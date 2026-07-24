Mariano Werner clasifica en La Plata

La categoría de camionetas se presenta en La Plata para la sexta del año. Mariano Werner llega como escolta en el certamen.

El piloto de Paraná está a 3,5 puntos del líder en el torneo, Otto Fritzler.

El TC Pick Up clasificará este sábado para la sexta del año en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde habrá 14 camionetas habilitadas, el número más bajo del año, con la baja de Julián Santero respecto a la 5ª fecha. Allí estará el paranaense Mariano Werner, que llega como escolta en el torneo.

Hoy habrá dos tandas de entrenamientos este sábado, mientras que desde las 16.15 se realizará la clasificación. No hay altas para esta carrera, que representa el número más reducido desde que inició la temporada. Por el contrario, la única baja confirmada para esta cita es Julián Santero (Toyota Hilux), quien se había sumado a la categoría hace dos fechas atrás.

Gimnasia de Mendoza le ganó a Central Córdoba y dio un paso clave en la lucha por la permanencia

Otto Fritzler (Ford Ranger) llega puntero de la divisional mayor luego de imponerse en la Final de la 2ª fecha y hacer podios consecutivos en las últimas dos carreras. Le sigue quien resultó victorioso en la 3ª fecha, Mariano Werner (Ford Ranger), a 3,5 unidades. Mientras que Agustín Canapino (Chevrolet S10) ocupa el 3° puesto en la tabla de posiciones a 15 puntos de Werner.

Clasifica Iñaki Arrías en TC Pista Mouras

También estará clasificando el TC Pista Mouras con la presencia del paranaense Iñaki Arrías con el Ford del Candela Competición. Llega puntero del torneo y buscará encaminarse a ganar la Etapa Regular. Con 11 pilotos anotados, la categoría tendrá dos entrenamientos este sábado, mientras que desde las 17 clasificará.