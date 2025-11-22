Uno Entre Rios | El País | Corrientes

Descubren que una nena de Corrientes tenía gusanos en la cabeza y abren causa contra la madre

Los médicos de Corrientes que atendieron a la menor dieron aviso a las autoridades y se abrió una causa para investigar a su madre.

22 de noviembre 2025 · 19:16hs
Descubren que una nena de Corrientes tenía gusanos en la cabeza y abren causa contra la madre

El caso de una nena de 11 años a la que le encontraron gusanos en la cabeza generó conmoción en la ciudad de Santo Tomé, provincia de Corrientes, luego de que se detectara que su estado de salud era grave al haber acudido a un hospital público porque le dolía un ojo. La menor se encontraba junto a su madre, contra quien formularon cargos en su contra.

La menor de edad fue atendida inicialmente en el Hospital Universitario San Juan Bautista, cuando ambas acudieron al hospital local porque su hija se quejaba de dolor en uno de sus ojos. Sin embargo, cuando la examinó, advirtió la presencia de gusanos en el cuero cabelludo de la niña y notificó de inmediato al personal sanitario.

Infección por gusanos

Al tomar contacto con el caso, los médicos intentaron extraer los parásitos, pero constataron que estos habían perforado el cráneo, lo que evidenciaba una infección prolongada y de considerable gravedad. Ante la complejidad del cuadro, la paciente fue trasladada al Hospital Pediátrico Juan Pablo II de Capital para recibir atención especializada.

Abrieron una causa contra la madre

De acuerdo con la información publicada por El Litoral de Corrientes, la gravedad del caso motivó la apertura de una causa judicial de oficio contra la madre, bajo la carátula de “lesiones graves por omisión”. Esta medida busca determinar si existió negligencia en los cuidados básicos de la menor, dado el avanzado estado de la infestación.

Luego de que el caso se mediatizara a nivel nacional, el pediatra y neonatólogo Flavio Serra analizó el cuadro clínico que atravesó la menor de edad y aseguró que sería excepcional y severidad en partes iguales. “Sobre el caso que nos conmueve hoy sobre la menor que llegó al hospital pediátrico con gusanos o larvas en el cuero cabelludo que han perforado su cráneo, habla de un caso extremadamente severo, crítico, que tiene que ver con una falta de cuidado y por supuesto de higiene”, evaluó.

En este sentido, el experto precisó que la nena padecía una miasis foruncular, la cual es conocida como una infestación causada por moscas que depositan sus larvas en la piel o el cuero cabelludo. Asimismo, detalló que “estos casos suelen verse como forúnculos, es una miasis foruncular. A partir de ahí se comienzan a desarrollar las larvas que empiezan a dañar el tejido, inclusive pudiendo, como en este caso, dañar el cráneo, convirtiéndose en un caso grave o severo”.

De la misma manera, el pediatra remarcó que, en la mayoría de los episodios, los padres suelen buscar atención médica, apenas detectan lesiones o secreciones anormales, por lo que un cuadro tan avanzado resulta inusual.

“Por supuesto que tiene que ver con la higiene y el cuidado, pero en general los padres concurren muy rápidamente cuando encuentran algún tipo de lesión, con algún tipo de tumoración en el cuero cabelludo o en la parte de la nuca que habitualmente supura o tiene algún tipo de secreción”, afirmó.

Por este motivo, el especialista insistió en la necesidad de controles cotidianos y en la vigilancia de la higiene infantil. “Recordamos siempre mantener los cuidados de higiene de los niños y sobre todo en el cuero cabelludo, donde a veces por falta de higiene del cabello no le revisan la parte de la piel, pueden encontrar lesiones si no lo hacen cotidianamente”, recomendó el neonatólogo.

Para el pediatra, este episodio pone de manifiesto múltiples carencias en los cuidados esenciales. “Si bien son casos absolutamente infrecuentes y de mucha falta de cuidado de los niños, no solamente mala higiene, sino también falta de observación, falta de todo lo básico que requiere para que a los chicos no les pase esto”, concluyó Serra.

Dejanos tu comentario