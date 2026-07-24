Uno Entre Rios | Ovación | Racing

Racing y Gimnasia protagonizarán el duelo destacado del viernes

Racing y Gimnasia de La Plata se medirán desde las 19 en Avellaneda. También habrá otros cuatro enfrentamientos de la primera fecha.

24 de julio 2026 · 10:24hs
Marcos Rojo sería titular en la defensa de Racing.

Marcos Rojo sería titular en la defensa de Racing.

Racing y Gimnasia de La Plata jugarán desde las 19 en el Cilindro de Avellaneda, por la primera fecha del Torneo Clausura. Tras golear 4-1 a Defensa y Justicia por los 16avos de Copa Argentina, el elenco dirigido por Juan Pablo Vojvoda va por otro triunfo frente al Lobo, que quiere empezar el segundo semestre con buen pie.

El ciclo de Vojvoda al mando de la Academia arrancó de gran forma y ahora el conjunto de Avellaneda, reforzado, buscará seguir con buen pie en el Clausura y dejar una mejor impresión que en el Apertura. El DT ya sabe que no contará con dos futbolistas para el debut en el Clausura: Adrián Martínez ni Marco Di Césare. Ambos fueron expulsados contra Rosario Central en los cuartos de final del Apertura.

Racing festejó ante Defensa en Quilmes.

Racing goleó a Defensa y Justicia y se clasificó a 8vos de final

Racing vuelve al rueda este jueves.

Racing y Defensa juegan en Jujuy por los 16avos

Luego de una exótica pretemporada en Rusia en la que el equipo igualó con Zenit y venció a Dynamo Makhachkala, el Tripero comienza el Campeonato con la ilusión de volver a hacer un buen papel luego de su presentación en el Apertura, donde cayó en cuartos de final frente a River.

Los otros partidos de viernes por el Torneo Clausura

Gimnasia de Mendoza y Central Córdoba jugarán desde las 16.45 en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie. El Lobo comienza su andar en el Clausura contra el conjunto de Santiago del Estero, que se quedó sin entrenador por la renuncia de Lucas Pusineri.

Además, Vélez jugará ante Instituto a las 19, en el estadio José Amalfitani. El Fortín de los mellizos Schelotto busca arrancar con el pie derecho ante su gente contra la Gloria, que quiere mejorar lo hecho en el primer semestre.

El Fortín tiene como uno de los objetivos la Copa Argentina (está en 8vos y se medirá ante Boca), los dirigidos por los Schelotto buscarán empezar de buena manera el Clausura. Aún continúa la novela de Tobías Andrada a River y Aaron Quirós podría irse al Atlante de México. Mientras que el conjunto cordobés no tuvo una buena primera mitad del año, pero mejoró sobre el final.

Por otra parte, en el estadio Ciudad de Vicente López, Platense recibirá a Unión desde las 21.15. Tanto el Calamar como el Tatengue redondearon una buena primera etapa del año y buscarán mejorar los resultados en el segundo semestre.

Mientras que Huracán y Banfield jugarán desde las 21.15 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. El conjunto Quemero comienza su participación en el campeonato contra el Taladro, que busca un buen resultado mientras pasa por un mal momento económico.

Racing Gimnasia Torneo Clausura Fútbol
Noticias relacionadas
lisandro martinez eligio gualeguay para descansar tras el mundial 2026

Lisandro Martínez eligió Gualeguay para descansar tras el Mundial 2026

Defensa y Aldosivi igualaron 1 a 1 en Varela.

Defensa y Justicia igualó con Aldosivi en el arranque del Torneo Clausura

Sarmiento y Argentinos Juniors protagonizaron un partido vibrante en el inicio del campeonato.

Argentinos Juniors logró una agónica victoria en Junín

Belgrano festejó de local ante Central.

