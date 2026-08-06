Chajarí: un jurado popular declaró culpable a Horacio Benítez por el femicidio de Luisina Leoncino

Un jurado popular reunido en los Tribunales de Chajarí declaró culpable a Horacio Benítez por considerarlo autor penalmente responsable de homicidio agravado.

Chajarí: un jurado popular declaro culpable a Horacio Rafael Benítez por el femicidio de Luisina Leoncino.

Tras tres jornadas de debate, un jurado popular reunido este jueves en los Tribunales de Chajarí , declaró culpable a Horacio Rafael Benítez por considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado (femicidio), mediando un contexto de violencia de género. La víctima fue Luisina Leoncino.

Conocido el veredicto, el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Maximiliano Larocca Rees, anunció que la audiencia de cesura, durante la cual las partes brindarán sus argumentos sobre la pena que deberán cumplir el imputado, se realizará en los Tribunales de Concordia, cuya fecha se anunciará proximamente, dentro de los próximos cinco días hábiles.

Diamante: dos heridos tras despistar una camioneta y chocar contra el muro perimetral de una casa

Un muro se derrumbó en Chajarí y un obrero resultó lesionado

Además resolvió que Benítez continúe cumpliendo prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, hasta que la sentencia adquiera firmeza.

LEER MÁS: Comienza el lunes el juicio por el femicidio de Luisina Leoncino

Durante el debate, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por las fiscales Julia Rovira; Natalia Conti y el fiscal Mario Guerrero, en tanto que la abogada Carolina Fontana ejerció la querella particular.

El imputado fue asistido por los defensores oficiales Alejandro Giorgio; Pedro Frontan y la defensora oficial Magdalena Vedoya.

Se trató del juicio por jurados número 168 que se realizará en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.