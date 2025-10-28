Uno Entre Rios | Ovación | Torneo Clausura

Las semifinales del Torneo Clausura se definirán en tercer partido

Las series del Torneo Clausura Senior Masculino que organiza la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP) están igualadas 1 a 1.

28 de octubre 2025 · 16:30hs
El Torneo Clausura Senior Masculino de la UEHP está pronto a definirse

Ana Carrivale-Prensa Neuquén

El Torneo Clausura Senior Masculino de la UEHP está pronto a definirse

Las semifinales del Torneo Clausura Senior Masculino que organiza la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP) se disputan con una clara paridad. Las dos series se definirán a tercer partido, que se disputarán este miércoles en la pista de Recreativo, donde se conocerán a los finalistas del certamen.

En una de las llaves se enfrentan Recreativo Verde ante Rowing. En el primer partido el Bochas, como local, se impuso por 2 a 1; mientras que en el segundo juego, disputado en la Costanera Baja, el equipo Albiceleste venció por 5 a 2.

Boca y Barracas Central se ponen al día en el Torneo Clausura.

Boca y Barracas Central se ponen al día en el Torneo Clausura

Rosario Central logró un agónico triunfo.

Rosario Central ganó y se clasificó a la Copa Libertadores

Mientras que el restante cruce es protagonizado por Recreativo Rojo y Neuquén. En calle Italia, Recre ganó el primer encuentro 5 a 3; y, luego, el Pingüino se tomó revancha en el sur de la capital provincial y derrotó por 9 a 7 a su rival.

Este miércoles se conocerán los finalistas del Torneo Clausura

Este miércoles se disputarán los terceros y últimos encuentros de las series semifinales. Ambos partidos se jugarán en la pista de Recreativo. A las 20 se enfrentarán Recreativo Verde-Rowing; mientras que a las 21.30 se medirán Recreativo Rojo-Neuquén.

Torneo Clausura Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines Recreativo Rowing Neuquén
Noticias relacionadas
Central Córdoba ganó de visitante.

Central Córdoba hundió a Huracán en el Ducó y trepó a la cima de la Zona A

River Plate derrotó a Talleres y volvió al triunfo en el Torneo Clausura

River Plate derrotó a Talleres y volvió al triunfo en el Torneo Clausura

Rocamora está cuarto en el Torneo Apertura de la Conferencia Sur.

Rocamora se recuperó tras tres derrotas consecutivas

El argentino cada vez se afianza más en la máxima categoría, pese al mal rendimiento del Alpine.

Aseguran que Franco Colapinto será anunciado antes de Brasil

Ver comentarios

Lo último

La joven Celena Denise Sala, de 20 años, fue localizada tras su desaparición en Paraná

La joven Celena Denise Sala, de 20 años, fue localizada tras su desaparición en Paraná

Entre Ríos: tomaron muestras de sal alimentaria para una evaluación bromatológica

Entre Ríos: tomaron muestras de sal alimentaria para una evaluación bromatológica

Rocamora se recuperó tras tres derrotas consecutivas

Rocamora se recuperó tras tres derrotas consecutivas

Ultimo Momento
La joven Celena Denise Sala, de 20 años, fue localizada tras su desaparición en Paraná

La joven Celena Denise Sala, de 20 años, fue localizada tras su desaparición en Paraná

Entre Ríos: tomaron muestras de sal alimentaria para una evaluación bromatológica

Entre Ríos: tomaron muestras de sal alimentaria para una evaluación bromatológica

Rocamora se recuperó tras tres derrotas consecutivas

Rocamora se recuperó tras tres derrotas consecutivas

La Municipalidad de Paraná finalizó las actividades en el mes de la prevención del cáncer de mama

La Municipalidad de Paraná finalizó las actividades en el mes de la prevención del cáncer de mama

Río de Janeiro en guerra: 64 muertos en enfrentamientos con el crimen organizado

Río de Janeiro en guerra: 64 muertos en enfrentamientos con el crimen organizado

Policiales
Un juez valoró la pena natural y otorgó prisión condicional a un joven por siniestro vial fatal

Un juez valoró la "pena natural" y otorgó prisión condicional a un joven por siniestro vial fatal

Violencia de género: condenan a dos años de prisión a un hombre en Gualeguay

Violencia de género: condenan a dos años de prisión a un hombre en Gualeguay

Falleció la nena de dos años que había caído a una pileta

Falleció la nena de dos años que había caído a una pileta

Mansilla: dos heridos de gravedad tras el despiste de una camioneta sobre ruta 12

Mansilla: dos heridos de gravedad tras el despiste de una camioneta sobre ruta 12

Paraná: lo filmaron robando un secarropas en barrio El Sol y terminó detenido

Paraná: lo filmaron robando un secarropas en barrio El Sol y terminó detenido

Ovación
Aseguran que Franco Colapinto será anunciado antes de Brasil

Aseguran que Franco Colapinto será anunciado antes de Brasil

Paraná recibe al Turismo Carretera con una grilla de 50 pilotos

Paraná recibe al Turismo Carretera con una grilla de 50 pilotos

El BCRA homenajea el gol de Maradona con una moneda por el Mundial 2026

El BCRA homenajea el gol de Maradona con una moneda por el Mundial 2026

Las semifinales del Torneo Clausura se definirán en tercer partido

Las semifinales del Torneo Clausura se definirán en tercer partido

Cuenta regresiva para la clásica competencia de Suricatas

Cuenta regresiva para la clásica competencia de Suricatas

La provincia
La joven Celena Denise Sala, de 20 años, fue localizada tras su desaparición en Paraná

La joven Celena Denise Sala, de 20 años, fue localizada tras su desaparición en Paraná

Entre Ríos: tomaron muestras de sal alimentaria para una evaluación bromatológica

Entre Ríos: tomaron muestras de sal alimentaria para una evaluación bromatológica

La Municipalidad de Paraná finalizó las actividades en el mes de la prevención del cáncer de mama

La Municipalidad de Paraná finalizó las actividades en el mes de la prevención del cáncer de mama

La Defensoría del Pueblo de Paraná brindará su informe anual ante los concejales

La Defensoría del Pueblo de Paraná brindará su informe anual ante los concejales

Radio La Bisagra lanzó la preventa de sus agendas 2026

Radio La Bisagra lanzó la preventa de sus agendas 2026

Dejanos tu comentario