Un difícil viernes para Franco Colapinto en Hungría

El argentino Franco Colapinto se despistó en la práctica dos y frustró su primer día en Hungría. Lewis Hamilton dominó los ensayos con la Ferrari.

El argentino se golpeó en el ingreso a la recta principal y se le terminó la práctica.

Apenas una decena de vueltas pudo completar Franco Colapinto en la segunda práctica del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, debido a que sufrió un despiste en la última curva del trazado Hungaroring, cuando intentaba completar la sesión luego hacer ajustes en su Alpine A526.

El piloto argentino había cumplido hasta allí una serie de 9 giros con neumáticos de compuesto medio, con los cuales cronometró 1’22”105/1000 durante los iniciales veinte minutos; tras hacer la detención en boxes, el equipo de Enstone trabajó en el sector posterior del coche y esto pudo tener influencia cuando volvió a girar.

Colapinto había indicado a su ingeniero Stuart Barlow sobre esa dificultad; tras el trabajo en el box de Alpine volvió a pista con neumáticos blandos, para intentar mejorar su registro, pero al transitar en el sector detrás de boxes el A526 perdió estabilidad y terminó impactando marcha atrás contra las defensas.

Si bien pudo bajarse por sus propios medios, el pilarense fue trasladado por el auto médico a boxes para evaluar con el equipo qué pudo incidir en esta situación compleja y que no le permitió aprovechar toda la sesión con el auto que utilizó durante la tanda inicial el estonio Paul Aron.

“No fue un buen un día, que fue bastante corto. Por supuesto, perdimos la mañana, así que no tuvimos un comienzo ideal”, señaló Franco Colapinto al concluir tempranamente su labor en la pista de Hungaroring, ante el fuerte despiste que protagonizó durante la mitad de la segunda práctica al perder el control de su Alpine A526, el cual impactó con la parte posterior contra las defensas de la última curva.

El pilarense tomó contacto con su auto luego de haber cedido su lugar durante la primera tanda al estonio Paul Aron, y esto condicionó su labor en cuanto al trabajo de puesta a punto del Alpine. Sobre el incidente, Colapinto explicó: “Creo que los autos de este año, con la baja carga aerodinámica, son cada vez más complicados de manejar. Y en una pista como esta, con muy poca adherencia, se siente bastante difícil”.

Dicha falencia aerodinámica pudo afectar el andar del Alpine y sería el motivo que desestabilizó al auto en el ingreso de la curva 14, y le impidió continuar; además tuvo que cuidarse del tráfico. “También perdí bastante tiempo en pista. Ahora intento enfocarme en las cosas que podemos aprender y tratar de mejorar para mañana. Por supuesto, no tenemos muchos datos, pero creo que todavía podemos trabajar en ello y tratar de poner el auto en una mejor posición mañana”.

A partir de las 7.30 Colapinto buscará girar con su auto, el cual contará con partes reparadas e intentará evolucionar en el circuito de 4.381 metros, en donde se corre la undécima fecha del campeonato mundial de Fórmula 1. En tanto que la clasificación será desde las 11.

Lewis Hamilton dominó con Ferrari

Un positivo primer día concretó Scudería Ferrari en el comienzo del Gran Premio de Hungría, en donde lideró las dos prácticas de Fórmula 1 y con ello ratificando el buen funcionamiento de las SF26 que presenta variantes y desarrollos para esta undécima ronda del campeonato mundial 2026, primero con Charles Leclerc y cerrando la jornada con Lewis Hamilton quien hizo el mejor tiempo en la segunda sesión, registrando 1’18”729/1000 y superando a su compañero por 148/1000.

Detrás de los autos de “Il Cavallino Rampante” se ubicó el campeón Lando Norris con el McLaren, a 499/1000, seguido por el Red Bull de Max Verstappen (a 499/1000) y el Mercedes de George Russell (a 933/1000). A más de un segundo quedaron Isack Hadjar (Red Bull), Liam Lawson (Racing Bulls), Oscar Piastri (McLaren), Nico Hülkenberg (Audi) y Arvid Lindblad (Racing Bulls), conformando el Top10.

En el 13° puesto quedó el líder del campeonato, Kimi Antonelli que protagonizó un bloqueo (como varios) al exigirse en la segunda curva del trazado.