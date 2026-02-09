Andis: la Justicia Federal procesó a Diego Spagnuolo por asociación ilícita, fraude y sobornos

El juez Sebastián Casanello sostuvo que la Andis fue “empleada como vía de enriquecimiento” por funcionarios y empresarios; procesó también a otras 18 personas.

El juez federal Sebastián Casanello procesó este lunes a Diego Spagnuolo, el primer director de la Agencia de Discapacidad (Andis) del gobierno de Javier Milei , por los delitos de cohecho activo (cobro de sobornos), fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público. También lo acusó de haber sido uno de los presuntos jefes de una “asociación ilícita” que cooptó la Andis para enriquecerse, según la hipótesis que sostiene el fallo de Casanello.

Los otros supuestos jefes de esa banda, también procesados como tales, son Daniel Garbellini -exnúmero dos de la Agencia-, Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian. Calvete y Atchabahian, dos hombres vinculados a droguerías y con un pasado en distintas gestiones políticas, habrían logrado controlar la Andis desde afuera, en coordinación con las autoridades oficiales. Según las pruebas de la causa, hubo licitaciones digitadas y sobreprecios, publicó el diario La Nación.

En total, los procesados por Casanello fueron 19. A todos, además, les embargó sus bienes. El embargo más alto fue el de Spagnuolo, de 202.828.725.464 pesos. La lista de los procesados incluye a exfuncionarios y empleados de la Andis y a privados que intervinieron, casi todos, con distintos roles en la asociación ilícita que se infiltró en la Agencia.

Durante los primeros meses del gobierno de Milei se montó, según el juez, “un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.

A lo que agrega: “La Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”, afirma el fallo de Casanello según consigna el diario La Nación.

Pero en el final de su fallo el juez advierte que los delitos podrían haber sido más y que las responsabilidades podrían escalar a “otro nivel de complicidades”. Casanello escribió: “Sin embargo, el esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados. Dentro de la propia Andis, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores (...). A todo esto, la extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado (por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes), sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades. La investigación no debiera dejar tales aspectos de lado, sino que deberán ser esclarecidos y profundizados”.

Diego Spagnuolo y otros tres procesados

El juez Casanello identificó a cuatro presuntos líderes de la asociación ilícita que se habría montado dentro de la Andis:

-Diego Spagnuolo (extitular de la Andis): fue procesado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación a la administración pública y cohecho pasivo; además de asociación ilícita, en calidad de jefe. Se le trabó un embargo de $202.828.725.464.

-Daniel Garbellini (exnúmero dos de Andis): procesado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación a la administración pública; además de asociación ilícita, en calidad de jefe. Se le trabó un embargo de $202.247.451.393.

-Miguel Ángel Calvete (empresario y lobista): procesado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de partícipe necesario; defraudación a la administración pública nacional, en calidad de partícipe necesario y cohecho activo, en calidad de autor. Además, asociación ilícita, en calidad de jefe. Se le trabó un embargo de $203.072.992.394.

-Pablo Atchabahian (exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis: procesado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de partícipe necesario; defraudación a la administración pública nacional, en calidad de partícipe necesario. Y asociación ilícita, en calidad de jefe, junto con el resto. Se le trabó un embargo de $202.247.451.393.