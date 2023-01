Increparon a Alberto Fernández quién respondió: "No hace falta maltratarnos"

El jefe de Estado utilizó este episodio en su discurso para remarcar la necesidad de recuperar el diálogo en el país. “Tenemos que escucharnos, no gritarnos. Escuchaba recién al compañero quejarse por el uso de agroquímicos, y está bien. Son temas que se debaten en el mundo, pero no es necesario hacerlo de ese modo”, expresó Fernández.

Y agregó, en un claro mensaje a la oposición: “Una de las cosas que tenemos que aprender es a hablarnos en voz baja, plantear nuestras diferencias en voz normal, sin necesidad de maltratarnos. Ya demasiado nos maltratamos como país. Recuperemos la convivencia democrática”.

Insultos y silbidos contra Alberto Fernández en Miramar

Vale recordar, que Alberto Fernández atravesó un hecho similar en las últimas horas, cuando se presentó en Miramar para anunciar la construcción de una cancha de hockey. Tras el acto, y cuando se desarrollaba la caravana presidencial por la localidad costera, se escucharon insultos de personas ubicadas en la vereda.

El presidente recordó este miércoles las palabras del ex mandatario, Mauricio Macri, cuando manifestó que Argentina “debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años”.

“Me indignó mucho y sentí mucho dolor por lo que dijo. No somos una sociedad fracasada, tenemos un pueblo maravilloso que sabe cómo recuperarse. Yo no quiero que los confundan, y que les hagan creer que somo un país de cuarta, que no tenemos futuro. Somos el segundo país que más creció en el mundo después de 2019. Démonos cuenta de lo que somos capaces de hacer”, señaló el jefe de Estado.

Asimismo, Fernández hizo referencia nuevamente a las diferencias que encuentra entre la Ciudad de Buenos Aires y el interior del país. “Si hay algo que no pudimos lograr en 40 años de democracia, es el desarrollo federal. Un desarrollo igualitario, para los que viven lejos del gran centro urbano, que es Buenos Aires. Porque derecho a desarrollarnos en el lugar en el que nacemos, tenemos todos. No los porteños solos. Y lo digo como porteño, pero no estoy en paz con mi conciencia, por ver la opulencia de la ciudad y ver tantas carencia en el interior de mi patria”.