Uno Entre Rios | El País | femicidio

Femicidio en Misiones: policía mató a exnovia y se quitó la vida

Otro femicidio. Un policía de Andresito, Misiones, asesinó a su exnovia, se tiroteó con sus compañeros y se mató en medio de una transmisión en vivo

28 de octubre 2025 · 09:23hs
Otro femicidio. Un oficial de la Policía de Misiones asesinó a su exnovia

Otro femicidio. Un oficial de la Policía de Misiones asesinó a su exnovia, se tiroteó con sus propios compañeros y transmitió en vivo el momento en que se quitó la vida.

Un oficial de la Policía de Misiones asesinó a su exnovia, se tiroteó con sus propios compañeros y transmitió en vivo el momento en que se quitó la vida.

El impactante hecho ocurrió este domingo en una casa de la localidad misionera de Andresito. Fueron los vecinos del barrio 80 viviendas quienes llamaron a la policía para advertir que escuchaban gritos de auxilio de una mujer.

brondino se nego a declarar y fue imputado por femicidio de daiana mendieta

Brondino se negó a declarar y fue imputado por femicidio de Daiana Mendieta

daiana mendieta: haran otra marcha para pedir justicia y el esclarecimiento del femicidio

Daiana Mendieta: harán otra marcha para pedir Justicia y el esclarecimiento del femicidio

Cuando la patrulla llegó al lugar, se dio cuenta de que se trataba de la casa de Natanael Comes, un compañero que prestaba servicios en la misma fuerza. Los efectivos fueron recibidos a los tiros por su propio compañero, que se atrincheró en su casa.

Embed

Para el momento en que se dio el tiroteo, Comes ya había asesinado a tiros a su exnovia, la también oficial ayudante Daiana Raquel Da Rosa (26), quien trabajaba en la Comisaría de la Mujer. Comes y Da Rosa habían terminado su relación hacía unos meses, según señalaron desde la fuerza.

En medio del tiroteo y con la joven asesinada, el policía decidió empezar una transmisión en vivo y amenazó a sus compañeros con quitarse la vida si entraban a su casa.

En la impactante imagen se ve al oficial con el cañón de su pistola reglamentaria apoyado en su mentón, mientras caminaba dentro de la casa y hablaba con sus compañeros de trabajo, que trataban de convencerlo de que no se quitara la vida.

LEER MÁS: Tragedia en Misiones: se confimó que el conductor del auto que chocó al colectivo iba alcoholizado y se había peleado con su novia

Mirando a cámara, dijo: “Los quiero mucho, gracias gente”. A sus compañeros, que le pedían abrir la puerta, les decía que se quedaran tranquilos mientras se dirigía a la cocina, donde estaba el cuerpo de su exnovia. En el camino, se escuchó que pateó las vainas que fueron expulsadas de su arma. “Lo siento grupo, lo siento”, dijo por último antes de matarse.

Tras escuchar la detonación, los agentes irrumpieron en la casa y se encontraron con la oficial muerta, tirada junto a la mesada. Comes fue llevado con vida al hospital, pero falleció poco después.

Tras el femicidio, desde la Jefatura de Policía de Misiones dijeron que entre los oficiales no existían medidas judiciales ni actuaciones previas relacionadas con un vínculo de violencia de género.

femicidio Misiones Policía
Noticias relacionadas
Gustavo Brondino seguirá con arresto por 90 días. Está acusado del delito de resistencia a la autoridad y tenencia de arma de fuego.

Caso Daiana Mendieta: Gustavo Brondino seguirá detenido

pablo rodriguez laurta fue trasladado a cordoba para ser indagado por el doble femicidio

Pablo Rodríguez Laurta fue trasladado a Córdoba para ser indagado por el doble femicidio

diego santilli cumplio su promesa de pelarse

Diego Santilli cumplió su promesa de pelarse

Tras la victoria en las elecciones, el dólar oficial comenzó la semana en baja.

Tras la victoria en las elecciones, el dólar oficial comenzó la semana en baja

Ver comentarios

Lo último

Irlanda: quién es la nueva presidenta de Izquierda Catherine Connolly

Irlanda: quién es la nueva presidenta de Izquierda Catherine Connolly

Liga Paranaense: se juega el grueso de la 11ª fecha

Liga Paranaense: se juega el grueso de la 11ª fecha

Femicidio en Misiones: policía mató a exnovia y se quitó la vida

Femicidio en Misiones: policía mató a exnovia y se quitó la vida

Ultimo Momento
Irlanda: quién es la nueva presidenta de Izquierda Catherine Connolly

Irlanda: quién es la nueva presidenta de Izquierda Catherine Connolly

Liga Paranaense: se juega el grueso de la 11ª fecha

Liga Paranaense: se juega el grueso de la 11ª fecha

Femicidio en Misiones: policía mató a exnovia y se quitó la vida

Femicidio en Misiones: policía mató a exnovia y se quitó la vida

Inicia el juicio contra el ex-futbolista de Patronato Diego García

Inicia el juicio contra el ex-futbolista de Patronato Diego García

Copa Sudamericana: Atlético Mineiro e Independiente del Valle definen el primer finalista

Copa Sudamericana: Atlético Mineiro e Independiente del Valle definen el primer finalista

Policiales
Falleció la nena de dos años que había caído a una pileta

Falleció la nena de dos años que había caído a una pileta

Mansilla: dos heridos de gravedad tras el despiste de una camioneta sobre ruta 12

Mansilla: dos heridos de gravedad tras el despiste de una camioneta sobre ruta 12

Paraná: lo filmaron robando un secarropas en barrio El Sol y terminó detenido

Paraná: lo filmaron robando un secarropas en barrio El Sol y terminó detenido

Amparo ambiental por chatarrería en Paraná: habrá una audiencia

Amparo ambiental por chatarrería en Paraná: habrá una audiencia

El abogado de Tavi Celis habló de un uso político del operativo antidrogas

El abogado de Tavi Celis habló de un "uso político" del operativo antidrogas

Ovación
Liga Paranaense: se juega el grueso de la 11ª fecha

Liga Paranaense: se juega el grueso de la 11ª fecha

Copa Sudamericana: Atlético Mineiro e Independiente del Valle definen el primer finalista

Copa Sudamericana: Atlético Mineiro e Independiente del Valle definen el primer finalista

El Turismo Carretera hará rugir sus motores en el Parque Urquiza

El Turismo Carretera hará rugir sus motores en el Parque Urquiza

Oficial: el Tribunal de Disciplina le da por ganado el partido a Deportivo Madryn ante Gimnasia de Jujuy

Oficial: el Tribunal de Disciplina le da por ganado el partido a Deportivo Madryn ante Gimnasia de Jujuy

El Turismo Carretera llega a Paraná para la tercera fecha de la Copa de Oro

El Turismo Carretera llega a Paraná para la tercera fecha de la Copa de Oro

La provincia
Emiliano, el fotógrafo que inició en Paraná una cadena de favores

Emiliano, el fotógrafo que inició en Paraná una cadena de favores

Esta tarde comienza el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas

Esta tarde comienza el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas

Loable labor de la ONG No Más T.A.S: rescata y les da una nueva oportunidad a los caballos

Loable labor de la ONG No Más T.A.S: rescata y les da una nueva oportunidad a los caballos

IAPV: nuevos sorteos de créditos individuales para viviendas del programa Ahora tu Hogar

IAPV: nuevos sorteos de créditos individuales para viviendas del programa Ahora tu Hogar

Nadia Burgos: La polarización no borró a la izquierda

Nadia Burgos: "La polarización no borró a la izquierda"

Dejanos tu comentario