Las semifinales del Torneo Clausura Senior Masculino que organiza la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP) se disputan con una clara paridad. Las dos series se definirán a tercer partido, que se disputarán este miércoles en la pista de Recreativo, donde se conocerán a los finalistas del certamen.
Las semifinales del Torneo Clausura se definirán en tercer partido
En una de las llaves se enfrentan Recreativo Verde ante Rowing. En el primer partido el Bochas, como local, se impuso por 2 a 1; mientras que en el segundo juego, disputado en la Costanera Baja, el equipo Albiceleste venció por 5 a 2.
Mientras que el restante cruce es protagonizado por Recreativo Rojo y Neuquén. En calle Italia, Recre ganó el primer encuentro 5 a 3; y, luego, el Pingüino se tomó revancha en el sur de la capital provincial y derrotó por 9 a 7 a su rival.
Este miércoles se conocerán los finalistas del Torneo Clausura
Este miércoles se disputarán los terceros y últimos encuentros de las series semifinales. Ambos partidos se jugarán en la pista de Recreativo. A las 20 se enfrentarán Recreativo Verde-Rowing; mientras que a las 21.30 se medirán Recreativo Rojo-Neuquén.