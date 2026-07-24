Racing y Gimnasia protagonizarán el duelo destacado del viernes

Racing y Gimnasia de La Plata se medirán desde las 19 en Avellaneda. También habrá otros cuatro enfrentamientos de la primera fecha.

Racing y Gimnasia de La Plata jugarán desde las 19 en el Cilindro de Avellaneda, por la primera fecha del Torneo Clausura. Tras golear 4-1 a Defensa y Justicia por los 16avos de Copa Argentina, el elenco dirigido por Juan Pablo Vojvoda va por otro triunfo frente al Lobo, que quiere empezar el segundo semestre con buen pie.

El ciclo de Vojvoda al mando de la Academia arrancó de gran forma y ahora el conjunto de Avellaneda, reforzado, buscará seguir con buen pie en el Clausura y dejar una mejor impresión que en el Apertura. El DT ya sabe que no contará con dos futbolistas para el debut en el Clausura: Adrián Martínez ni Marco Di Césare. Ambos fueron expulsados contra Rosario Central en los cuartos de final del Apertura.

Luego de una exótica pretemporada en Rusia en la que el equipo igualó con Zenit y venció a Dynamo Makhachkala, el Tripero comienza el Campeonato con la ilusión de volver a hacer un buen papel luego de su presentación en el Apertura, donde cayó en cuartos de final frente a River.

Los otros partidos de viernes por el Torneo Clausura

Gimnasia de Mendoza y Central Córdoba jugarán desde las 16.45 en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie. El Lobo comienza su andar en el Clausura contra el conjunto de Santiago del Estero, que se quedó sin entrenador por la renuncia de Lucas Pusineri.

Además, Vélez jugará ante Instituto a las 19, en el estadio José Amalfitani. El Fortín de los mellizos Schelotto busca arrancar con el pie derecho ante su gente contra la Gloria, que quiere mejorar lo hecho en el primer semestre.

El Fortín tiene como uno de los objetivos la Copa Argentina (está en 8vos y se medirá ante Boca), los dirigidos por los Schelotto buscarán empezar de buena manera el Clausura. Aún continúa la novela de Tobías Andrada a River y Aaron Quirós podría irse al Atlante de México. Mientras que el conjunto cordobés no tuvo una buena primera mitad del año, pero mejoró sobre el final.

Por otra parte, en el estadio Ciudad de Vicente López, Platense recibirá a Unión desde las 21.15. Tanto el Calamar como el Tatengue redondearon una buena primera etapa del año y buscarán mejorar los resultados en el segundo semestre.

Mientras que Huracán y Banfield jugarán desde las 21.15 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. El conjunto Quemero comienza su participación en el campeonato contra el Taladro, que busca un buen resultado mientras pasa por un mal momento económico.