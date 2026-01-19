Uno Entre Rios | El País | Indec

Indec: la inflación mayorista cerró 2025 con el menor nivel en ocho años

La inflación mayorista se aceleró en diciembre informó este lunes el Indec y cerró 2025 con el menor nivel en ocho años. Cuáles aumentaron más y cuáles menos.

19 de enero 2026 · 19:03hs
Según el Indec la inflación mayorista cerró 2025 con el menor nivel en ocho años. 

Según el Indec la inflación mayorista cerró 2025 con el menor nivel en ocho años. 

El índice de precios internos al por mayor (IPIM) cerró el 2025 con el número más bajo en ocho años, tras haber subido 26,2%, mientras que diciembre se aceleró al 2,4%: la inflación mayorista fue la más baja en ocho años, tras haber culminado el 2017 con 18,8%.

Los datos del Indec

Sin embargo, la información difundida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) arrojó una aceleración respecto a noviembre (1,6%) de 0,8 puntos porcentuales. Esta suba se dio como consecuencia del incremento de 2,4% en los productos nacionales y 1,7% en los importados.

Inflación. La variación interanual acumulada en 2025 fue del 31,8%, según el informe publicado por el Indec

Inflación en América Latina: cómo quedó Argentina en el ranking 2025 de la región

La canasta básica con la que se calcula la pobreza subió 4,1% informó el Indec. 

Indec: cuánto necesitó una familia para no ser pobre

Dentro de los nacionales, los rubros con mayor impacto en el IPIM fueron:

* Productos refinados del petróleo: 0,7%.

* Alimentos y bebidas: 0,38%.

* Petróleo crudo y gas: 0,24%.

* Vehículos automotores, carrocerías y repuestos: 0,23%.

* Productos agropecuarios: 0,21%.

Con respecto al índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 2,2% en el mismo período que se explica por la suba de 2,2% en los productos nacionales y del 1,8% en los importados.

Mientras que el índice de precios básicos del productor (IPP) aumentó 2,4%, debido a la suba de 2,8% en los productos primarios y de 2,3% en los productos manufacturados y energía eléctrica.

Inflación Indec

Precios con mayores aumentos en el 2025

* Tabaco: 37,9%.

* Productos refinados del petróleo: 37,5%.

* Productos agropecuarios: 36,8%.

* Vehículos automotores, carrocerías y repuestos: 33,4%.

* Impresiones y reproducción de grabaciones: 32,7%.

* Alimentos y bebidas: 28%.

* Manufacturados y energía eléctrica: 26,9%.

* Equipos para medicina e instrumentos de medición: 25,6%.

* Productos pesqueros: 25,6%.

* Productos de minerales no metálicos: 25,7%.

Precios con menores aumentos en el 2025

* Equipos y aparatos de radio y televisión: 3,8%.

* Petróleo crudo y gas: 8,5%.

* Cuero, artículos de marroquinería y calzado: 11,8%.

* Otros medios de transporte: 12,7%.

* Papel y productos de papel: 15%.

La inflación de diciembre fue de 2,8%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difundió el Indec. De esta manera, la inflación en el 2025 fue de 31,5% y alcanzó el menor nivel en ocho años (24,8% en diciembre de 2017).

Transporte (4%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%) fueron las divisiones con mayor aumento durante el último mes del año.

Indec Inflación
Dejanos tu comentario