumento de 2,7% respecto a igual mes de 2024. Asimismo, el acumulado enero-octubre de 2025 presenta una variación positiva de 2,7% respecto a igual período de 2024.

El relevamiento del Indec arrojó que en octubre el índice tuvo un incremento de 1,6% respecto al mes anterior, luego de seis meses de caída intermensual.

Autoservicios también recuperaron ventas

Por otra parte, en autoservicios mayoristas el índice de ventas totales a precios constantes registró una disminución de 9,3% en octubre respecto a igual mes de 2024.

El acumulado enero-octubre de 2025 registró una caída de 7,6% respecto a igual período de 2024.

Pese a la caída interanual, las ventas en autoservicios tuvieron un incremento de 4,2% respecto al mes anterior, luego de una caída de 4,9% mensual en septiembre, informó el organismo.