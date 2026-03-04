Uno Entre Rios | El País | Nahuel Gallo

Habló Nahuel Gallo: "Estoy tratando de reinsertarme en la sociedad"

El gendarme Nahuel Gallo, quien fue liberado tras permanecer 448 días detenido en Venezuela, habló en conferencia de prensa.

4 de marzo 2026 · 17:58hs
Nahuel Gallo habló este miércoles en conferencia de prensa. 

Nahuel Gallo habló este miércoles en conferencia de prensa. 

El gendarme Nahuel Gallo, quien fue liberado tras permanecer 448 días detenido en Venezuela, afirmó este miércoles que posee “escasa información” de lo que pasó durante su cautiverio y dijo que está tratando de "reinsertarse en la sociedad".

“Me encuentro bien de salud, gracias a Dios, estoy pasando por un momento de estudios y tratando de reinsertarme en la sociedad”, indicó.

Chiqui Tapia se adjudicó públicamente la liberación de Nahuel Gallo.

Chiqui Tapia "se adjudicó" públicamente la liberación de Nahuel Gallo

nahuel gallo regreso a la argentina tras 448 dias detenido en venezuela

Nahuel Gallo regresó a la Argentina tras 448 días detenido en Venezuela

LEER MÁS: Chiqui Tapia "se adjudicó" públicamente la liberación de Nahuel Gallo

Qué dijo Nahuel Gallo en conferencia de prensa

El gendarme señaló que “le han hecho saber desde el Estado venezolano que el Estado argentino había pedido por mí. Éramos de 35 nacionalidades, y el único al que tuvieron muy presente porque me han pedido fue a mí. El Rodeo 1 no es un lugar muy bueno, sino de bastante tortura psicológica”, añadió.

“Hay 24 extranjeros más en Rodeo 1 que están esperando ser liberados. Tuve la oportunidad de haber salido en libertad el domingo, con mucha incertidumbre. Ahí no te avisan adónde vas a ir, es cuestión de momentos y días”, relató en conferencia de prensa desde el Edificio Centinela, de la Gendarmería Nacional.

Y agregó: “Gracias a Dios, mi fortaleza mental y pensar en mi hijo fue lo único que me mantuvo fuerte. No es fácil estar incomunicado y que te acusen de delitos que no vienen al caso”.

Gallo pidió “no olvidarse de Venezuela, que está en una transición. Los presos políticos están esperado ser liberados. He conocido a muchísimos venezolanos, me han ayudado así sea con una media. Porque los extranjeros no teníamos visitas ni llamadas”.

También pidió a los medios internacionales “no bajar los brazos. Yo sigo encerrado en mi mente, hasta que no liberen a esos 24 extranjeros, yo no estoy libre. No me siento preparado para contar las atrocidades que hicieron”.

También agradeció a todos las “instituciones y organismos internacionales” involucrados en su repatriación y al “Estado argentino. No voy a dar nombres, solo digo a toda la Nación Argentina”, señaló, sin mencionar a la AFA.

Desde el Gobierno, en tanto, insistieron ante la Agencia Noticias Argentinas que el alta del gendarme será “en breve”.

Junto con Gallo estuvieron en la conferencia de prensa la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el canciller Pablo Quirno y el jefe de la Gendarmería Comandante General Claudio Brilloni.

Nahuel Gallo gendarme Venezuela
Noticias relacionadas
Nahuel Gallo subiendo al avión.

El gobierno de Venezuela liberó al gendarme argentino Nahuel Gallo

El gendarme Nahuel Gallo se sumó a una huelga de hambre masiva en la cárcel El Rodeo I.

El gendarme Nahuel Gallo se sumó a una huelga de hambre masiva en la cárcel El Rodeo I

En 2025 hubo 48 muertes en cárceles federales: subieron 20% en un año.

En 2025 hubo 48 muertes en cárceles federales: subieron 20% en un año

El fiscal general de la Ciudad pegará el salto al Poder Ejecutivo, según lo anunció el propio presidente Javier Milei. Santiago Viola será su viceministro

Juan Bautista Mahiques es el nuevo ministro de Justicia, tras la salida de Cúneo Libarona

Ver comentarios

Lo último

El Gurí volvió a destacarse en el Karting Entrerriano

El Gurí volvió a destacarse en el Karting Entrerriano

Villa Urquiza se prepara para el trail al atardecer

Villa Urquiza se prepara para el trail al atardecer

Dengue: se confirmaron tres casos en Entre Ríos y se detectó otra variante

Dengue: se confirmaron tres casos en Entre Ríos y se detectó otra variante

Ultimo Momento
El Gurí volvió a destacarse en el Karting Entrerriano

El Gurí volvió a destacarse en el Karting Entrerriano

Villa Urquiza se prepara para el trail al atardecer

Villa Urquiza se prepara para el trail al atardecer

Dengue: se confirmaron tres casos en Entre Ríos y se detectó otra variante

Dengue: se confirmaron tres casos en Entre Ríos y se detectó otra variante

Maratón Acuático Chapetón-Paraná tendrá lugar este sábado

Maratón Acuático Chapetón-Paraná tendrá lugar este sábado

Una persona hallada sin vida y dos detenidos en Concordia

Una persona hallada sin vida y dos detenidos en Concordia

Policiales
Una persona hallada sin vida y dos detenidos en Concordia

Una persona hallada sin vida y dos detenidos en Concordia

Youtuber entrerriano denunció que le dispararon en un campo y hubo allanamiento

Youtuber entrerriano denunció que le dispararon en un campo y hubo allanamiento

Federación: denunció que manipulan sus fotos para difundir falsos desnudos en redes

Federación: denunció que manipulan sus fotos para difundir falsos desnudos en redes

Paraná: un hombre fue detenido por efectuar disparos y su madre entregó el arma

Paraná: un hombre fue detenido por efectuar disparos y su madre entregó el arma

Detienen a jóvenes con cocaína y marihuana lista para comercializar en Victoria

Detienen a jóvenes con cocaína y marihuana lista para comercializar en Victoria

Ovación
El Gurí volvió a destacarse en el Karting Entrerriano

El Gurí volvió a destacarse en el Karting Entrerriano

Villa Urquiza se prepara para el trail al atardecer

Villa Urquiza se prepara para el trail al atardecer

Maratón Acuático Chapetón-Paraná tendrá lugar este sábado

Maratón Acuático Chapetón-Paraná tendrá lugar este sábado

Eduardo Coudet fue presentado en River Plate: Me gusta el lío

Eduardo Coudet fue presentado en River Plate: "Me gusta el lío"

Postergaron la indagatoria de Chiqui Tapia en la causa que investiga a la AFA

Postergaron la indagatoria de Chiqui Tapia en la causa que investiga a la AFA

La provincia
Dengue: se confirmaron tres casos en Entre Ríos y se detectó otra variante

Dengue: se confirmaron tres casos en Entre Ríos y se detectó otra variante

El Gobierno inició el diálogo con sindicatos por la reforma de la Caja de Jubilaciones

El Gobierno inició el diálogo con sindicatos por la reforma de la Caja de Jubilaciones

Paraná: avanzan trabajos de demarcación y recambio de cartelería

Paraná: avanzan trabajos de demarcación y recambio de cartelería

Concordia: denuncian graves problemas estructurales en una escuela secundaria

Concordia: denuncian graves problemas estructurales en una escuela secundaria

Presentan el libro Nosotras en libertad en el Archivo General de Entre Ríos

Presentan el libro "Nosotras en libertad" en el Archivo General de Entre Ríos

Dejanos tu comentario