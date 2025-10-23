Femicidio de Daiana Mendieta: harán otra marcha para pedir Justicia

Mujeres autoconvocadas marcharán este viernes 24 al edificio de tribunales de Rosario del Tala por el esclarecimiento del femicidio de Daiana Mendieta

Mujeres autoconvocadas marcharán este viernes 24 de octubre, a partir de las 19, al edificio de tribunales de esa localidad para pedir Justicia y esclarecimiento del femicidio de Daiana Mendieta, la joven de Gobernador Mansilla que fue asesinada y cuyo caso continúa en investigación.

En jefatura departamental de la cuidad de Rosario del Tala se encuentra detenido con prisión preventiva el único sospechoso en la causa, Gustavo Brondino, quien este jueves está citado a declarar. "Hasta el momento solo hay un sospechoso, y exigimos que se avance en la causa para que no quede impune", indica la la convocatoria.

"Somos un grupo de mujeres autoconvocadas, entre ellas amigas, exdocentes y vecinas de Daiana, junto a personas que, con empatía y compromiso, nos unimos para acompañar a su familia y pedir verdad y justicia", señalaron.

Daiana Magalí Mendieta.jpeg Mansilla despide con dolor a Daiana Magalí Mendieta.

Único detenido

La Justicia confirmó la prisión preventiva por 90 días para Gustavo Brondino, alias “Pino”, señalado como principal sospechoso —aunque aún no imputado formalmente— por el femicidio de Daiana Magalí Mendieta, de 22 años, ocurrido en la localidad de Gobernador Mansilla, departamento Tala.

La defensa, a cargo del abogado Claudio Manfroni, decidió no apelar la medida ante la Cámara de Casación Penal de Concordia. Días antes, el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay, Rubén Chaia, ya había rechazado un recurso de apelación presentado por la defensa, ratificando así la prisión preventiva dictada por la jueza de Garantías de Rosario del Tala, Silvina Graciela Cabrera. Brondino permanece alojado en la Jefatura Departamental de Tala.

Daina Mendieta Gustavo Brondino femicidio Gobernador Mansilla

El femicidio

El caso de Daiana Mendieta conmocionó a la comunidad. La joven había desaparecido el viernes 3 de octubre y, tras una intensa búsqueda, fue hallada sin vida el martes 7. Su cuerpo fue encontrado en el fondo de un pozo de agua, dentro de una casa abandonada ubicada a seis kilómetros de Gobernador Mansilla. Aunque Brondino aún no ha sido imputado formalmente por el femicidio, todas las pruebas recolectadas hasta el momento en la investigación lo señalan como el principal implicado.

Por ahora, la causa por la que se ordenó su detención corresponde a los delitos de resistencia a la autoridad y amenazas. Según consta en el expediente, cuando un grupo de policías se presentó a allanar su vivienda el domingo 5 de octubre, Brondino reaccionó de forma violenta: les apuntó con un arma de fuego e incluso intentó quitarse la vida.

La investigación por el femicidio de Daiana continúa en curso, mientras Brondino permanece bajo custodia judicial.