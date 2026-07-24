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Dos jóvenes sufrieron lesiones leves tras un choque sobre la Ruta 11

Dos jóvenes resultaron con lesiones leves tras un choque entre un Chevrolet Corsa y un Volkswagen Fox sobre la Ruta Provincial 11, en el acceso a Aldea Brasilera.

24 de julio 2026 · 10:48hs
Dos jóvenes sufrieron lesiones leves tras un choque sobre la Ruta 11

Un siniestro vial se registró en las primeras horas de la mañana de este viernes sobre la Ruta Provincial Nº 11, a la altura del kilómetro 19, en el acceso a Aldea Brasilera, en el departamento Diamante.

El hecho fue advertido por efectivos de la Comisaría de Aldea Brasilera, quienes se encontraban realizando un operativo de prevención en la zona y fueron alertados sobre la colisión.

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Al llegar al lugar, los uniformados constataron que el accidente involucró a un Chevrolet Corsa y un Volkswagen Fox, ambos que circulaban en el mismo sentido de la ruta. Los vehículos eran conducidos por dos jóvenes de 20 y 22 años, quienes sufrieron lesiones de carácter leve como consecuencia del impacto.

Los ocupantes fueron asistidos en el lugar por personal policial y por Bomberos Voluntarios de Aldea Brasilera, mientras se desarrollaban las tareas de prevención y ordenamiento del tránsito.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

jóvenes Choque Ruta 11
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