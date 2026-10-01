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Elisa Carrió denunció penalmente a Javier MileI

La exdiputada nacional Elisa Carrió denunció penalmente a Javier Mile, por los insultos propinados hacia la periodista de Infobae María Eugenia Duffard.

1 de octubre 2026 · 22:10hs
Elisa Carrió denunció penalmente a Javier Milei por el ataque a una periodista.

Elisa Carrió denunció penalmente a Javier Milei por el ataque a una periodista.

La exdiputada de la Coalición Cívica (CC) Elisa Carrió denunció penalmente al presidente Javier Milei, luego de los insultos que le propinó a la periodista María Eugenia Duffard, por presunto delito de abuso de autoridad y violencia de género, digital, mediática e institucional.

LEER MÁS: Las referencias de Milei a la prensa: "basuras", "ensobrados", "sicarios", "mentirosos", "lacras"

La denuncia de Elisa Carrió

El mandatario la había acusado de apoyar al kirchnerismo y justificar hechos de corrupción, sin embargo, Duffard utilizó un segmento del programa que realiza en Infobae TV, y no sólo negó las acusaciones que el Presidente, sino que recordó que en el año 2015 formaba parte del equipo de Periodismo para Todos, conducido por Jorge Lanata, que llevó a cabo varias investigaciones de corrupción en la era kirchnerista.

Posteriormente, la periodista relató que, en ese momento, Milei formaba parte de los equipos económicos del Banco Provincia, que llevaba adelante el exjefe de Gabinete Guillermo Francos, donde asesoraba al candidato presidencial, hoy secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli.

La denuncia de Carrió detalla los insultos que el mandatario pronunció como “zurda inmunda” y “basura corrupta” y señaló que dichas frases “constituyen una violación” a tratados internacionales de derechos de la mujer y evidencian “inhabilidad moral”.

Por ese motivo, la exdiputada pidió la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres del Ministerio Público Fiscal de la Nación (UFEM) y advirtió la gravedad acerca de la violencia verbal emitida por el Presidente.

También manifestó que los constantes insultos oficiales pretenden limitar el ejercicio periodístico, además de asegurar que el lenguaje violento del mandatario afecta el sistema republicano.

Otros datos para tener en cuenta

Asimismo, entidades periodísticas como Fopea y Adepa respaldaron la preocupación de la ex legisladora y remarcaron la magnitud sobre este hostigamiento a la prensa, de manera constante, por parte de Milei.

Los insultos y agravios del Presidente comenzaron luego de que Duffard le hiciera un reportaje al diputado nacional Máximo Kirchner en su programa de streaming, donde el legislador hizo alusión a la situación judicial de la ex-presidenta Cristina Kirchner.

Elisa Carrió Javier Milei
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