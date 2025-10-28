Radio La Bisagra lanzó la preventa de sus agendas 2026

Uno Entre Rios | La Provincia | La Bisagra

El equipo de La Bisagra, la radio del Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná, presentó la preventa de las agendas 2026

28 de octubre 2025 · 14:28hs
El equipo de La Bisagra, la radio del Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná, presentó la preventa de las agendas 2026, una producción autogestiva que refleja meses de trabajo y creatividad.

Las agendas surgen de un proceso que reúne a personas usuarias, trabajadoras, residentes y estudiantes, en una experiencia de comunicación comunitaria que atraviesa el arte, la salud y la palabra. En esta edición, además de la impronta característica de La Bisagra, se incorporaron frases del proyecto #PoneteLaCamiseta, una de las estrategias comunicacionales más reconocidas del dispositivo.

La preventa estará vigente hasta el 21 de noviembre, con un 10% de descuento e incluye un cuaderno de regalo. Cada compra anticipada constituye un aporte directo a la impresión de las agendas, ya que se trata de un proyecto autogestivo que se desarrolla dentro de un hospital público sin financiamiento específico para este tipo de producciones.

Los diseños disponibles son “Artístico” y “Naturaleza”, ambos creados a partir de fotografías tomadas por el equipo bisagrero. Las imágenes muestran el Hospital Escuela desde otra perspectiva, destacando su entorno natural y las intervenciones artísticas que lo habitan.

La agenda cuenta con planificador mensual, semana a la vista, espacio para anotar y dibujar, stickers, bolsillo y anillado metálico. Cada detalle fue pensado para acompañar el día a día con una mirada sensible y comprometida.

Cómo adquirirla

Para comprar la agenda se debe realizar una transferencia de $27.000 al alias labisagrahesm, y enviar el comprobante al Instagram @labisagraok o al WhatsApp 343 514 2804, indicando el diseño elegido y un teléfono de contacto.

Las entregas se coordinarán entre el 25 y el 28 de noviembre, con opciones de retiro o envío.

