Uno Entre Rios | El País | Patricia Bullrich

Monteoliva reemplazará a Bullrich en Seguridad y un militar será ministro de Defensa

Lo anunció el gobierno nacional a través de un comunicado difundido en redes sociales. “Ambas designaciones implican una continuidad del rumbo”, afirmó.

22 de noviembre 2025 · 18:32hs
Monteoliva reemplazará a Bullrich en Seguridad y un militar será ministro de Defensa

Alejandra Monteoliva quedará al frente del Ministerio de Seguridad en reemplazo de Patricia Bullrich.

Alejandra Monteoliva quedará al frente del Ministerio de Seguridad en reemplazo de Patricia Bullrich.

El gobierno nacional anunció este sábado a los reemplazantes de Patricia Bullrich y Luis Petri en los ministerios de Seguridad y Defensa, respectivamente, a partir del 10 de diciembre, cuando ambos asuman sus bancas en el Congreso.

Alejandra Monteoliva quedará al frente del Ministerio de Seguridad, mientras que un militar asumirá en Defensa. Se trata del Jefe del Estado Mayor del Ejército, el teniente general Carlos Alberto Presti.

descubren que una nena de corrientes tenia gusanos en la cabeza y abren causa contra la madre

Descubren que una nena de Corrientes tenía gusanos en la cabeza y abren causa contra la madre

La fábrica Essen despidió 30 empleados e importará de China.

La fábrica Essen despidió 30 empleados e importará de China

En simultáneo, la decisión fue comunicada por Bullrich, Petri y la Oficina del Presidente en la red social X. “El Presidente de la Nación, Javier G. Milei, le agradece por sus servicios a la Ministra Patricia Bullrich y al Ministro Luis Petri, quienes a partir del 10 de diciembre iniciarán una nueva etapa impulsando las ideas de la libertad desde el Senado y la Cámara de Diputados”, comienza el comunicado, en el que el Gobierno asegura que “ambas designaciones implican una continuidad del rumbo”.

“Hoy me toca compartirles que Alejandra Monteoliva será la nueva Ministra de Seguridad Nacional. Ale, mis felicitaciones por el enorme desafío que vas a asumir. Conozco tu recorrido, tu profesionalismo y esa entrega que te representa”, escribió en X Patricia Bullrich.

Embed

LEER MÁS: Nuevo Congreso: menos diputadas e igual cantidad de senadoras

Quién es la nueva ministra

La flamante ministra se desempeñó desde el 10 de diciembre de 2023, cuando asumió la administración de Milei como secretaria de Seguridad Nacional. “Estuviste a mi lado con una capacidad de trabajo y una solidez que marcaron una enorme diferencia. Te vi esforzarte, crecer y construir experiencia”, le dedicó Bullrich a su sucesora y auguró: “Lo que viene lo vas a encarar con lo que más te define: resultados, coraje y honestidad”.

Bullrich, que asumirá una banca como senadora por La Libertad Avanza, le agradeció a Milei “por confiar” en Monteoliva y “por sostener la única doctrina que ordenó a la Argentina: mano dura, reglas claras y una verdad que no cambia: el que las hace, las paga”.

La todavía ministra le dedicó un párrafo final a quien dará continuidad de sus políticas: “Con el liderazgo del Presidente y este nuevo desafío para vos, este camino no sólo continúa: se proyecta hacia el futuro con más firmeza y más convicción para todos los argentinos de bien. Este es el rumbo que el país necesita. Somos un equipo firme y unido, y mientras estemos nosotros, la Argentina va a seguir transitando el camino de la seguridad y el orden”.

Monteoliva, en tanto, respondió desde su cuenta de X con un posteo dedicado a Bullrich en el que le agradeció “la confianza” y aseguró que “tu forma de trabajar marcó un estándar y un rumbo: la ‘doctrina Bullrich’”.

Para la Oficina del Presidente Monteoliva fue una “pieza fundamental de la Doctrina Bullrich, que establece como prioridad la lucha frontal contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales”.

Nueva ministra
Alejandra Monteoliva quedará al frente del Ministerio de Seguridad en reemplazo de Patricia Bullrich.

Alejandra Monteoliva quedará al frente del Ministerio de Seguridad en reemplazo de Patricia Bullrich.

El reemplazante de Luis Petri

El reemplazante de Luis Petri, que dejará su cargo en Defensa para asumir una banca en Diputados, es el actual Jefe del Estado Mayor General del Ejército, el teniente general Carlos Alberto Presti. “Por primera vez desde el regreso de la democracia, una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango en su escalafón estará al frente del Ministerio que está encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas”, dijo en el comunicado la Oficina del Presidente y agregó que “esperamos que la dirigencia política continue (SIC) de aquí en adelante y dando por finalizado la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados”.

