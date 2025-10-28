Las semifinales del Torneo Clausura se definirán en tercer partido

Las series del Torneo Clausura Senior Masculino que organiza la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP) están igualadas 1 a 1.

Las semifinales del Torneo Clausura Senior Masculino que organiza la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP) se disputan con una clara paridad. Las dos series se definirán a tercer partido, que se disputarán este miércoles en la pista de Recreativo, donde se conocerán a los finalistas del certamen.

En una de las llaves se enfrentan Recreativo Verde ante Rowing. En el primer partido el Bochas, como local, se impuso por 2 a 1; mientras que en el segundo juego, disputado en la Costanera Baja, el equipo Albiceleste venció por 5 a 2.

Mientras que el restante cruce es protagonizado por Recreativo Rojo y Neuquén. En calle Italia, Recre ganó el primer encuentro 5 a 3; y, luego, el Pingüino se tomó revancha en el sur de la capital provincial y derrotó por 9 a 7 a su rival.

Este miércoles se conocerán los finalistas del Torneo Clausura

Este miércoles se disputarán los terceros y últimos encuentros de las series semifinales. Ambos partidos se jugarán en la pista de Recreativo. A las 20 se enfrentarán Recreativo Verde-Rowing; mientras que a las 21.30 se medirán Recreativo Rojo-Neuquén.