¿El viernes 21 de noviembre es feriado o día no laborable?

El que se avecina será el último fin de semana largo, el viernes no es feriado, sino día no laborable. En tanto que el lunes próximo sí será feriado nacional.

17 de noviembre 2025 · 22:15hs
Según el calendario publicado por el Gobierno argentino, este viernes figura como día no laborable con fines turísticos. Esto lo convierte en un “puente” oficial diseñado para incentivar el turismo local y garantizar un descanso extendido antes de fin de año.

La normativa vigente habilita al Estado a incorporar hasta tres fechas adicionales de este tipo cada año, con el objetivo de promover la actividad turística y el movimiento económico interno.

¿Feriado o día no laborable?

A diferencia de los feriados nacionales, el estatus del día no laborable otorga al empleador privado la potestad de decidir si concede el descanso o requiere asistencia al puesto de trabajo. Si se trabaja ese viernes, la equivalencia salarial corresponde a una jornada habitual, sin recargo especial.

El calendario oficial detalla que en esos días la mayoría de los bancos, organismos estatales y escuelas permanecerán cerrados, aunque en empresas privadas podrá variar la dinámica en función de lo que disponga cada empleador.

Así, este viernes no es feriado nacional, sino día no laborable y su reconocimiento depende del sector y la decisión institucional.

Qué pasará con lunes 24 de noviembre

El venidero lunes fue señalado por el Gobierno argentino como feriado nacional en ocasión del Día de la Soberanía Nacional. Esta conmemoración, originalmente establecida para el 20 de noviembre, se traslada al lunes siguiente con el propósito de conformar un fin de semana largo y facilitar la organización social.

Durante los feriados nacionales, la ley estipula que el descanso es obligatorio para todos los trabajadores, y quienes sí presten tareas deben recibir el doble de su remuneración habitual. El alcance es total en la administración pública, el sistema bancario y el sector educativo, con interrupción de todas las actividades regulares.

Según informa Infobae, el calendario oficial recuerda que este feriado obliga a suspender toda clase de actividad administrativa y comercial en el ámbito público, y en el privado solo se mantiene en funcionamiento aquello considerado esencial o bajo esquemas de guardias mínimas.

Es de recordar que el Día de la Soberanía Nacional se instituyó para recordar la batalla de la Vuelta de Obligado, suceso histórico ocurrido el 20 de noviembre de 1845 y considerado clave para la consolidación de la soberanía argentina.

Por tratarse de un feriado trasladable, se adapta este año al lunes 24 de noviembre para facilitar un descanso extendido en todo el país. Así, el lunes 24 de noviembre será feriado nacional, con alcance obligatorio para todos los sectores.

