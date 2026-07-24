Dos jóvenes sufrieron lesiones leves tras un choque sobre la Ruta 11

Dos jóvenes resultaron con lesiones leves tras un choque entre un Chevrolet Corsa y un Volkswagen Fox sobre la Ruta Provincial 11, en el acceso a Aldea Brasilera.

Un siniestro vial se registró en las primeras horas de la mañana de este viernes sobre la Ruta Provincial Nº 11, a la altura del kilómetro 19, en el acceso a Aldea Brasilera, en el departamento Diamante.

El hecho fue advertido por efectivos de la Comisaría de Aldea Brasilera, quienes se encontraban realizando un operativo de prevención en la zona y fueron alertados sobre la colisión.

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Al llegar al lugar, los uniformados constataron que el accidente involucró a un Chevrolet Corsa y un Volkswagen Fox, ambos que circulaban en el mismo sentido de la ruta. Los vehículos eran conducidos por dos jóvenes de 20 y 22 años, quienes sufrieron lesiones de carácter leve como consecuencia del impacto.

Los ocupantes fueron asistidos en el lugar por personal policial y por Bomberos Voluntarios de Aldea Brasilera, mientras se desarrollaban las tareas de prevención y ordenamiento del tránsito.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.