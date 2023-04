FMI: Acusan a exfuncionarios de "boicotear" desembolsos

Chodos se refirió a los “tres economistas importantes de la oposición” que “se acercaron a funcionarlos del Fondo para sugerirle que era mejor que no adelantaran desembolsos y que, en general, no los hicieran y esperasen a que ellos fueran parte del Gobierno.

El funcionario aclaró que no “mencionó específicamente a los nombres propios en particular”, y que la divulgación hecha más tarde se trata de una “elaboración posterior”.

Según se desprende de una denuncia que presentó ayer el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten realizada en base a las descripciones de Chodos, los economistas son los exministros de Economía, Hernán Lacunza y Alfonso Prat Gay, y el expresidente del Banco Central Guido Sandleris.

La acusación fue por los delitos de “usurpación de títulos” y de "traición a la patria", agravado por la "finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobierno extranjeros o agentes una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".

“Este es un tema totalmente irregular, en el sentido de afectar a los intereses de la Argentina en su conjunto”, señaló Chodos esta mañana en diálogo con Radio 10.

Sergio Chodos FMI Mauricio Macri.jpg

El representante del país ante el FMI aclaró que es “natural” que el “staff” del organismo cuando visita el país tenga dialogo con “sindicatos, movimientos sociales, empresarios y representantes de la oposición”, y que estos últimos también puedan discutir y plantear “políticas” al organismo.

Pero –indicó- “si el foco es pedir que no haya desembolsos a la Argentina, ahí ya no estamos discutiendo de tener diálogo o no, de discutir una política determinada o no; sino de afectar en su conjunto a los argentinos”.

“Están boicoteando al conjunto de la sociedad en un marco donde no se trata sobre si este Gobierno va a tener este u otro esquema de desembolsos, sino de que el país va a tener dificultades en la capacidad de repago al propio organismo si fuese que se cortan los desembolsos”, advirtió.

Chodos se lamentó del retroceso que implica en el vínculo institucional con el FMI. “Lo que me da esencialmente es tristeza porque habíamos logrado empezar a salir de la idea del uso casi de facción de la relación con el Fondo y esto nos vuelve para atrás”, afirmó, y recordó que se había acordado que “todo lo que tenía que tener con el Fondo se iba a discutir a cara abierta a la sociedad y en el Congreso de la Nación”.

En ese sentido, pidió ser “un solo país” ante estas instancias. “Me gustaría volver al debate de las dos leyes tanto la que mandaba obligatoriamente al endeudamiento con el Fondo a pasar por el Congreso, y la del propio programa. Me parece que ese es el espíritu que debería reinar en todo momento, no una especulación electoral que afecta al conjunto de los argentinos”, dijo Chodos.

Pese a esta situación, el funcionario afirmó que las negociaciones del Gobierno con el FMI para reformular el programa vigente continúan en curso. “Hay una realidad que estamos ante la peor sequía de la historia argentina con un impacto mayor que otras sequias que tuvieron impacto como la de 2018 y la de 2009. Tiene un impacto en la balanza de pagos realmente importante que se va haciendo evidente”, señaló, y recordó que, a diciembre pasado, “las metas estaban sobrecumplidas”.

“Los equipos técnicos de ambos lados, tanto el equipo económico del Ministerio de Economía como el staff del Fondo Monetario son conscientes de esta realidad que fue evolucionando hasta el punto de hoy en el que francamente es bastante peor de lo prevista o de lo que podía pensar originalmente”, explicó.

El representante argentino señaló que hay “claridad en la interlocución” entre ambas partes y recordó que “la decisión final respecto de toda revisión termina en las reuniones de directorio del FMI” por lo que aún “falta para este proceso”.

“Estamos en etapa de diálogo técnico con plena claridad en las consignas, la conciencia y la realidad que toca gestionar”, indicó Chodos.

Sergio Chodos FMI Mauricio Macri ex funcionarios.jpg

Los nombres

Hernán Lacunza, Alfonso Prat Gay y Guido Sandleris, tres exfuncionarios durante la presidencia de Mauricio Macri, fueron denunciados penalmente este lunes por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten debido a los delitos de usurpación de títulos y traición a la patria.

La denuncia presentada por el letrado se generó luego que el Gobierno, a través de Sergio Chodos, acusara a los tres economistas de intentar boicotear las gestiones realizadas ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recibir desembolsos de dinero.

"En mi carácter de ciudadano argentino y en los términos de los Artículos 174 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación, vengo en nombre propio a formular la presente denuncia criminal en orden a los hechos, que en principio podrían constituir los delitos de usurpación de títulos (Art. 246 del Código Penal), incurriendo además en los delitos de traición a la patria (Art. 222 del Código Penal)", explicó Sánchez Kalbermatten en el documento presentado.

"La investigación deberá verificar la existencia de esas comunicaciones y en calidad de qué estas personas, que no son funcionarios públicos, se contactaron con miembros del FMI y solicitaron medidas que afectarían, no sólo la relación de la Argentina con dicho organismo sino además a la economía misma, instando una corrida", detalló el letrado.