IGJ: "no hubo controversias en la colecta de Santiago Maratea"

La Inspección General de la Justicia (IGJ), comunicó junto a Santiago Maratea, que no hubo irregularidades en el fideicomiso en favor de Independiente.

La Inspección General de la Justicia ( IGJ ) determinó este martes que no hubo "controversias" en la colecta de Independiente , encabezada por Santiago Maratea , que lleva recaudado el 10 por ciento del objetivo final después de casi dos meses de iniciada.

El primero en tomar la palabra fue Nissen, quien explicó: "Cuando vemos algo raro, ponemos objeciones. En este caso en particular no hubo controversias, sí discrepancias en metodologías al llevar el fideicomiso a Neuquén. No había razón para llevarlo allá porque los puntos de contactos eran de Buenos Aires".

"Analizamos profundamente la letra del fideicomiso, tanto Santiago Maratea como sus letrados nos dieron la razón y otras las discutieron. Nosotros llegamos a la conclusión que ahora está todo bien, con presunción de legalidad y desde las 10.30 de la mañana fueron inscriptos como corresponde. La colecta nunca estuvo en peligro, ahora ya depende de ellos. Nosotros sólo controlamos", sustentó.

Minutos antes, había tomado la palabra el propio Nissen, que aclaró que, en el caso del fideicomiso de Maratea, "no hubo ninguna controversia, hubo simplemente una discrepancia de la metodología que fue la que llevó al fiduciario a llevarla a Neuquén". El titular de la IGJ añadió que "jamás pensamos que esto podía ocultar otra cosa, solo nos pareció que como todos los puntos de contacto eran de Buenos Aires, tuvimos que intervenir".

“Lo que queríamos es que el fideicomiso tenga una patente de calidad, de valor que lo da el control de calidad que hace la IGJ”, añadió Nissen, que finalmente anunció: “Hoy a las 10.30 de la mañana se firmó la inscripción del fideicomiso en el registro público que lleva la IGJ y tiene toda la presunción de legalidad”.

A su turno, Maratea también habló en un tono de cordialidad, señaló: “Nos presentamos de manera voluntaria a la IGJ, presentamos todo lo que había que presentar. Lo que hicimos es novedoso y por eso puede haber dudas, pero estamos predispuestos a colaborar y a aprender”.

“La parte íntima del proceso con IGJ fue totalmente amena, no pasó nada que genere problemas ni falta de buena predisposición -continuó el influencer-. Como dijeron recién fue muy rápido, en 12 días, agradecemos eso”.

Luego, Maratea le dedicó unas palabras a quienes lo cuestionaron desde los medios, “que pueden llegar a confundir solo con la intención de desinformar”. Para finalizar, el hacedor de la colecta para Independiente dijo: “Acá estamos todos aclarando todo. Si tienen dudas, dudar no está mal. La colecta viene muy bien, y con esto viene mejor que antes por este reconocimiento grande de que el fideicomiso esté inscripto en la IGJ”.

Con esta conferencia, y la inscripción del fideicomiso en la Inspección General de Justicia se da por terminada una controversia que comenzó a principios de junio cuando, a través de una resolución firmada por el propio Nissen, la IGJ había declarado que el fideicomiso era “irregular e ineficiente”.