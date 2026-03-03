El presidente de YPF aseguró que "no va a haber cimbronazos" en el precio de los combustibles.

Uno Entre Rios | Economia | YPF

El presidente de YPF aseguró que la suba del petróleo no se trasladará con brusquedad a las naftas y pidió no actuar con pánico ante la guerra.

3 de marzo 2026 · 11:40hs
El presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró que "no va a haber cimbronazos" en el precio de los combustibles que comercializa la petrolera estatal, pese a la fuerte suba internacional del crudo en medio del conflicto bélico en Medio Oriente. "No hay que actuar con pánico en estos escenarios", remarcó.

La guerra en la región impulsó el precio del petróleo a máximos de los últimos dos años. En ese contexto, Marín explicó que la compañía aplica una política de precios basada en promedios móviles, sustentada en una fórmula matemática que evita trasladar de manera inmediata los picos y valles del mercado internacional al consumidor local.

YPF descarta fuertes aumentos en naftas pese al salto del Brent

"En YPF, no vemos el precio del petróleo en el día. Lo que hacemos es tener un promedio, entonces cuando hay precios del petróleo que duran muy poco, no afecta al precio de los combustibles", señaló el CEO en diálogo con Radio La Red. Para el directivo, "es mejor mantener los precios constantes".

Según detalló, cuando las subas o bajas del barril son rápidas y de corta duración, no impactan en el valor final en surtidor. "No habrá cimbronazos con los precios de las naftas. Nosotros tomamos decisiones tranquilas frente a estas situaciones", sostuvo.

Marín también explicó el trasfondo técnico del reciente salto del crudo. Este martes, el Brent aumentó 8,5% y superó los US$84 por barril, alcanzando un máximo en dos años.

"Lo que está afectando en estos días es el estrecho de Ormuz. Por ese paso se exportan 15 millones de barriles de petróleo. El 15% del consumo mundial pasa por ese estrecho. Es una ruptura a la oferta lo que genera aumento de precios", indicó.

El estrecho de Ormuz, ubicado entre Irán y Omán, es una vía estratégica para el comercio energético global. Por allí circula más del 20% del tráfico petrolero y gasífero mundial. Gran parte de la producción de Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Bahréin, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos transita por ese corredor marítimo, con un flujo estimado en 19 millones de barriles diarios transportados por un promedio de 13 buques por día.

No obstante, el presidente de YPF advirtió que si el precio del Brent continúa en alza, el valor del litro de nafta y gasoil podría verse afectado, aunque el traslado sería "muy de a poco". "Hay que esperar el desenlace de la guerra", concluyó.

