Fernández priorizará el plan contra el hambre y confirmó a Arroyo en la cartera social

El presidente electo, Alberto Fernández, afirmó ayer que el diputado Daniel Arroyo “es la persona que más conoce” de desarrollo social en el país y que “difícilmente no sea el responsable de esa área” a partir del 10 de diciembre.

Ademas, Fernández destacó el “compromiso” y los “aportes” que hicieron los referentes sociales, políticos, económicos y sindicales que participaron el viernes del primer encuentro del Consejo Federal Contra el Hambre.

“Daniel (Arroyo) es la persona que más conoce sobre el tema. Difícilmente no sea el responsable del área. Y digo difícilmente porque no se lo ofrecí todavía; tal vez me diga que no”, bromeó Fernández en diálogo con AM 750.

Arroyo coordinó el primer encuentro del Consejo que ayudará a implementar el programa Argentina contra el hambre a partir del 10 de diciembre, que integran referentes de la política, los sindicatos, las empresas, las organizaciones sociales y la Iglesia, entre otros.

“El encuentro fue maravilloso”, destacó Fernández, al rechazar las críticas de algunos sectores que cuestionaron presencias como las del conductor televisivo Marcelo Tinelli o la chef Narda Lepes, o que los asistentes llegaran a la reunió en autos costosos. “Esa es la Argentina miserable. No les pedí que se disfracen de pobres. Todos sabemos de dónde vienen. Les pedí que ayuden a vivir mejor a otros. Hay una Argentina que se resiste a eso, y una Argentina miserable que piensa que es un acto político de Alberto Fernández”, dijo el mandatario electo.

Sobre Lepes, dijo que en la reunión “explicó que el problema no es esencialmente el hambre sino lo mal que se come, y habló de la diferencia entre el comer y alimentarse”.

Posteriormente reveló que el momento más “emotivo” del encuentro fue cuando el referente de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Esteban Gringo Castro, contó que su mujer escuchó a un niño decir que había encontrado la manera para saciar su hambre mojando cartón y comiéndolo.

Habrá también una política nutricional

Daniel Arroyo describió cómo funcionará la tarjeta y señaló que 8 millones de personas reciben asistencia alimentaria de distinto tipo, de las cuales el 20% son madres que tienen chicos menores de 6 años. Es en este grupo en el que pondrá el foco el nuevo gobierno.

Estas 2 millones de madres recibirán una tarjeta a su nombre, de un banco público, que servirá solo para comprar alimentos. El monto estará definido en diciembre, pero “estará asociado a qué otros ingresos tiene la familia y cuánto dinero le falta para acceder a la canasta básica”.

Además de implementar esta tarjeta, la nueva administración hará foco en lograr que el costo de la canasta básica baje negociando con las empresas proveedoras de alimentos y con los supermercados .

Con respecto a la quita del IVA, que el gobierno actual aplicó luego de las PASO, Arroyo remarcó que se volverá con el sistema de devolución del impuesto, como se realizó durante varios años con el kirchnerismo.

El nuevo gobierno no sólo trabajará en el acceso a los alimentos básicos para los sectores que padecen hambre, sino también en la calidad de lo que se consume a través de una política nutricional con el objetivo de mejorar la calidad de lo que comen los argentinos.