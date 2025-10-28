Uno Entre Rios | El País | Edgardo Kueider

La acusación fiscal contra Edgardo Kueider y Iara Guinsel quedó firme

El Tribunal de Apelaciones en Delitos Económicos confirmó la acusación fiscal contra el ex senador Edgardo Kueider y su pareja, Iara Guinsel.

28 de octubre 2025 · 16:09hs
La acusación fiscal contra Edgardo Kueider y Iara Guinsel quedó firme.

La acusación fiscal contra Edgardo Kueider y Iara Guinsel quedó firme.

La defensa de Edgardo Kueider y su exsecretaria Iara Guinsel pidió anular la acusación del Ministerio Público Fiscal del Paraguay, solicitar su sobreseimiento definitivo y excluir las filmaciones del miércoles 4 de diciembre de 2024, que muestran el operativo en el que se detuvo la camioneta de Kueider al intentar ingresar dinero desde Brasil, alegando irregularidades formales en la acusación.

El juez del Tribunal de Apelaciones en Delitos Económicos, Humberto Otazú, rechazó ambos planteos, decisión que fue confirmada por la Sala Primera del Tribunal de Apelación en lo Penal del fuero especializado en delitos económicos y crimen organizado.

El Tribunal de Apelaciones confirmó la acusación contra Kueider y Guinsel

Edgardo Kueider e Iara Guinsel.jpeg

Los abogados de Kueider y Guinsel, Carlos Arévalos y Marcelo Bogado, argumentaron que la acusación del fiscal Ysrael Villalba no cumplía con los requisitos del Código Procesal Penal de Paraguay, que exige relato de hechos, fundamentación y expresión precisa de los preceptos jurídicos aplicables. Otazú respondió que esos requisitos sí se habían cumplido y señaló que no se pueden anular acusaciones, sino solo resoluciones judiciales.

En la apelación ante la Cámara de Alzada, el fallo confirmó la decisión de Otazú. Los jueces Gustavo Amarilla Guernica y Silvana Luraghi destacaron que la acusación contenía apartados distintos con el relato de hechos, la conducta atribuida y la fundamentación, cumpliendo con los requisitos formales. Amarilla Guernica subrayó que la descripción de la acción de los acusados corresponde ahora a la "valoración probatoria" en el juicio oral para comprobar su participación en el delito de contrabando.

Hubo disidencia de la jueza Claudia Criscioni, quien consideró que debía anularse la acusación y convocar a una nueva audiencia, señalando que la Fiscalía debía especificar por qué consideran que los billetes son mercadería y, por lo tanto, imputar correctamente el contrabando.

Kueider y Guinsel están acusados en Paraguay de contrabando en grado de tentativa, ya que no lograron ingresar el dinero al país. Fueron detenidos en la cabecera del Puente de la Amistad entre Foz do Iguazú y Ciudad del Este. La resolución de este expediente es clave para su extradición a Argentina, ya que la Fiscalía paraguaya exige que el proceso por contrabando concluya antes de la remisión.

En Argentina, Kueider enfrenta dos causas por enriquecimiento ilícito y otros delitos. Una en Concordia, que investiga su patrimonio desde 1999, y otra en el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, iniciada en 2017 por un incidente derivado de la causa Securitas, relacionada con coimas de la firma multinacional, y ampliada por denuncias investigadas por la revista El Disenso.

Edgardo Kueider Fiscal Paraguay
