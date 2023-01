Fernando Báez Sosa: padres frenaron colecta de Santi Maratea

Santi Maratea lanzó en Twitter una explicación: “La colecta para los padres de Fernando Báez Sosa no va a poder suceder, ni está sucediendo. Fue toda una confusión en base de la buena predisposición de todo el país, literal”.

En tanto, contó que los papás de Fernando ya le habían expresado por Twitter que no quería recibir ayuda. “Los papás de Fernando no quieren aceptar plata de nadie, ya les han ofrecido en estos tres años por diferentes motivos y no quieren. Están super agradecidos por todo el apoyo”.

Y aclaró: “Yo siempre que arranco una colecta veo lo que me dicen en Twitter. A veces la hago y a veces no, porque ya se hizo o porque no es necesario. Mucha gente me pidió que ayudemos a los padres de Fernando y por eso lo consulté con ustedes”.

Además, Santi Maratea reveló que habló con Fernando Burlando y que el abogado de la familia de Fernando le aseguró que está muy agradecida con el gesto y la buena predisposición, pero que no aceptan este tipo de ayuda.

Por último, Santi Maratea propuso unirse de alguna manera el próximo 18 de enero, al cumplirse 3 años del brutal asesinato de Báez Sosa a manos del grupo de rugbiers en la puerta del boliche Le Brique en Villa Gessell, y apoyar así a sus padres que luchan desde entonces buscando justicia para que Fernando pueda descansar en paz.

Luego de la aclaración las redes sociales no perdonaron al influencer al que acusaron de “prenderse” en la desgracia de la familia para conseguir dinero y protagonismo.

Santiago Maratea dejó tajantes definiciones en el marco del inicio del juicio contra los rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa, un hecho ocurrido en 2020 y que vuelve a conmocionar a la sociedad.

A través de sus redes sociales, Maratea hizo público su repudio a los 8 jóvenes que golpearon hasta asesinar al chico de 18 años a la salida de un boliche en Villa Gesell.

“Fernando estaba con amigos vacacionando y se cruza con estos ocho asesinos que le pegan y lo matan, se dividen las tareas”, arrancó en uno de sus posteos en sus historias de Instagram. Luego criticó el hecho de que no haya cadena perpetua en la Argentina. Por último, le pidió a la sociedad que no abandone a los familiares de Fernando Báez Sosa en su lucha.

“No puedo creer que los padres de los asesinos los defienden. Buscan todos el mismo abogado, que tengan beneficios en la cárcel y les ponen el barbijo para que no se les vea la cara. Si sos el papá, hacé que dé la cara, jodete porque vos criaste a ese pibe. (…) Criaron asesinos”, lanzó Maratea.

Todo ocurrió el 18 de enero de 2020, cuando Fernando Báez Sosa se encontraba de vacaciones en Villa Gesell junto a sus amigos y fue a bailar al boliche Le Brique. Cuando salió de la disco, fue atacado a golpes. Entre los imputados por el ataque se encuentran: Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz, Lucas Pertossi y Luciano Pertossi.