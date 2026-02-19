La inflación mayorista se desaceleró al 1,7% en enero, una variación menor a la registrada en diciembre de 2025, del 2,4%. En tanto, a nivel interanual, el acumulado alcanzó un 26,4% desde enero del año pasado.
Indec: la inflación mayorista desaceleró al 1,7% en enero
El Indec informó que la inflación mayorista desaceleró en enero y marcó una suba de 1,7%. En tanto que acumuló un 26,4% en los últimos 12 meses.
Datos del Indec
El Índice de precios básicos al por mayor (IBIM), que excluye el efecto impositivo del IPIM, registró 1,6% y el Índice de precios básicos del productor (IPP) una de 1,6%.
En el desglose del IPIM, los precios de los productos nacionales crecieron 1,7% (2,6% productos primarios; 1,4% productos manufacturados y 1,1% energía eléctrica). A su vez, los productos importados escalaron 1,5%.
Con respecto a los precios mayoristas de enero, destacaron los aumentos en productos agropecuarios (+4,1%), productos pesquereos (+4,6%) y alimentos y bebidas (+2,4%).
Si bien los precios mayoristas corren por debajo del 2%, los datos a febrero continúan mostrando una inflación que podría ser todavía elevada, por lo que lo más probable es que el camino de reducir la inflación se retome en marzo.