Uno Entre Rios | Ovación | Jürgen Klopp

Jürgen Klopp fue presentado como nuevo entrenador de Alemania

Jürgen Klopp, quien se había alejado de la actividad un tiempo, tendrá su primera experiencia dirigiendo una selección nacional.

24 de julio 2026 · 17:44hs
Jürgen Klopp intentará que Alemania vuelva a ser protagonista en el Mundial 2030.

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La selección de Alemania presentó oficialmente este viernes a Jürgen Klopp como su nuevo entrenador luego de que Julian Nagelsmann dejara el cargo tras quedar eliminado del Mundial 2026 en los dieciseisavos de final ante Paraguay por penales, en lo que fue un duro golpe para el equipo tetracampeón del mundo.

El exentrenador de Liverpool dejó fuertes declaraciones en el inicio de este nuevo ciclo: “Si van tras mi familia, me voy. Si piensan que soy una basura, díganmelo y me iré”.

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El experimentado alemán, que logró grandes títulos en los equipos que dirigió, reveló que esta nueva etapa es algo que nunca se esperó: "En estos días ha pasado por mi cabeza una película para recordar de dónde vengo. Como sé de dónde vengo y sé lo que significa el cargo de seleccionador alemán y durante mucho tiempo para mí fue imposible imaginar llegar a él".

Cabe remarcar que a comienzos de 2025 el técnico había asumido como Director Global de Fútbol de Red Bull y seguir ligado al fútbol desde un rol estratégico, ya que se encargaba de tareas de supervisión, planificación y liderazgo deportivo.

Tras su regreso a la actividad, Klopp aprovechó para decirle a los periodistas presentes que no “pongan palos en la rueda” en este ciclo "Los vamos a necesitar también. Les pido que acompañen el proceso pensando en el bien del mismo", sentenció.

Por último, el técnico fue contundente: "Si en algunos momentos todos ustedes piensan que debo irme, me iré sin indemnización. Si se meten con mi familia y no la dejan en paz, me voy. Si piensan que soy una basura, díganmelo y me iré. No hago esto por mí. Lo hago por ustedes. He visto lo que ha pasado con Julian (Nagelsmann) y con (Thomas) Tuchel. Sé que en otros países es peor".

La carrera de Jürgen Klopp

En su camino hasta ser el DT de su país, Klopp dirigió al Mainz, Borussia Dortmund y Liverpool. En su primera experiencia logró ascender, en el negriamarillo ganó dos Bundesligas (rompiendo la hegemonía del Bayern Munich) y una Copa de Alemania y en el club inglés consiguió una Champions League, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Premier League (luego de 30 años), una FA Cup, dos Copas de la Liga y una Community Shield.

Jürgen Klopp Alemania Entrenador Fútbol
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