Belgrano derrotó agónicamente a Rosario Central por el Torneo Clausura

Ver comentarios

Lo último

De buena cosecha: las bodegas que impulsan el negocio vitivinícola en Entre Ríos

De buena cosecha: las bodegas que impulsan el negocio vitivinícola en Entre Ríos

Lisandro Martínez eligió Gualeguay para descansar tras el Mundial 2026

Lisandro Martínez eligió Gualeguay para descansar tras el Mundial 2026

Dos jóvenes sufrieron lesiones leves tras un choque sobre la Ruta 11

Dos jóvenes sufrieron lesiones leves tras un choque sobre la Ruta 11

Ultimo Momento
De buena cosecha: las bodegas que impulsan el negocio vitivinícola en Entre Ríos

De buena cosecha: las bodegas que impulsan el negocio vitivinícola en Entre Ríos

Lisandro Martínez eligió Gualeguay para descansar tras el Mundial 2026

Lisandro Martínez eligió Gualeguay para descansar tras el Mundial 2026

Dos jóvenes sufrieron lesiones leves tras un choque sobre la Ruta 11

Dos jóvenes sufrieron lesiones leves tras un choque sobre la Ruta 11

Un camionero sufrió lesiones leves tras despistar y volcar en la ruta 18

Un camionero sufrió lesiones leves tras despistar y volcar en la ruta 18

Racing y Gimnasia protagonizarán el duelo destacado del viernes

Racing y Gimnasia protagonizarán el duelo destacado del viernes

Policiales
Dos jóvenes sufrieron lesiones leves tras un choque sobre la Ruta 11

Dos jóvenes sufrieron lesiones leves tras un choque sobre la Ruta 11

Un camionero sufrió lesiones leves tras despistar y volcar en la ruta 18

Un camionero sufrió lesiones leves tras despistar y volcar en la ruta 18

Gualeguaychú: seguirá con prisión preventiva el policía que será juzgado por intento de femicidio

Gualeguaychú: seguirá con prisión preventiva el policía que será juzgado por intento de femicidio

La Justicia paraguaya dictó arresto domiciliario para Kueider y su pareja por presunto lavado de dinero

La Justicia paraguaya dictó arresto domiciliario para Kueider y su pareja por presunto lavado de dinero

Paraná: accidente de tránsito con lesionados en calle Miguel David

Paraná: accidente de tránsito con lesionados en calle Miguel David

Ovación
Racing y Gimnasia protagonizarán el duelo destacado del viernes

Racing y Gimnasia protagonizarán el duelo destacado del viernes

Boca Juniors venció a OHiggins y definirá en Chile el pasaje a octavos

Boca Juniors venció a O'Higgins y definirá en Chile el pasaje a octavos

Belgrano derrotó agónicamente a Rosario Central por el Torneo Clausura

Belgrano derrotó agónicamente a Rosario Central por el Torneo Clausura

Argentinos Juniors logró una agónica victoria en Junín

Argentinos Juniors logró una agónica victoria en Junín

Una multitud distinguió a Marcos Senesi en Concordia

Una multitud distinguió a Marcos Senesi en Concordia

La provincia
De buena cosecha: las bodegas que impulsan el negocio vitivinícola en Entre Ríos

De buena cosecha: las bodegas que impulsan el negocio vitivinícola en Entre Ríos

La búsqueda de una salida laboral impulsó una inscripción récord en capacitaciones del CGE

La búsqueda de una salida laboral impulsó una inscripción récord en capacitaciones del CGE

Pasión por el modelismo: se hará el fin de semana la exposición que ya es un clásico en Paraná

Pasión por el modelismo: se hará el fin de semana la exposición que ya es un clásico en Paraná

Diputados aprobó el alivio fiscal para comercios y monotributistas de Entre Ríos por mayoría

Diputados aprobó el alivio fiscal para comercios y monotributistas de Entre Ríos por mayoría

Entre Ríos, presente en la coordinación interprovincial por el fenómeno de El Niño

Entre Ríos, presente en la coordinación interprovincial por el fenómeno de El Niño

Dejanos tu comentario