Uno Entre Rios | Policiales | Chajarí

Chajarí: un jurado popular declaró culpable a Horacio Benítez por el femicidio de Luisina Leoncino

Un jurado popular reunido en los Tribunales de Chajarí declaró culpable a Horacio Benítez por considerarlo autor penalmente responsable de homicidio agravado.

6 de agosto 2026 · 20:35hs
Chajarí: un jurado popular declaro culpable a Horacio Rafael Benítez por el femicidio de Luisina Leoncino.

Chajarí: un jurado popular declaro culpable a Horacio Rafael Benítez por el femicidio de Luisina Leoncino.

Tras tres jornadas de debate, un jurado popular reunido este jueves en los Tribunales de Chajarí, declaró culpable a Horacio Rafael Benítez por considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado (femicidio), mediando un contexto de violencia de género. La víctima fue Luisina Leoncino.

Conocido el veredicto, el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Maximiliano Larocca Rees, anunció que la audiencia de cesura, durante la cual las partes brindarán sus argumentos sobre la pena que deberán cumplir el imputado, se realizará en los Tribunales de Concordia, cuya fecha se anunciará proximamente, dentro de los próximos cinco días hábiles.

Un muro se derrumbó en Chajarí y un obrero resultó lesionado.

Un muro se derrumbó en Chajarí y un obrero resultó lesionado

diamante: dos heridos tras despistar una camioneta y chocar contra el muro perimetral de una casa

Diamante: dos heridos tras despistar una camioneta y chocar contra el muro perimetral de una casa

Además resolvió que Benítez continúe cumpliendo prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, hasta que la sentencia adquiera firmeza.

LEER MÁS: Comienza el lunes el juicio por el femicidio de Luisina Leoncino

Durante el debate, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por las fiscales Julia Rovira; Natalia Conti y el fiscal Mario Guerrero, en tanto que la abogada Carolina Fontana ejerció la querella particular.

El imputado fue asistido por los defensores oficiales Alejandro Giorgio; Pedro Frontan y la defensora oficial Magdalena Vedoya.

Se trató del juicio por jurados número 168 que se realizará en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

Chajarí Luisina Leoncino Femicidio
Noticias relacionadas
golpe al narcomenudeo en parana: cuatro detenidos tras un allanamiento

Golpe al narcomenudeo en Paraná: cuatro detenidos tras un allanamiento

La Justicia condenó a prisión condicional a un Suboficial de la Armada retirado por intentar violar a una joven aspirante a la Armada. El hecho ocurrió en 2018.

Militar reconoció que intentó violar a una aspirante a la Armada en Entre Ríos: no fue a prisión

El incidente se produjo a la altura de la localidad de General Campos.

La policía custodió la carga tras el descarrilamiento de un tren

Seis imputados acordaron juicios abreviados en la causa por la millonaria defraudación a la ATER.

Seis imputados acordaron juicios abreviados en la causa por la millonaria defraudación a la ATER

Ver comentarios

Lo último

Redengas: se autorizaron nuevas tarifas

Redengas: se autorizaron nuevas tarifas

Pa-Kua conmemora este sábado 50 años de historia

Pa-Kua conmemora este sábado 50 años de historia

Diamante: dos heridos tras despistar una camioneta y chocar contra el muro perimetral de una casa

Diamante: dos heridos tras despistar una camioneta y chocar contra el muro perimetral de una casa

Ultimo Momento
Redengas: se autorizaron nuevas tarifas

Redengas: se autorizaron nuevas tarifas

Pa-Kua conmemora este sábado 50 años de historia

Pa-Kua conmemora este sábado 50 años de historia

Diamante: dos heridos tras despistar una camioneta y chocar contra el muro perimetral de una casa

Diamante: dos heridos tras despistar una camioneta y chocar contra el muro perimetral de una casa

El universo de Zambayonny llega a Paraná con historias y canciones

El universo de Zambayonny llega a Paraná con historias y canciones

Tras ceder otro capítulo, el oficialismo logró aprobar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada

Tras ceder otro capítulo, el oficialismo logró aprobar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada

Policiales
Diamante: dos heridos tras despistar una camioneta y chocar contra el muro perimetral de una casa

Diamante: dos heridos tras despistar una camioneta y chocar contra el muro perimetral de una casa

Golpe al narcomenudeo en Paraná: cuatro detenidos tras un allanamiento

Golpe al narcomenudeo en Paraná: cuatro detenidos tras un allanamiento

Militar reconoció que intentó violar a una aspirante a la Armada en Entre Ríos: no fue a prisión

Militar reconoció que intentó violar a una aspirante a la Armada en Entre Ríos: no fue a prisión

Chajarí: un jurado popular declaró culpable a Horacio Benítez por el femicidio de Luisina Leoncino

Chajarí: un jurado popular declaró culpable a Horacio Benítez por el femicidio de Luisina Leoncino

La policía custodió la carga tras el descarrilamiento de un tren

La policía custodió la carga tras el descarrilamiento de un tren

Ovación
Pa-Kua conmemora este sábado 50 años de historia

Pa-Kua conmemora este sábado 50 años de historia

Tapia ratificó a Scaloni como su única opción y afirmó que Messi decidirá cuándo dejar la Selección

Tapia ratificó a Scaloni como su única opción y afirmó que Messi decidirá cuándo dejar la Selección

Unión sumó su primer éxito y relegó a Lanús en el Torneo Clausura

Unión sumó su primer éxito y relegó a Lanús en el Torneo Clausura

El Campeonato Argentino llega a Concordia

El Campeonato Argentino llega a Concordia

Tristeza en el Club San Benito por el fallecimiento de su expresidente Mario Migueles

Tristeza en el Club San Benito por el fallecimiento de su expresidente Mario Migueles

La provincia
Reclaman informes sobre demoras en aportes para la cobertura de salud de bomberos voluntarios entrerrianos

Reclaman informes sobre demoras en aportes para la cobertura de salud de bomberos voluntarios entrerrianos

Proyectan una línea de alta tensión para cuadruplicar la oferta eléctrica en el norte entrerriano

Proyectan una línea de alta tensión para cuadruplicar la oferta eléctrica en el norte entrerriano

La APS renovará sus autoridades con lista única

La APS renovará sus autoridades con lista única

San Cayetano: por qué cada 7 de agosto miles de fieles renuevan su fe para pedir pan y trabajo en el país

San Cayetano: por qué cada 7 de agosto miles de fieles renuevan su fe para pedir pan y trabajo en el país

Entre Ríos será sede de las VI Jornadas Nacionales de Turismo del Vino en octubre en Paraná

Entre Ríos será sede de las VI Jornadas Nacionales de Turismo del Vino en octubre en Paraná

Dejanos tu comentario