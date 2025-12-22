Uno Entre Rios | El País | Indec

Indec: la actividad económica creció 3,2% interanual en octubre

Según el Indec, la actividad económica creció 3,2% interanual en octubre. El EMAE registró una disminución de 0,4% respecto de septiembre.

22 de diciembre 2025 · 21:48hs
la actividad económica creció 3,2% interanual en octubre.

El estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una suba de 3,2% en octubre, en comparación con igual mes del año pasado, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Respecto del mes anterior, se registró una disminución de 0,4% respecto en la medición desestacionalizada. De este modo, se observó una desaceleración respecto de septiembre, cuando el estimador registró una suba interanual de 4,8% y mensual de 0,6%.

Según datos de Indec 8 de cada 10 personas ganan menos de $1 millón y el 70% de los hogares no alcanza los $2 millones mensuales.

Indec: 40% de la población tiene ingresos promedio menores a $350.000

Los datos del Indec

Con relación a igual mes de 2024, 12 de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en octubre, entre los que se destacan Pesca (91,4%) e Intermediación financiera (22,8%), en este último caso impulsado principalmente por la mayor actividad de los agentes y sociedades de bolsa.

La actividad de Intermediación financiera (22,8%) fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (3,9%); entre ambos sectores aportaron 1,32 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE.

Por su parte, tres sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destaca Industria manufacturera (-2,7%). Junto con Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-0,8%) y Hoteles y restaurantes (-1,0%) le restan 0,52 puntos porcentuales a la variación del EMAE.

Indec actividad económica EMAE