También posteó Luis Petri. En la misma línea narrativa que Bullrich, eligió dedicarle el tuit a su sucesor. “Muchas Felicitaciones y Muchas Gracias querido Teniente General Carlos Presti”, escribió el electo diputado mendocino.

“Reconforta saber que quien fue nuestro Jefe del Ejército, ahora continúe como futuro Ministro de Defensa! Sé que va a tener una destacada y exitosa gestión porque como parte del equipo que me acompañó, conozco en primera persona su capacidad, compromiso y lealtad a la Patria!”, redactó el funcionario de origen radical.

Embed

Patricia Bullrich militar gobierno nacional Luis Petri
Noticias relacionadas
Luego de la suspensión y la caída del escenario por la tormenta en San Nicolás el Fiesta de Disfraces celebra este sábado su 25 Aniversario, lejos de Paraná

Fiesta de Disfraces: tras la suspensión se hace este sábado en San Nicolás

El titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky afirmó que varios sectores, incluida CGT, analizan alternativa a la reforma laboral del Gobierno

Reforma Laboral: Hugo Yasky confirmó que trabaja propuesta alternativa con la CGT

El Gobierno nacional prepara el llamado a sesiones extraordinarias para antes del 10 de diciembre. 

El Gobierno nacional prepara el llamado a sesiones extraordinarias

Quedó libre Brenda Barattini, condenada por cortar el pene a su amante.

Quedó libre Brenda Barattini, condenada por cortar el pene a su amante

Ver comentarios

Lo último

Lanús es el campeón de la Copa Sudamericana

Lanús es el campeón de la Copa Sudamericana

Descubren que una nena de Corrientes tenía gusanos en la cabeza y abren causa contra la madre

Descubren que una nena de Corrientes tenía gusanos en la cabeza y abren causa contra la madre

Mariano Werner con una buena clasificación en La Plata

Mariano Werner con una buena clasificación en La Plata

Ultimo Momento
Lanús es el campeón de la Copa Sudamericana

Lanús es el campeón de la Copa Sudamericana

Descubren que una nena de Corrientes tenía gusanos en la cabeza y abren causa contra la madre

Descubren que una nena de Corrientes tenía gusanos en la cabeza y abren causa contra la madre

Mariano Werner con una buena clasificación en La Plata

Mariano Werner con una buena clasificación en La Plata

Monteoliva reemplazará a Bullrich en Seguridad y un militar será ministro de Defensa

Monteoliva reemplazará a Bullrich en Seguridad y un militar será ministro de Defensa

Entre Ríos: investigadores de Países Bajos trabajan en torno a la biodiversidad ganadera

Entre Ríos: investigadores de Países Bajos trabajan en torno a la biodiversidad ganadera

Policiales
Siniestro vial en la Ruta 12: una mujer resultó con lesiones de consideración

Siniestro vial en la Ruta 12: una mujer resultó con lesiones de consideración

Investigan hurto e incendio intencional de un camión en La Paz

Investigan hurto e incendio intencional de un camión en La Paz

Paraná: se realizaron allanamientos por una estafa en Ramírez

Paraná: se realizaron allanamientos por una estafa en Ramírez

Un camión de caudales se accidentó en la autovía José Artigas

Un camión de caudales se accidentó en la autovía José Artigas

Detienen a una mujer y secuestran cocaína en una caja registradora en Concepción del Uruguay

Detienen a una mujer y secuestran cocaína en una caja registradora en Concepción del Uruguay

Ovación
Lanús es el campeón de la Copa Sudamericana

Lanús es el campeón de la Copa Sudamericana

Mariano Werner con una buena clasificación en La Plata

Mariano Werner con una buena clasificación en La Plata

Barcelona volvió al Camp Nou: goleada, show de Yamal y ¡ovación a Messi!

Barcelona volvió al Camp Nou: goleada, show de Yamal y ¡ovación a Messi!

Juventud Unida va por el pase a la próxima instancia del Torneo Regional Amateur

Juventud Unida va por el pase a la próxima instancia del Torneo Regional Amateur

LPF: abrirán la última fecha en el sur de la ciudad

LPF: abrirán la última fecha en el sur de la ciudad

La provincia
Entre Ríos: investigadores de Países Bajos trabajan en torno a la biodiversidad ganadera

Entre Ríos: investigadores de Países Bajos trabajan en torno a la biodiversidad ganadera

Hoy concluye la 9° Fiesta de la Cerveza Artesanal

Hoy concluye la 9° Fiesta de la Cerveza Artesanal

Camioneros solidarios donan alimentos

Camioneros solidarios donan alimentos

Calzada sumergible sobre el arroyo Nogoyá: se presentaron tres ofertas

Calzada sumergible sobre el arroyo Nogoyá: se presentaron tres ofertas

Feria Diseña Paraná: 80 propuestas de diseño con el río y la sostenibilidad como inspiración

Feria Diseña Paraná: 80 propuestas de diseño con el río y la sostenibilidad como inspiración

Dejanos tu comentario